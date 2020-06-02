當陳時中走進觀光景點，台灣後防疫時期的「中央地方」合作關係正在成形

正當全球仍處在疫情緊繃的狀態時，台灣的防疫治理模式不僅躍上世界舞台，也為後防疫時期經濟復甦與生活常態化進行超前部署，在陳時中喊出「防疫新生活」的訴求下，政府也著手規劃各項振興措施。

深入觀察，台灣防疫政策的成功就是立足於「強國家強社會」的治理內涵，各涉及「國家與社會」、「政府與民間」與「中央與地方」三個層面的協調互動關係，這與中國那種全然由黨國進行的由上而下的壓制維穩作為產生鮮明的對比。

中央疫情防指揮中心的功能，經由專家政治的展現得以發揮淋漓盡致，鑲嵌其中的就是台灣公衛與醫療體系長期累積而來的軟實力；從中央地方都有陳建仁、陳其邁、賴清德、黃偉哲這樣了解情況的公衛專家，再結合陳時中與唐鳳在政策規劃與資訊科技的能力，遂構成「防疫國家隊」的基本骨幹。

有了決策團隊與相關政策設計，更關鍵就是公共議題的對話與溝通，目的在於公開透明的前提下讓台灣社會與民眾瞭解當下的處境，方能配合每階段政府提出的作為，在這個環節中陳時中恰如其分扮演「指揮者」與「橋樑者」角色。

直言之，在每天例行記者會中，陳時中隨時告訴民眾台灣的疫情資訊，說明政府當下的政策部署，同時也即時回應媒體的提問。這種零距離零時差的溝通對話模式，這是國家與社會的良性互動，更讓人民在恐懼中找到了信賴感，也讓政府與企業在醫療物資的協作分配上找到均衡點，遂有口罩國家隊與不虞匱乏物資的提供，唐鳳所規劃的口罩地圖與實名制也是功不可沒。

中央與地方的合作關係也是防疫政策的重要指標。如果說，CDC掌握了宏觀的方向，那麼地方政府則是在一線兼具「執行者」與「反饋者」的功能。

在疫情險峻階段，醫療物資的徵用與生產，需要在地的公權力發揮協調作用；居家檢驗的確切執行與八大行業的規範也需要地方政府展現公權力。在此背景下，台南市府始終在打造口罩國家隊、打擊口罩囤積、規範公務員出國旅遊、重罰趴趴跑的居家檢疫者、監督八大業者營業行為有其貢獻與具體作為。

Photo Credit: 中央社

疫情趨緩之後，政府逐步推動紓困振興方案時，地方政府更需扮演推手的角色。有趣的是，地方政府在中央政策出現局部故障時，也應當適時轉變為「善意告知者」與「政策修正」的功能，這也是黃偉哲市長先前針對交通部APP表達意見的原因，畢竟地方政府同時要配合政府執行「防疫緊縮」與「紓困解封」的雙重目的，忠實反應是在這兩個看似矛盾的政策目標中的最佳選擇。

台灣當下已經逐步進入後防疫時期，陳時中為了落實自己提出的「防疫新生活」的訴求，也在地方政府的要求下到屏東、新竹與台南各地代言當地的特色產品，當陳時中與黃偉哲穿上黑琵花襯衫背上虱目魚小包時，新的中央與地方合作關係儼然成形！諷刺的是，高雄市長韓國瑜也曾邀請陳時中造訪高雄，但唯一的目的只會替他那個不切實際的「封城兵推」背書，反而突顯了自己陷入罷免危機的真實原因。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航