賭王．葡京．澳門：還會有下一位「賭王」嗎？

一代「賭王」遠去，留下的，絕對不只是綿延數天的生平傳奇回顧、（為滿足大家想像的）各房爭產的花生報道，至少，纏繞在我腦海的還有一個問題：我們還會有下一位「賭王」嗎？

我相信，沒有。

之所以有此估計，非關性別，不是因為接手澳門旅遊娛樂股份有限公司（澳娛）的極大可能會是何超瓊小姐，故會是「賭后」而不是「賭王」，更與何鴻燊博士哪一位兒子會闖出一番成績無關。我說的沒有，在於那個能造就一人成為王者、叱咤風雲的局面，已成歷史。

事實上，要談「賭王」的風雲歲月，可以由不同的角度或年份切入：怎樣由出生香港的少爺仔逃難到澳門，最後創立賭業王國、憑何鬥贏葉漢、傅老榕，獨霸江湖幾十年、如何妻妾成群，盡享齊人之福；還有那論盡政事、人事的連珠妙語，太多太多，根本無可能盡數涉獵。所以，我希望把焦點收窄，談我見證過的、思考過的，假如這樣，那起點應該就是葡京。

一個「無去過葡京，點算去過澳門」的年代

記得我還是小學生的時候，葡京推出過一款雨傘，傘上寫了一句話，具體用字我已不太肯定，但大意是「無去過葡京，點算去過澳門」。當時我不太覺得有甚麼問題，不過後來回想，才發覺這句話的震撼，以及能夠延伸開來的認同。

震撼，在於此話當中的自信。正如世界上大多數旅遊城市，澳門不乏為人所熟知的地標，大三巴、媽閣廟、東望洋燈塔等，動輒都是逾百年歷史的文物，但作為一家私人企業，葡京卻有意識地將自身位置與這些百年文物扣連，自我定位成一個「非到不可」的位置，可見其自信；而且，葡京亦不同於這些對外開放，人人皆可一到的地標，葡京——名義上是一所集賭場、食肆、酒店於一身的賭場酒店，但其實大家關注的、它用以招徠的，都是賭場——是不允許未成年人士入場的賭場。所以，「無去過葡京，點算去過澳門」這話自信，目標亦相當明確，它想要對話的，是有消費能力的成年人。

1999年的葡京娛樂場。

正正是葡京這種並非全然開放，但又劍指所有人的自信，衍生出另一種震撼，就是澳門人對此的平靜反應。試想像，假如今日有一家私人企業這樣「代表」一個地方，當地民眾這樣「被代表」，此番言辭必然會惹來一定的討論，甚至反對；然而，在我的記憶裏，這種負面情緒並沒有出現，甚至連討論也沒有出現。每次下雨天，這一把又一把來自葡京的雨傘就會出現在澳門的街頭，澳門人一邊用著雨傘，一邊也默默地認可、接受了這幾話的定義和其衍生的認同，對於自己身處的土地與一個賭字劃上全等符號，並無太大反應。

那是一個「葡京」作為澳門賭場的所有想像，澳門亦以「賭」來為人所認識、記住的年代。而我相信，今日的澳門，大概沒有一家賭場能做到這種「定一尊」的效果，也是我認為「王」不復再的根本原因。

當葡京變成不再是唯一

「定一尊」的局面不再，當然是源於賭牌開放，而自此，葡京不再是唯一——不但有了其他競爭對手，葡京本身也不再是「唯一」，因為就在其對面，出現了一座新葡京。

2007年時，前輩李展鵬寫過一篇名為〈城市天空與城市文化：澳門天際線的空間意義〉的文章，講述過去由上世紀八十年代以來，澳門天際線的變遷如何與這城市的權力掌控密切扣連：由八十年代時的葡京和主教山教堂，到九十年代的中國銀行，再到賭權開放後，永利與英皇如何運用戰術來打這場「空間戰」，但最厲害的，似乎還是新葡京，因為它「無孔不入地讓城市中每個角落的人看到」。

Photo Credit: AP / 達志影像

就這樣，葡京不是唯一了，但「葡京」作為一個整體，其在澳門街的地位又似乎是如此的牢不可破；恰巧也就和何鴻燊博士之於葡京，之於澳門的存在形式一樣。事關新葡京的賭場和酒店分別在2007年2月和2008年12月開幕，而何博士於2009年跌倒入院後，基本上已長期出入醫院，甚少露面，翌年將手上的信德集團、澳博股份轉讓後，就幾乎絕跡在公眾的視野，進入一種接近不問江湖事的狀態。至於那正在籌建中的「上葡京」，又是另一個故事了。

但縱使人不在局中，卻處處皆是其佈局的痕跡；葡京不再是唯一了，卻始終有其江湖地位。

在大變革前的遠去

2020年5月26日，何博士留下了他的賭業王國，撒手人寰。

但就在他離去的翌日，美國國務卿蓬佩奧宣佈，因中國政府計劃在香港推出國家安全法，決定向國會報告，認定香港不再高度自治；5月28日，全國人大代表會議表決通過「港版國安法」；5月30日，美國總統特朗普宣佈，推出政策逐步取消《香港關係法》和香港獨立關稅區，亦會推出一系列措施進一步制裁中國。前後不過五日，世界秩序已然進入一個新局面。

Photo Credit: AP / 達志影像

在政治層面看，澳門作為兩個特別行政區之一，當香港的「一國兩制」模式被美國所否定時，澳門的一套又是否真會為人所認可？在經濟層面看，澳門身處中國資本和美國勢力（至少就賭牌而言）的風眼當中，又怎會真是無風無浪？

不過，風再高，浪再急，變化再大，「賭王」都不會看見了。他在大變革來臨之前，揮手作別他的王國，伴隨他一同遠去的，不單是「賭王」這個可一不可再的稱號，還有那個因緣際會而生的賭業風光日子，以及各方勢力相對穩定、客氣的局面。

前路如何？無人能知。但我可以肯定，當世界大勢如此紛亂，沒有人能獨善其身，澳門人，更不可能是只作壁上觀的旁觀者。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin