印尼向聯合國駁中國南海主權，學者：東協國家整合立場的重要一步

（中央社）印尼近期致函聯合國秘書長，引用著名南海仲裁案的裁決，反駁中國以九段線歷史性權利主張其擁有南海主權的立場。學者指出，這是東南亞國協國家整合南海立場的重要一步。

菲律賓新聞網站Rappler於29日率先報導，印尼26日向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出節略，網站也公開節略的內容。

印尼在節略指出，印尼2010年7月向聯合國提出通知照會，如今再重申當時立場。

首先，印尼並非南海主權爭議一方。其次，印尼2010年對南海主權爭議的立場獲得2016年南海仲裁案裁決的確認。第三，以九段線主張南海歷史性權利缺乏國際法基礎，違反聯合國海洋法公約（UNCLOS），這點也獲得南海仲裁案裁決的確認。

南海仲裁案指的是荷蘭海牙常設仲裁法院在2016年時，就菲律賓控訴中國的九段線主張違反國際海洋法公約所做的宣判，裁定菲律賓勝訴。

印尼也在節略指出，印尼是聯合國海洋法公約締約國，一再呼籲各界遵守包括聯合國海洋法公約在內的國際法；也在此宣示，印尼不會被任何違反國際法的主張束縛。

印尼對古特瑞斯提出節略與近期的南海情勢有關。

Photo Credit: 中央社 印尼總統佐科威今年1月8日赴與中國有領海爭議的納土納縣視察，他向漁民指出，納土納群島及其海域是印尼的領土，主權問題不容談判。

美國自由亞洲電台的姐妹網站BenarNews報導，馬來西亞在2019年12月向聯合國大陸礁層界限委員會提案，要求允許馬來西亞將北部海域的大陸棚延伸至自領海基線200海里（約370公里）以外，以確保其在南海的主權。

BenarNews報導指出，馬來西亞提案後，中國致函聯合國抗議。中國宣稱是唯一擁有南海主權的國家，南海主權的依據不只是自然地貌，而是歷史性權利。對於中國的主張，菲律賓與越南也向聯合國提出抗議。

印尼在節略提到，中國在2019年12月至2020年4月間就馬來西亞的提案、以及就菲律賓、越南對中國的抗議，都提出通知照會。對此，印尼重申對南海的主張。

華府智庫亞洲海事透明倡議組織（AMTI）主任波林（Gregory Poling）接受BenarNews及Rappler訪問時指出，這是首次有東南亞國協（ASEAN）國家公開支持南海仲裁案裁決，菲律賓及ASEAN尋求整合對南海的立場，印尼的動作「立下重要基石」。

In which Indonesia explicitly endorses the 2016 arbitral award's main points: China's claim to historic rights in the SCS is illegal and no Spratlys are entitled to a continental shelf/EEZ under Art. 121.3. No other country except Philippines has been so explicit in its support. https://t.co/sz41s2JLHn — Greg Poling (@GregPoling) May 27, 2020

波林對BenarNews指出，有印尼官員已就此推動了4年，如今看來，似乎是推動的一方，勝過印尼內部在政治上畏懼中國的一方。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範