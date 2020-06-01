美國52年來最大種族紛爭：川普地下堡壘避難、紐約市長女兒被捕
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美國近日種族紛爭加劇，全美至少75座城市發生示威，連白宮也被包圍，總統川普一家緊急被帶到地下堡壘避難，但是川普毫不退讓，持續指責這些動亂都是無政府主義者引起。
美國明尼蘇達州發生的非裔遭白人警察壓頸致死事件，點燃少數族裔對種族歧視的憤怒，多日來抗爭不斷，首都華盛頓特區實施宵禁，連白宮都遭到包圍。《紐約時報》報導，當地時間5月29日晚間，總統川普（港譯「特朗普」）一家人被特勤局帶到地下堡壘避難一夜；不過川普並未因此退縮，仍持續透過推特指責一切都是政敵操作。
52年來最大種族衝突，市長女兒也被捕
最早由明尼亞波利斯市（Minneapolis）開始的抗爭，引發全美至少75座城市響應發示威，警民對峙過程衝突不斷，亦有人趁火打劫零售商場和精品店，演變為美國自1968年馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）被暗殺後的最大動亂。
美國國民警衛隊進駐華盛頓特區和另外26個州協助鎮暴，據《華盛頓郵報》統計，一個周末就有逾2500人被逮捕，其中近600人在紐約市被捕。紐約市衝突嚴重，光是周六晚上就有47輛警車被焚毀、33名員警受傷。
《紐約郵報》報導，紐約市長白思豪的25歲女兒奇亞拉（Chiara de Blasio）也在周六晚間10點半左右被捕。據報，奇亞拉在曼哈頓下城第12街和百老匯大道一帶被捕，當時該地也發生抗爭，奇亞拉持續阻擋百老匯大道交通，並拒絕移動，被捕時並未表露自己是市長女兒。
另一個發生劇烈衝突的重要地點為華盛頓特區。華府自上周五起連續三天有抗爭活動，前兩天狀況激烈；華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）周日宣布，當天晚間11時至隔日上午6時實施宵禁。
鮑賽表示：「我們要向民眾傳達一個非常明確的訊息：他們有權行使憲法第一修正案賦予的自由權，但無權破壞我們的城市。」
周日晚間，抗爭者進行單膝跪地祈禱，場面一度和平，但隨著夜色漸深，混亂又起；歷史性地標聖約翰教堂（St. John’s Church）地下室起火，所幸消防隊很快到場撲滅，警方表示是有人刻意縱火。白宮附近的示威者開始想衝破警戒；晚間10點左右，警方朝試圖衝撞的示威群眾發射閃光彈。
「我的恐懼不是你的網美照」
19歲的非裔大學生阿西芙（Sokka Asif）一早前往白宮附近，為抗爭做準備，看見1名白人女子正為同為白人的友人拍照。阿西芙當下感到很憤怒，告訴對方「現在不是拍照打卡的時候，我們可能會死在這街上」，對方道歉後便離去。阿西芙對《華盛頓郵報》強調，「我的膚色和我的恐懼，不是你的網美照、不是讓你拿來炫耀你們是覺青、是白人救世主用的。」
23歲的華府居民麥可斯（Jay Michaels）帶著紅色大聲公前往白宮附近的抗爭現場。想就讀法學院的他，希望自己不必參與抗爭，但看來似乎別無選擇，因為當一邊的臉頰被人打巴掌時，「寬恕地交出另一邊的臉頰，從來都沒發揮作用」。
麥可斯表示，厭倦了人們帶著戒備的眼光看著他，彷彿他很危險，只因為他是黑人，「這不僅是在說華府警方，而是所有警察。如果我們焚盡一切，必然是為了爭取某些事物。」
角色立場不同，每個人都有自己的矛盾
非裔之間的警民衝突讓社會更顯撕裂。《華盛頓郵報》描述華府其中一處抗爭場景，警方向示威者發射催淚彈、胡椒水和橡膠子彈，群眾則投擲水瓶和雞蛋回擊；一名非裔抗爭者發現不遠處的警方隊伍裡有非裔女警，指著女警大叫「妳站錯邊了！妳只是個象徵性平等之下的樣板，我就是在跟妳說話！姊妹！」
無論膚色或立場，很難從任何一個特定角度界定他人是否為種族主義者；部份員警和示威者個人，可能都處在矛盾或是自我摸索的階段。佛州有員警單膝下跪，表達對抗爭者的支持；華府有一名白人男子站在示威隊伍中，對警察大喊「我是保守派的，但我站在這邊！」
其他示威者問這名白人男子，既然是保守派，不是應該過去站在警察那邊嗎？男子回答，「我在這裡，是因為團結。我們唯一可以獲得變革的方式，就是我們團結站在一起。」
川普「被避難」，要民主黨硬起來
當美國人尋求團結時，美國總統川普仍然堅持，抗爭會走到如此失控，責任都在於民主黨。
《紐約時報》報導，上周五晚間，白宮被數百名抗爭者包圍，川普一家人被特勤局人員帶到地下堡壘避難。白宮上一次動用到這個地下堡壘，是在2001年發生的911恐攻事件；恐怖份子挾持飛機衝撞紐約世貿大樓和美國五角大廈，時任總統小布希（George W. Bush）不在華府，副總統錢尼（Dick Cheney）被帶往該處避難。
川普一家人周六早上就離開地下堡壘，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）原定與川普一同前往佛州參加活動，因顧忌抗爭而取消，由川普獨行。川普周日返回華府，又在推特發了一條推文，內容仍然不離總統大選對手、長期政敵拜登（Joe Biden）。
「民主黨市長和州長們硬起來，這些人是無政府主義者。立刻呼叫我們的國民警衛隊，現在就叫。全世界都在看，而且都在恥笑你們和愛睏的拜登。這就是美國人要的嗎？才不是！」
然而，衝突會越演越烈，川普的火上澆油其實難辭其咎。繼日前有2條推文被推特標註「無根據」之後，川普上周五又有發言被推特隱藏，理由是「稱頌暴力行為」。
「哪裡開始搶劫，哪裡就開槍」
川普在該推文的其中一句話是「哪裡開始搶劫，哪裡就開槍（When the looting starts, the shooting starts）」。美國《國家廣播公司》（NBC）指出，這句話出自1967年邁阿密警察局長海德利（Walter Headley）之口，海德利主張強力打擊「貧民窟的流氓」，曾說執法部門「正在追捕15歲到21歲的年輕流氓」，因這些人「利用公民平權運動」製造混亂，「我們不介意被指控警察濫用暴力。」
海德利認為，「在暴動中，只有一個辦法可以掌控局勢，就是朝他們開槍。簡單來說，『哪裡開始搶劫，哪裡就開槍』。」
1968年的總統參選人華萊士（George Wallace）也曾說出這句話。華萊士是知名的保守派民主黨人，支持種族隔離政策，1968年脫黨參選總統時，曾在匹茲堡對支持者引用「哪裡開始搶劫，哪裡就開槍」。華萊士1970年代後開始轉變立場，並向非裔平權支持者道歉。
《華盛頓郵報》指出，這句話正是邁阿密在1960年代末處於種族動亂的主因。不過，川普僅辯稱自己不知道這句話的來由，並未道歉。
近距離抗爭，恐再次引爆疫情
有公衛專家擔心，群眾抗爭時不太可能保持社交距離，恐怕令美國才剛見緩的疫情出現第二波感染。亞特蘭大市長巴頓絲（Keisha Lance Bottoms）呼籲，所有在周末出來參加示威的民眾，都該安排進行COVID-19（2019新型冠狀病毒肺炎，簡稱武漢肺炎）病毒檢測。
巴頓絲指出，部份有色人種是疫情中的脆弱族群，接觸與感染風險較高。據約翰霍普金斯大學醫學院統計，美國至今近180萬人確診武漢肺炎、逾10萬人死亡。《美國之音》報導，根據研究，非裔佔全美人口約13%，但在美國死於武漢肺炎的人數中，非裔比例達25%，死亡率是白人的2.4倍。
延伸閱讀：
新聞來源：
- As Protests and Violence Spill Over, Trump Shrinks Back（紐約時報）
- Mayor Bill de Blasio’s daughter, Chiara, arrested at Manhattan protest（紐約郵報）
- Mass protests and mayhem continue into a sixth night as police become more aggressive（華盛頓郵報）
- Protesters clash with police outside White House, with fire set at St. John’s Church（華盛頓郵報）
- Protesters return to D.C. streets to vent and engage: ‘This is not an Instagram moment’（華盛頓郵報）
- Where does the phrase 'When the looting starts, the shooting starts' come from?（NBC）
- Twitter flags Trump, White House for ‘glorifying violence’ after tweeting Minneapolis looting will lead to ‘shooting’（華盛頓郵報）
- US Protests Could Bring Coronavirus Surge （美國之音）
責任編輯：林宜萱
核稿編輯：楊士範