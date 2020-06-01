澳洲昆士蘭大學生遭校方停學2年，去年聲援香港「反送中」已被中國盯上

（中央社）澳洲昆士蘭大學一名學生，長期批評校方與中國政府關係密切，導致多次與中國學生發生言語衝突，遭校方以行為不檢為理由勒令停學；學生表示不服並向高等法院提出告訴。

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，昆士蘭大學根據一分長達186頁的投訴文件，於5月29日決定勒令現年20歲的哲學系學生柏樂志（Drew Pavlou）停學2年。

雖然校長瓦爾蓋塞（Peter Varghese）隨即介入，並且要求校內有關單位本周內重新審議對柏樂志的處分；但柏樂志隨後決定，要循法律途徑爭取推翻校方的決定。

柏樂志解釋，他不希望任由校方的黑箱作業決定他的前途，更不願意順應校方要他停止批評中國政府的要求。

他說：「我要的是還我一個完全的清白，我要的是校方公開道歉，我要的是向（昆士蘭州）高等法院（Supreme Court）申告。我們絕對可以打垮他們（校方），因為那是一項含有政治動機的錯誤，任何獨立的法官都會看出這一點。」

柏樂志的案件已委託御用大律師莫里斯（Anthony Morris QC）提出告訴。

柏樂志持續聲援藏人和香港人的抗爭，公開反對昆士蘭大學設立孔子學院，並多次質疑在校內真正掌握實際管理權力的副校長霍伊（Peter Hoj）與中國政府的關係。

據昆士蘭《郵報》（Courier- Mail）5月9日報導指出，霍伊曾於2013年至2018年間於中國教育部國家漢辦擔任顧問。而《ABC》的報導指出，昆士蘭大學有20%的收入是來自中國學生。

《ABC》報導還提到，柏樂志距離畢業還有半年，他稍早當選為校內議會議員（Senate）；他相信，勒令停學的決定，是因為校方試圖消滅批評中國政府的聲音。

柏樂志被指曾經向同學罵髒話，以及曾經阻擋校內文具店入口。對此，他在接受《ABC》訪問時坦承，由於抗爭引發激烈爭議，導致自己有時候說了一些對自己不利的話。

他說：「我是一個充滿激情的人，我是有話直說的人，我不是甚麼政客。我在過去10到11個月以來一直受到嚴重人身攻擊，的確有時候我的回應是不妥的。」

對於柏樂志被停學所引發的爭議，自由黨籍參議員派特森（James Paterson）提醒校方應該保障校園內的言論自由。

根據《紐約時報》，昆士蘭大學沒有提供讓柏樂志停學的理由，停學的結果，是5月26日校方紀律委員會所做出的決定，柏樂志被指控11起不當行為，主要針對他非典型的抗議行動和在社群媒體上的好鬥言論。

報導指出，柏樂志被控的其中一個行為是在今年3月，身穿生化防護衣 出現在該校孔子學院外。他也 在社群媒體上發布了自己的照片，指責中國政府助長了這場大流行。

柏樂志去年聲援反送中運動，已被中國盯上

《德國之聲》報導，2019年7月底，柏樂志參加了學校的一場抗議活動，期間親北京和反北京的學生之間因對香港反送中活動的不同立場發生衝突。中國駐布里斯本總領事稱組織者為分裂分子，引起了國際輿論的關注。

中國官媒《環球時報》當時發表題為「今日昆士蘭，《義勇軍進行曲》好聽！」的文章，指控聲援香港的學生「收了錢」，文章更點名柏樂志，稱他使用了寫有辱華內容的Facebook頭像。

而在柏樂志遭停學2年的消息一出，《環球時報》英語版也立刻發表文章，稱柏樂志在2019年7月24日組織了反華（anti-China）和分裂主義的抗議活動，最終變成暴力。《環球時報》更稱柏樂志為「反華暴徒」（anti-China rioter），並引述昆士蘭大學的中國與澳洲學生之口，表示支持柏樂志的停學決定，稱「正義終於來了」。

澳洲國際人權觀察組織負責人埃萊恩．皮爾森（Elaine Pearson）表示，雖然柏樂志遭停學的原因並未被完全揭露，但她指出這樣的決定「 嚴峻且不必要」。

她表示，大學本來是自由言論和評論的最後堡壘，但這種停學可能對學生運動產生「寒蟬效應」。她表示，這樣的決定可能會導致學生日後在組織抗議運動或在社群媒體上發言前有所顧慮，她表示，與其用盡全力將學生趕出大學，昆士蘭大學應該投入精力檢視中國政府對大學校園的干預。

根據《ABC》報導，過去12個月來，昆士蘭大學與中國政府機構的協議，受到外界詳加檢視。中國政府曾共同出資至少4門昆士蘭大學課程，其中一門與中國在全球政治、人權與反恐方面的角色有關。校方發言人當時聲稱，孔子學院及其學術人員未參與課程設計和經營。

另外，昆士蘭大學副校長霍伊（Peter Hoj）曾擔任中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室的無給薪高階顧問，也曾是漢辦孔子學院理事會成員，但已於2018年底辭去上述2項職位。

昆士蘭大學去年也任用中國駐布里斯本總領事徐杰為兼任教授。而徐杰先前也曾公開批評澳洲當地聲援香港「反送中」的行動是「反華分裂活動」。

不過，澳洲與中國的關係在2020年初便不是太好，在澳洲加入美國與歐盟國家，要求世界衛生組織（WHO）徹查新冠病毒的起源後，中國對澳洲的大麥開徵高達80%的進口關稅，在此之前，中國已禁止澳洲的牛肉進口。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航