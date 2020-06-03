東京解封：超過兩個月沒有在外用餐，其實也是一種壓力

2020年5月25日，日本的「緊急事態宣言」完全解除。日本全國暫時回歸非緊急狀態。不過現實中，大部分的民眾還是戰戰兢兢，只是沒有當初那麼緊繃了。

這幾個月間記錄的自己生活周遭的大小事，多少反映了疫情下的東京生活的變化。

1月中旬：日本已經有民眾開始擔心疫情，日本政府也有留意疫情，但是日本國會在首相的賞櫻活動費用問題上空轉。

1月下旬前半：我收到東京觀光志工組織發布的留意疫情的通知。

1月29日晚上，有中國遊客在我家附近的藥妝店物色口罩。

我住的地方是相當平凡的住宅區。中國遊客會到日本的住宅區的藥妝店找口罩，恐怕是商業區的藥妝店的口罩開始缺貨，所以就搜到住宅區了。

1月31日晚上，我家附近的藥妝店的口罩完全消失。

這一天，我到藥妝店買生活用品時，口罩的貨架已經沒有東西了。店家貼出了告示牌：禁止大量購買口罩，也禁止一天之內多次購買口罩。

2月1日，日本正式把武漢肺炎列入「指定感染症」。

2月上旬前半：職場向廠商訂購口罩。我順便要求職場提供酒精消毒液。

2月上旬後半：東京的中國遊客幾乎消失，但是還是有不少台灣遊客。

2月14日－2月17日：赴京都參加馬拉松。京都的中國遊客也幾乎消失，不過還是有不少台灣遊客。

2月20日，由於疫情動向難料，我決定取消3月初回台探親的行程。

2月下旬：東京的台灣遊客幾乎消失，歐美和東南亞遊客明顯減少。外籍遊客當中，泰國遊客還有一定的人數。

2月27日，日本首相呼籲各級學校儘可能在3月初停課。

同一天，日本各地的衛生紙開始缺貨。我自己平常會儲備12捲衛生紙。每當儲備的衛生紙即將開封時，我就會去買新的12捲衛生紙。這一天，正好是該買新的衛生紙的時期。我下班後到自家附近的藥妝店，發現衛生紙架區完全空了。回家途中查了一下網路，才知道這一天日本出現了衛生紙產量可能減少的謠言。

2月28日，東京的部分自治體配合日本首相的防疫呼籲，關閉部分公共設施。

3月上旬：各個學校開始停課，東京的電車車廂內的乘客減少。

3月中旬：觀光服務檯閒散，每天只有二、三十名遊客來索取資料（本來每年這個時期即將進入櫻花花季，會漸漸開始繁忙，一天應該會有一、兩百名遊客來諮詢）。上班時，多次看到有路過民眾身上掛了「看起來像識別證」的東西。上網一查，才知道這是泡了漂白水的「香包」。業者宣稱這種東西掛在身上可以防病毒。其實這種東西防不了病毒，純粹是針對人性弱點的詐欺商品。

3月20日－3月22日：三天連假。我趁外國遊客消失的時期到淺草和上野賞櫻及購物。這三天雖然天天出門賞櫻購物，但是我並沒有鬆懈。只要有摸過東西，我就一定會找地方洗手。這三天我全部在外用餐。雖然出遊的人多，但是由於用餐時間設定得宜，我沒有遇到擁擠的情況。

3月25日，東京都知事呼籲外出自制及在家工作。

東京都知事呼籲之後，一部分企業開始推動員工在家工作。東京的電車車廂內的乘客明顯減少。

3月最後的週末：配合東京都知事的外出自制呼籲，東京出門的民眾明顯減少。

4月4日，噴霧器開始缺貨。

很多店家和公司需要噴灑消毒液的容器，所以購物網站的噴霧器缺貨。我自己是因為想要買打掃用的噴水工具，有留意購物網站噴霧器的價格動向，所以偶然發現這件事。大約過了將近一個月，缺貨狀況才漸漸改善。

4月7日晚上，日本首相對7都府縣發布「緊急事態宣言」。

同一天晚上，我家附近的藥妝店的貨架上終於出現衛生紙。其實早在這之前，東京很多地方已經可以買得到衛生紙，只是供貨區域不夠全面。當時網路上還是可以看到有人陷入衛生紙危機。我家附近的藥妝店就缺貨將近40天。

「緊急事態宣言」發布後，很多公司開始讓員工在家上班，也有一些業界暫時歇業，再加上各級學校已經在三月停課，東京的人流降低。

我家附近的車站的通勤尖峰時段電車擁擠度可以排到東京前五名內。疫情發生前，上班尖峰時段車廂內的乘客會被擠到無法動彈。下午五點到晚上十點，每班往郊外方向的電車也都相當擠。「緊急事態宣言」發布後，通勤尖峰時段車廂內的乘客少了很多，甚至偶爾還有零星的空位。至於下班時間，由於餐廳只營業到晚上八點，甚至有些店家只提供外帶，下班的民眾晚上沒地方去，所以晚上八點過後的電車車廂變得非常空，乘客可以彼此保持距離坐下。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

以前我早上到荒川跑步時，在河濱道路偶爾會遇到跑者和自行車騎士。「緊急事態宣言」發布後，在荒川河濱道路散步的人明顯增加，而且不乏青少年。這是因為學生停課、很多民眾不用去職場，結果大家就到河濱地帶「放風」。

距離我家大約2公里的地方，有個郊外型的大賣場超市。以前我在沒有排到班的平日，會在上午超市開門的時間進場購物。我選平日購物，是因為平日購物的民眾比較少，比較沒有壓迫感。選擇開門時間進場，是因為這個時段客人更少，結帳時幾乎不用排隊。

「緊急事態宣言」發布後，我的「平日上午開店時」的輕鬆購物理論完全破滅。超市就像小鋼珠店一樣，開門之前民眾已經在外面大排長龍。原因也是一堆人在家沒事，而且觀光、娛樂設施幾乎都暫停營業，民眾無處可去，結果上超市購物就變成民眾的休閒活動。

為了回避超市人潮，我曾經試過在晚上離超市關店前一個小時入場。這個時段入場的確不用和別人擠，但是很多東西都賣光了。

4月16日，「緊急事態宣言」範圍擴大到日本全國。

4月23日，東京都知事呼籲民眾三天購物一次，來減輕超市和賣場的人潮壓力。

東京都知事的呼籲或許多少有效果，但是超市的購物民眾依然比疫情發生之前多。

4月25日－4月27日，網路攻擊異常增加（原因不明）。

5月黃金週結束後：

黃金週過後，「緊急事態宣言」並沒有立刻解除，不過日本社會已經出現預期解除的心態。東京的通勤電車的乘客雖然漸漸增加，但是乘客之間還是可以保持「不接觸」的狀態。

5月13日，收到日本政府發的迷你口罩。

5月14日－5月25日，日本分批解除「緊急事態宣言」。

東京的「緊急事態宣言」解除後，超市的購物民眾依然比疫情發生之前多。

Photo Credit: AP / 達志影像

在疫情發生當初，東京在1月底就已經很難買到口罩了。如果要買口罩，必須一大早到藥妝店門口排隊。結果能買到口罩的都是有閒人。本來我家並沒有特別儲備口罩，不過去（2019）年我得過流感，有買一大盒口罩備用。武漢肺炎疫情發生時，我的口罩庫存還夠用，所以我並沒有為口罩的事情著急。2月上旬，職場從廠商那裡買到口罩，而且至少可用4個月。之後，日本友人又送我三個手工自製的布口罩。自己不用特別去買口罩，算是相當幸運。

至於日本政府提供的迷你口罩，我把它定位成「真的沒有其他口罩可用時的最後防線」。目前日本大部分的民眾都已經有口罩可用。東京的阿美橫丁甚至快變成口罩批發街了。不在乎口罩來源的人可以在阿美橫丁買到比疫情發生前還便宜的盒裝口罩。

我住的地區雖然平凡，但是有不少不錯的美食店。這些美食店提供的並不是「平凡而好吃」的食物，而是花了很多心思研發的真功夫美食。拜這些美食店之賜，我變得非常挑嘴。其中我比較常去的美食店有三間：武藏系傳人開的拉麵店、日本人烹飪烘焙老師開的越南咖啡廳，以及一間尼泊爾人開的咖哩店。3月下旬東京都知事呼籲民眾外出自制時，拉麵店就開始減少店內座椅，然後提供外帶服務。越南咖啡廳和尼泊爾料理店則是停止店內用餐服務，只提供外帶。由於我很不希望這些店家陷入困境，所以我比以前更常去這些店捧場，買他們的外帶餐點。由於這些店家本身有實力，所以在非常時期相當善戰。其中越南咖啡廳的生意似乎比疫情之前好，準備的食物常常提前賣光。

另一方面，在我的生活徒步圈外的美食，我就只能克制了。以前我每一、兩個星期會去吃一次迴轉壽司，每一、兩個月會去吃一次燒肉或涮涮鍋等。這些店都在我的生活徒步圈外。疫情發生後，就防疫安全以及良心的角度，我都不該去。超過三個月沒吃迴轉壽司，痛苦超出我的想像。

超過兩個月沒有在外用餐，其實也是一種壓力。外出用餐的意義，並不是單純的吃東西，也是一種在餐廳特別為客人準備的「特異空間」中讓精神放鬆的行為。不能外出用餐，等同少了一種讓精神放鬆的紓壓管道。

「緊急事態宣言」對我的日常生活的另一個影響是理髮問題。以前我大約每三到四週會去理一次髮。「緊急事態宣言」發布後，我常去的理髮店暫時歇業，我就只能在家自己理頭。單就「剪頭髮」的時間來看，自己理髮因為環境和工具比較克難，加上技術不夠熟練，花的時間大約是在外理髮的三倍。不過如果把出門來回的移動時間也算進去的話，兩者就不相上下。就理髮品質而言，自己理髮可以處理得比較仔細。不過自己理髮要一手拿推剪、一手拿鏡子，雙手舉30分鐘實在太累，而且之後還要花時間打掃、清理工具。所以今後如果理髮店恢復營業，我還是會去捧場。

日本的「緊急事態宣言」措施雖然會要求民眾儘量不要外出，但是還是有給民眾留下喘息的空間。我雖然不能去健身房，但是至少還可以去河濱道路跑步，也可以到公園散步。不過整體而言，行動受限本身就是壓力。

東京的「緊急事態宣言」雖然解除，但是在還沒有疫苗及群體免疫的時期，疫情隨時都有可能再度擴大。不過日本大部分的民眾已經養成了防疫等級的衛生習慣，社會以及各級醫療機關也累積了處理經驗，當疫情再度擴大時，控制效率會比之前的幾個月好。

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航