台灣人在泰國求職除了有語言門檻外，還得面對中國求職者的「成本優勢」競爭

今年4月多，我在臉書上看到網紅哲哲探討泰國工作薪水、工作環境、如何找工作的影片，這個話題從我2013年開始教泰語以來就很常碰到，因此當時很高興看到哲哲的分享。當時我也常跟學生解說到泰國創業的困難，以及自身需要哪些能力與條件等等，但我發現這種透過一個人跟一小群人解說的方式實在很緩慢，便向哲哲建議可探討關於雇用台灣人的這個主題，他也覺得這個點子不錯，因此又推出了一部探討泰國創業的影片。

而從這部影片中，我才意外得知哲哲在泰國創業的挫折。我很佩服哲哲有勇氣面對與創意夥伴拆夥的遭遇，也讓我覺得必要寫一篇關於台灣人在泰國就業會碰到的問題，作為向哲哲的致敬，畢竟我們也曾是一起合作推動「台灣首屆泰語歌唱大賽」的夥伴。

如果你是老闆，你會不會聘用你自己？

這是我在大學演講時候，時常跟準畢業生或大四生提出的觀念，在這個不利於求職者的大環境中，要如何判斷自己能否找到工作，有時不能只透過自身能力來思考，還要考慮到許多客觀因素，包含有資歷的跳槽或轉職的競爭、同屆畢業生的競爭、海外歸國者的競爭等等，如果企業能拿的薪水固定，那老闆或人資會選擇誰？

此時成本效應就是一個很好的參照考量，因為多數情況下，資方都會希望用較低薪資聘請較好的人才，或者用稍微高一點的薪資聘請能力中等，但穩定度高的人才，但我相信，多數的資方都不會願意用高薪聘請能力差且不穩定的人材。

近幾年隨著泰國在台灣媒體的曝光度增加，年輕族群前往泰國自助旅遊的人數成長之下，有越來越多25至35歲的人希望前往泰國工作。這些人絕大多數都沒有接觸過當地語言與文字，所以多半希望透過學習泰語來增加對當地的認識，而身為泰語老師及泰國學者的我便需要面對各種的（神奇）提問或求助，從幫忙牽線到跟泰國人之間的情感問題，五花八門的問題讓我在教學的歲月中逐漸累積出解決問題的方法，其中又以前往泰國工作的問題為最大宗。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為展示曼谷市國際人才匯集的示意圖。

老師，我要怎麼到泰國找到工作？

多年來，我在語言課會強調的是「泰文學得好，找工作沒煩惱」，但實際上也有不需要泰文就可以做的工作，特別是技術類、國際貿易這類的工作，這些工作數量並不少，而且經常也在找人才。我在擔任台泰交流協會秘書長期間，密切與泰國台商交流往來，並中得知，對於這些不強調泰文能力的企業而言，他們主要的人才需求是在於穩定度，穩定度包含不跳槽，或者不會做不到半年就說要離開泰國之類的，這些不穩定因素是導致這種工作經常都在找人的主要原因。

對於多數台商企業而言，他們最渴望獲得的人才，要會技術或會計，同時又具備中文、英文與泰文能力，而作為培養人才的老師，我深知台灣現階段的大學很難培養出工科人才又兼具三語能力，因為工科人才通常不讀中英以外的語言，頂多是日文或德文，很少會選擇東南亞語言，再加上台灣缺乏泰語專業科系，因此即便是只要能精通中英泰三語的人才都很難找到，何況還要有會計或技術能力，所以台商的需要的人才並不是台灣教育能培養的，因此多數在泰國的台商早期會選擇中國幹部。

中國自推動一帶一路以來，每年都有大量且穩定的學生前往泰國交換或升學，而泰國也隨著與中國的互動密切，逐漸有穩定的泰國學生前往中國升學，這也使得中泰雙方的交流逐漸火熱，而擁有泰文能力的中國幹部人數，也隨著這種趨勢逐年增長，使得台商在2010年前後開始聘用中國幹部，他們不僅能使用中英泰三語，還有專業能力，且穩定度高於台灣幹部，因此成為台商的首選。

台灣與中國人才的成本比較

俗話說：知己知彼、百戰百勝，如果不知道台商為何選擇中國幹部，可能會以為這些台商可能是受到政治傾向影響，但實際上這是一個成本考量的問題。

Photo Credit：洪銘謙

編按：1泰銖可換0.93台幣

由於泰國法規規定，台灣人要獲得一年以上的工作簽證，雇主需要聘用至少四位在地員工，且薪資為45k，當然這種聘僱也包含固定的來回機票與外國人的健康保險，但這些費用可能有高有低，因此我僅用薪水來作為成本比較的標準，在此我假設泰國人月薪為12k，四個人就是48k，代表著雇主為了聘用一位台灣幹部至少要花費94k的薪水，除非公司原本就有扣打（聘用額度）存在，否則在法律規範的情況之下都是如此（非法打工不在本文討論範圍）。由此可知，雇主聘用一名台灣幹部每年至少要112萬。

不同於台灣人的聘用人數，中國員工的聘用只需要35k，加上三名在地人，粗估雇主聘用一名中國幹部每年至少要85萬，很意外這時候台灣被獨立了？其實香港澳門也一樣，因為泰國法規主要是保障自己人不會因為外國人競爭而失去工作。

接下來我將透過一切假設，來解說加入各種條件之下的狀況，基本假設為，有一場面試，來了台灣人與中國人來搶一份工作，企業的額度只能選一位，通常企業會如何選擇？

情境一：兩人都擁有技術，且精通中英泰。

Photo Credit：洪銘謙

情境二：台灣人只會中英文，但有專業能力。中國人精通中英泰，但沒有專業能力。

Photo Credit：洪銘謙

情境三：台灣人跟中國人都精通中英泰，但沒有技術。此時中國人是最佳選擇，但我碰到不少台商在這種情況下，會優先選擇台灣人（七成以上的回答）。

Photo Credit：洪銘謙

情境四：台灣人只會中英文，中國人會中英泰。

Photo Credit：洪銘謙

從上述的各種比較當中可以知道，老闆在選擇幹部時候會優先選擇誰，但另一方面，老闆也需要聘用泰國當地員工，過去多數泰國員工的能力的確難以跟台灣或中國人相比，但隨著中泰兩地的交流頻繁，有許多曾經在中國或台灣受過訓練的泰國人也逐漸擁有很好的能力，因此我也曾經碰過台商說，他們公司完全不聘用台灣人（除了老闆自己）。

試想，如果泰國員工有專業能力，並且精通中英泰時，企業將可省下多少成本，因此多數公司都以此目標積極培養泰國員工，但這一切都是理想中的情況，因為泰國是一個發展中國家，充滿著各種賺錢的機會，因此泰國員工在擁有專業及三語能力的情況之下，通常會選擇自行創業，跟原本公司合作或競爭，而我曾聽過部分能力優秀的泰國員工甚至可以威脅老闆要帶走所有泰國員工，最終吃掉原本的公司，讓同為創辦人的台灣人被趕出公司，雖然很殘忍，但這也是企業的「成本考量」。

Photo Credit：洪銘謙

因此，扣除掉那些擁有專業且有三語能力的泰國人，通常現實企業當中的情況是，擁有中英泰三語但沒有專業的A類型，以及擁有英泰雙語且擁有專業的B類型，而這兩種泰國幹部或員工也是目前台商公司的多數選擇。

Photo Credit：洪銘謙

中資、台商與泰國企業的成本考量比較

接下來我將以目前所知的中資企業、台商企業與泰國企業在創業初期的狀況，首先是台商公司，由於法規規定台灣人成立公司之後，必須至少聘用四位當地員工才能獲得自己的簽證，因此成本考量的情況之下在地員工可能是兩個A類與B類，或者三個A類一個B類，如果都只有A類，那老闆可能會超級累，所以不考量該模式，從成本上來看，即便老闆自己都不領薪水，也要每年給泰國四位員工至少141至150萬薪水。

Photo Credit：洪銘謙

中資企業的比例是一比三，同樣具有兩種搭配員工的可能之下，即使老闆不領薪水，至少每年要發給員工108至117萬的薪水。

Photo Credit：洪銘謙

最後一種是泰國人自己創業，假設老闆不是擁有技術且精通三語的人才，單純透過A類與B類的三人自己開公司，每年可以省下聘用台灣人的112萬，或聘用中國人的85萬，如果老闆本身就是精通中英泰與技術的人才時，通常也不太需要聘用台灣或中國幹部了。

Photo Credit：洪銘謙

由此可知，為何近年來有許多台灣品牌的餐飲業選擇「授權」讓泰國企業去經營，而不是選擇派至少一位台灣人在當地的新公司工作，即便是外派也通常不超過三個月，以此避免聘用上的成本問題，而擁有固定聘用額度的公司，通常會以一個額度輪調台灣不同位幹部的方式，來避免新增外國幹部員額，減少人事成本的支出。

因此求職者如果發現，自己應徵的工作可能要前往泰國輪調，也不用太擔心，通常企業會經過一定的培訓才派遣，且輪調的時間也非永遠，據我所知，大多企業都是一年一調模式，且與有外派經驗的幹部在升遷上也有一定的優勢，因此求職者可以好好考慮看看。

以上是我個人多年來碰到的台商狀況與學生經驗，希望可以提供給每一位懷抱泰國夢想的台灣求職者與創業家們參考，我由衷希望透過這些經驗分享，讓未來在泰國的台灣人可以發光發熱，最後提醒前往泰國工作的新手們：莫忘前輩走過的苦，避免重蹈覆徹，情報要多搜集，資訊要常交流。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元