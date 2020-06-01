新加坡政府強制關閉政治網站，臉書：假訊息法過於嚴峻，恐扼殺言論自由

新加坡政府強迫關閉政治網站的臉書頁面後，社群網站臉書（Facebook）1日表示，新加坡的網路假訊息法過於「嚴峻」，恐怕會扼殺言論自由。

《法新社》報導，2019年10月上路的「防止網路假訊息與網路操縱法」（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，POFMA）給予部長們權力要求臉書，在他們認為可能是假消息的貼文下加註警語，或者命令他們關閉頁面。

《海峽時報》報導，政治網站National Times Singapore（NTS）被控透過臉書製造假聲明，5月15日，一則貼文中宣稱「在POFMA法下，政治人物取得權力決定什麼是真實時，每則批評都會被新加坡政府取締。」在同一則貼文中，網站經營者Alex Tan還宣稱新加坡的司法敗壞、內政和法律部（Home Affairs and Law Minister）部長K. Shanmugam 在馬來西亞面臨控告。

5月30日新加坡通訊及新聞部（Ministry of Communications and Information ,MCI）在新聞稿中表示，根據POFMA第34條，NTS臉書專頁將不再能被新加坡用戶看到。MCI發言人表示，「Alex Tan經營的NTS臉書專頁，已經發布至少3則假聲明。該專頁在5月15日的貼文，不遵守POFMA的規範。」

NTS的臉書專頁也已被禁止接受贊助，並被要求放上banner顯示他們是假的，跟更正後的訊息。此外，NTS也被POFMA辦公室列為被公開的網路地址（Declared Online Location ,DOL），意即被政府認定為含有3個或以上的假消息。臉書則被要求在新加坡關閉該網站的頁面。

臉書表示，他們是在法律上被迫使實行這項要求。不過，臉書的發言人補充，「關閉命令相當嚴峻，恐壓制或噤聲掉網路上許多不同聲音和觀點。」他也提及，「表達自由是人權的基礎，我們也在全世界努力捍衛這項重要的公民自由。」

NTS由反政府行動者Alex Tan經營，他目前住在澳洲，過去多次被控散布假訊息在不同主題上。根據當局的說法，目前四個他所營運的臉書專頁都已經被禁。新加坡政府揭穿不實訊息的網站，也宣稱Alex Tan「持續發布假消息，誤導公眾對假訊息法的認知和該法將如何實施。」

NTS也在5月30日、31日的貼文表示，已經創建了「State News Singapore」歡迎讀者繼續追蹤，並表示「新加坡政府應該向澳洲法院提出要求，如果他們能公開贏得訴訟，我就會配合。」

Google、Twitter和人權組織也曾對該法表達關切，政府的政敵也曾擔憂在選前可能被打壓異議。不過，新加坡當局仍然堅持，這項阻止假訊息在網路流傳的措施是必要的——為了防堵假訊息在這個多種族、多宗教信仰的國家播下分歧的種子。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒