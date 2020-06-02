《馬力歐陪你喝一杯》第四季重磅上線：人氣作家大A加入，與馬力歐華麗雙主持

The News Lens關鍵評論網媒體集團旗下的Podcast節目：《馬力歐陪你喝一杯》將於2020年6月5日正式推出第四季節目。第四季將會邀請知名作家大A擔任共同主持人，以雙主持人的形式邀約各行各業的知名人士進行深度訪談。雙方相信透過不同視角的切入和合作，能夠帶給聽眾更豐富精彩的內容。

《馬力歐陪你喝一杯》是一個「人物深度專訪」的網路聲音節目（podcast），專訪對象從高階經理人，企業CEO，到在各個不同領域上的專業人士。第一到三季的主持人是關鍵評論網的共同創辦人暨內容長楊士範（Mario）。

第一季邀約各產業職人達人分享故事，第二季則是製作台灣酒吧文化的專題故事；從第三季開始，邀約各行各業知名人士，去台北各地風格酒吧品飲聊天方式，暢談人生故事和職涯心得，獲得聽眾熱烈反應和支持。

節目從2017年1月上線，推出至今已經上傳了180集節目，累積播放次數超過250萬次，曾於2018年7月被Apple Podcast平台公開推薦到首頁，也曾多次在Apple Podcast台灣地區的熱門榜上名列前茅。

楊士範以持續製作三年多podcast的經驗觀察分析，去年2019年6月左右，台灣的podcast圈開始有遍地開花的現象，許多愛好者開始製作podcast，過往一兩個月才有幾個新節目，過去這一年幾乎是每週都有好幾個新節目出現。

作為很早就開始製作podcast的媒體，《馬力歐陪你喝一杯》團隊也持續思考該如何改變和創新，提供聽眾不一樣的收聽體驗。團隊在二月時跟作家大A提議，討論雙主持、一同製作節目的可能性。因為過往的默契和經驗，雙方一拍即合，決定開始規劃新的一季節目。

作家大A是第一季第一集的來賓，也曾於第三季客串主持人訪問楊士範，兩人除了認識許久，也曾共事多年，默契十足。針對邀請大A一同當主持人，楊士範表示，這是製作團隊一開始發想做雙主持人形式時，腦中浮出的第一人選。製作人范瀞文則補充說明。跟大A合作的那兩集聽眾反應都很好，而且大A跟馬力歐在講話方式和個性上也有著鮮明反差，相信會摩擦出不一樣的火花。

大A表示，離開記者工作多年以後，很期待再次訪談不同領域的創作者。從女性或者媽媽的角色切入，代替女人提問。相信對談的心得，也有助於她的創作內容，可以有更多新鮮的養分。

《馬力歐陪你喝一杯》在過去三季訪談超過上百位名人職人，包含企業執行長、政治人物、大學教授、心理學家、運動員、導演、藝人、暢銷作家，深獲聽眾好評。全新第四季《馬力歐陪你喝一杯》將於2020年6月5日上線，第一集來賓是曾是台灣版初代Siri小姐的知名配音員盧怡君。

聽眾可以於Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Soundon、Firstory等各大podcast app上收聽，也可以到馬力歐陪你喝一杯和我是大A的官網、FB粉絲頁（馬力歐 / 大A）和IG帳號（馬力歐 / 大A）獲得更多訊息。

關於關鍵評論網

The News Lens關鍵評論網媒體集團總部設在台北，共有6個內容品牌：關鍵評論網、every little d、INSIDE、運動視界、癮科技和電影神搜。除了這6個內容品牌之外，還有獨立製作節目的節目組，製作包含國際大風吹、馬力歐陪你喝一杯、安安妳好嗎、小路來電、Line Today國際開箱等影音節目。運動視界旗下也有自製Podcast節目《運動視界啪》。

關於我是大A

知名兩性作家，粉絲頁「我是大Ａ」人數34萬人。

擔任過六年科技線記者，2010年開設粉絲頁，隔年連續出版《誰想一個人？-單身戀習題》和《純情書》，創造台灣素人作家最佳銷售記錄，預購立即再刷出版。

後續陸續創作《我們不要傷心了》、《前女友》、《告白：我想我喜歡你》、《我可愛了》。

最滿意的作品是兒子香火。

核稿編輯：范瀞文