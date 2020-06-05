精神衛生在醫療端的資源不足，社會安全網的四個大洞怎麼補？

文、圖：王婉諭

社會安全網的洞怎麼補？精神衛生在醫療端的資源不足，你看見了嗎？

無論是四年前或是四年後，蔡英文總統在就職典禮中，都提到了關於社會安全網、精神疾病等問題。然而，要補起社會安全網的洞？心理健康長期資源不足的問題就不能被忽視。

先前我們曾多次向大家說明，目前台灣社區精神照護資源不足的問題。但其實不止社區端，醫院端的精神醫療資源，也一樣有資源不足的困境。

不論是精神醫學界、或是衛福部心口司，都曾指出精神科給付不足。究竟「精神醫療健保給付過低」具體情形如何，在徵詢各方意見過後，我們整理出以下資料，要來和大家談談，精神衛生目前在醫療端的各種困境。

Photo Credit: 王婉諭

精神科健保費用占比過低

按疾病別診斷而言，精神醫療的佔率一直都維持在4－5%左右。我們理解健保資源有限，制度設計上有一定的總額限制、總量也不容易增加。但是，這20年來，因為社會經濟與生活的改變，總體的精神疾病盛行率不斷增加。

觀察2016至2018年的數據變化，2016年全台精神科總就診人數為252萬人，就診人次是2100萬人，2018年全台精神科總就診人數上升至342萬，總就診人次是2400萬人，短短兩年成長率就有10%。

整體而言，特別增加在身心疾病的部分：憂鬱、焦慮、失眠等。除此之外，情緒疾患、兒童青少年問題、人格障礙，以及新興的問題，如網路遊戲成癮等，再加上部分患者，罹患兩種以上的精神疾病（多重診斷）。另外，失智症目前除了神經內科之外，也有不少患者因為合併精神症狀接受精神科的治療，以及近年來卓有成效的自殺防治帶來的就醫民眾，使得精神科就醫需求攀升。

然而，以現行的精神科健保占率而言，並不足以因應逐年增加的精神科就醫需求。

Photo Credit: 王婉諭 謝謝網友提醒，此圖為示意圖，並非代表圖中皆是副作用強的一代藥。

因成本考量，不得不選擇副作用較強的一代藥

由於經費不足，健保署對於藥物費用嚴格核刪，健保署透過各醫院的門診藥費內控值，要求精神科進行自我管控，導致醫師用藥的決定也被影響。

以思覺失調症治療為例，健保署可能核減高價昂貴、但副作用較小、在國際間已經被建議且廣泛使用的第二代抗精神疾病藥品費用。

因此，醫師只好選擇開立副作用強的一代藥，可能的副作用像是肌肉緊張異常、靜坐不能、手抖等「錐體外徑症狀群」，或是口舌、臉部、身軀或四肢不自主蠕動等情況。

患者可能會因為副作用不堪忍受，而不願意服藥，有些家屬看到藥物導致副作用，也不忍心讓他們繼續就醫。身為病人，服藥的過程已經十分艱難，若藥物副作用過強，不僅增添痛苦，也影響服藥意願，反而難以控制病情，也增加更多後續的困境。

我們不能只是口頭上喊著要讓病人吃藥，卻不考慮怎麼解決因為藥物副作用過強所增添的痛苦。

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精神疾病談話性治療，給付嚴重偏離市場行情！

除了藥物問題之外，深度心理治療也是另一個必須面對的困境。

深度心理治療可以協助病人改善客體關係與心理防衛機制、解決內在衝突或改善其認知行為偏差，此項治療限由精神科專科醫師執行，是除了藥物治療外的重要治療方式。

然而，目前一次深度心理治療的健保支付點數為1,203點，但市場行情卻是健保的兩倍。而且，這樣不合行情的支付點數，已經有16年沒有調整過了。

若以機會成本試算一下，一次深度心理治療支付為1,203點，一般看診的診察費為318點，若選擇看門診，平均以2、30位病人計，將遠大於利用相同時間來看三到四位深度心理治療的病人。

心理治療支付金額太低，讓健保制度底下願意進行深度心理治療的醫師，就像在做善事。以數據來看，全國有342萬精神病患，但深度心理治療，一年卻僅申請八萬多次。

因此，以我們現行健保系統而言，除了藥物治療跟最基本的支持性心理治療之外，難以讓病人普遍使用其他深入的治療模式。

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居家治療健保給付過低，無法普及化

除了藥價健保給付，居家治療也是醫療端資源進入社區的重要政策之一，居家治療作為重要的、可能的入家服務，理想期待是能夠提供醫療及心理支持服務，給不規則就醫、失聯或沒有病識感的病人。

然而，目前居家治療的健保給付過低，根本不足以反應實際執行成本、機會成本、時間成本與風險成本。現在居家治療給付，醫師診治費一次為1656點，第五人起為960點，一天上限八人。而且當醫師及相關專業人員要走出醫院，實際執行成本還包含交通費，須由醫院自行吸收。

試算一下機會成本，假設一個醫師選擇在門診看20個患者，申請20次的門診診察費、生理心理功能檢查或特殊心理治療，大概每個人次可以申請七百點左右，總共可申請一萬四千點；對比一整天做居家治療、最多做滿上限八個患者，大概只能申請一萬四百多點。即便再加上其他生理心理功能檢查或支持性心理治療，也差不多和門診打平，又不用負擔出去在外的其他風險成本。

而這只是「有看到病患」的情形，精神病患與其他科別的到宅醫療不同的是，還得考量一種經常發生的情況，那就是，患者可能不在家、不願意就診而離去等等，若真如此，此次居家治療的給付就是0。

居家治療做為醫療端資源進入社區的重要政策，卻由於給付點數未考量所有面向的成本，都影響著醫院承接居家治療業務的意願，甚至也對有熱忱進行居家治療業務的醫療人員不公平。

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國外怎麼做？

觀察國外經驗，以英國為例，他們花費在心理健康醫療上的費用，佔全體醫療費用10%，對比之下，台灣則是不到5%。

英國在有較多經費的狀況下，甚至有資源發展更多元、早期介入的服務方案。例如英國的精神健康白皮書中，有個計劃叫做 Early Intervention in Psychosis（簡稱EIP），也就是精神疾病的早期介入計畫，針對高度患病風險的人，在還沒真正診斷患病前，就能及早介入，給予適當支持。

反觀台灣，大多僅能給予相對事後的處理及治療。

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要補起社安網的洞，還有許多地方該努力

無論是四年前或是四年後，蔡英文總統都一在強調，要強化社會安全網，把洞補起來。然而這四年來，我們投注在心理健康的資源依然遠遠不足。

過去我也曾討論過社區精神衛生資源不足，但加上上述的問題，都還只是冰山一角而已。

給予足夠資源只是第一步，未來，我們仍希望能夠跟各方一起努力，促使現行健保制度能夠更合理反映疾病治療需求。除了醫療需求外，我們也同時強調，社區支持的資源一定要建置充裕、精神疾病需要去汙名化，才能真正接住每個需要幫助的人。

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本文由王婉諭授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航