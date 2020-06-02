老店不藍——皇后飯店

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

在一班愛吃的朋友對話中，總流傳一個迷思：「老店多數藍？」

朋友A試着分析原因：「因為很多老店都由年紀較大的人經營。」年過半百的人，難免都抱着「吃鹽多過你吃米」的心態，追求安穩生活，取態或許較為保守犬懦。

朋友B卻不認同，提出另一睇法。「他們太專心鑽研烹調。」他的意思是，公平點說，試問一個十小時都躲在熱廚房的人，哪有心神像年輕人多角度接收資訊？

不過，老店也絕非全藍。像我現在介紹的這一間。它不只立場是黃，更是在所有「黃色經濟圈」出現之前已經表態，絕無功利角度的計算，純粹出於對這地方的感情。這家餐廳叫「皇后飯店」（Queen's Cafe）。

皇后飯店於1952年開業，他們第一家店開在英皇道，加上正值英國伊利莎伯二世冊封為女皇，因而以此命名。聽罷，好一個舊殖民時代遺留下來的名字。其創辦人于永富在上海跟隨俄國名廚Kurilov學藝，其後走難遷來香港，最終煮起俄國菜。當時俄國菜是西餐的主流，皇后飯店算是第一批做起港式西餐，而至今仍然生存的本地餐廳。

這家店還有一段段大家未必記得的輝煌歷史。1964年他們將店搬到銅鑼灣利園山道。因當時他們經營儉樸，幾十年來沒翻新裝修，吸引了導演王家衛，在1990年代在此取景拍攝了《阿飛正傳》。之後的日子，一炮而紅，分店連開，不少喜愛電影的日本影迷也來朝聖。那是皇后飯店的黃金歲月，也是香港最美好的日子。

現在皇后飯店仍有三家分店，已經承傳到第三代手中。現存最老的店是又一城分店，迄今二十年。又一城開業多久，它玻璃門上的潔白門簾就飄逸多久，二十年如一。

店內裝潢無巨變，昔日的「豉油西餐」卻隨年代巨輪進步不少。再沒有舊式醃製的牛扒，反是一款款不斷改良的俄國牛柳絲、大蝦薯仔沙律、茄汁焗豬扒飯等等。不過我最喜愛的不是主菜，卻是那餐前免費送的羅宋湯。小小的湯碗，盛滿椰菜、蘿蔔、西芹、紅菜頭等等，湯較杰身，喝得出用牛骨長時間熬出來的鮮味，不是隨便用茄膏滾兩滾就算數。

Photo Credit: 作者提供

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世道紛亂，偶爾需要躲進這麼一家同聲同氣的黃店。皇后飯店沒有財團的勢力雄厚，卻有老家族的風骨與歷史感。去年6月12日前夕，他們在Facebook專頁貼文，表示「皇后飯店自1952年起扎根香港，與香港人一同成長。皇后飯店追求平等及維護尊嚴，支持各員工以和平的方式愛護香港。因應明天可能發生的示威抗議行動，灣仔茂蘿街皇后飯店休業一天。」簡短而有力的明志，連陶傑都分享大讚。

可惜因為生意難做，去年他們被迫停產香港製造的鳥結糖。要珍惜碩果僅存的老店，不要等失去才到門前打卡。

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責任編輯：Alvin

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