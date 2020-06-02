新加坡「填海造陸」大夢的背後，竟是柬埔寨因出口砂石而造成生態災難

文：萬宗綸

新加坡著名的金沙酒店觀景台上，不僅有經常出現在影劇畫面中的無邊際游泳池， 還有瞭望平台可以讓旅客享受璀璨輝煌的夜景。而在一片奇光異色中，最引人注目的莫過於巨大的天空樹（SuperTree Grove），這些人造的樹塔狀建築，會在白天時吸收儲存太陽能，到了夜幕垂臨時，則轉而成為照亮新加坡濱海灣夜空的燈光秀，讓匯聚至此的各國觀光客，無不讚嘆新加坡的美麗、科技與進步。

對於一個過客而言，讚頌眼前的美麗很容易，不需要付出任何沉重的代價。因為我們鮮少會特別注意到，這些國際聞名的現代化景觀，以及光鮮亮麗的進步科技，大多是建立在人造的基礎之上。甚至連這些景觀底下的土地，都不是天然形成，而是經由「填海造陸」而來的。

Photo Credit : 衛城出版提供 濱海灣花園的天空樹景觀

無限的夢，有限的砂

不過新加坡係一彈丸之地，究竟哪來那麼多砂石可以填海？對於這個國土小、自然資源又稀缺的地方，自然只能仰賴「進口」， 也因此，新加坡政府的填海造陸計畫，直接影響到了鄰國的環境與資源的輸出。

《外交政策》（Foreign Policy）的專題報導指出，填海一平方公里，需要三千七百多萬立方公尺的砂石，相當於放了三座半的紐約帝國大廈進去。新加坡填海造陸計畫使用的原料，有些來自本地的礦場與海床，有些則是挖掘隧道後產生的砂石，但這蕞爾小島的土方終究無法滿足自身需求，於是，新加坡成為世界最大的砂石進口國，重度仰賴進口鄰國的砂石。

由於從鄰國購買能節省運輸成本，馬來西亞與印尼都曾經成為新加坡重要的砂石供應國。不過，隨著新加坡國土的擴大，這兩個國家開始擔憂：有朝一日， 新加坡的土地會大到非常貼近馬屬與印屬的島嶼。

同時，也因為馬、印兩國開始進入大興土木的建設階段，砂石內需增加，於是在1997年，馬來西亞首相馬哈迪禁止了兩國間的砂石交易。數年後，先有馬國的媒體砲轟輸出砂給新加坡是「出賣國家」，又有媒體質疑，新加坡的填海造陸計畫將威脅到柔佛的經濟成長 ── 柔佛是馬來西亞最靠近新加坡的州。

隨後在2003年，馬來西亞再度針對新加坡於大士（Tuas）與離島德光島（Pulau Tekong）的填海造陸工程，一狀告上國際法庭，罪狀是新加坡侵犯領土及破壞柔佛海峽的海洋環境，造成柔佛漁民漁獲量減少、馬屬船隻損壞等； 兩國先後舉行多次雙邊協商，並在2005年達成和解。

Photo Credit : 衛城出版提供

牽涉複雜政商利益結構的柬埔寨砂

隨著馬、印、越三國都在砂石出口上祭出程度不一的限制，柬埔寨成為了新的砂石進口替代國。

2009年，柬埔寨首相洪森因為「不想成為柬埔寨環境惡化的歷史罪人」，而祭出砂石出口禁令，卻耐人尋味地留下了一個例外 ── 「阻擋水路的砂石可以開採」 ── 聽起來很合理，但是誰來定義什麼樣的砂石「擋人水路」？

此外，大家也懷疑，家族企業跨足砂石開採業的洪森，是否能夠拋開自己的裙帶利益， 真心為了環境保護發聲？例如洪森姪女的公司，在湄公河長達四公里河畔享有抽砂權，對此洪森卻表示：那是為了解除湄公河岸土石鬆動的問題，並且要促進航運。

關注環境議題的國際組織「全球見證」（Global Witness），便在2010年出版了一份報告，名為《漂移的砂：新加坡對柬埔寨砂石的需求如何破壞生態系統與良善治理》 （Shifting Sand: How Singapore’s demand for Cambodian sand threatens ecosystems and undermines good governance）。在報告中，「全球見證」指出，儘管檯面上柬埔寨政府是禁止砂石出口，但這個政府卻在實際作為上推動了抽砂產業。

據「 全球見證」 的資料， 光是柬埔寨一個省的砂石， 一年就能在新加坡售得約兩億四千八百萬美金的產值。這個不斷持續進行的產業，並不只是純粹的商業行為，一些柬埔寨抽砂業者的營業許可上，竟然有新加坡駐金邊（柬埔寨首都）大使館官員的用印，亦即新加坡政府明知柬埔寨官方已明文禁止砂石出口，卻仍然與柬埔寨抽砂業者交易。

「全球見證」質疑，總是自詡重視「可持續發展價值」的新加坡政府，為何對於周遭國家的環境議題漠不關心，甚至明知不可為而為之，成為破壞環境的共犯。他們還發現砂石買賣的契約，其契約締結雙方便是柬埔寨的砂石開採業者與新加坡裕廊集團（JTC），也就是我在前面曾提過的國有開發商，填海造陸的主要負責方之一。

面對「全球見證」的詢問，新加坡政府只在回應中指出，所有的砂石交易都是非政府的私人商業行為，新加坡政府在當中沒有扮演任何角色，即便是國有色彩濃厚的裕廊集團參與其中，也不被視為代表政府，將所有責任推得一乾二凈。

Photo Credit：AP/達志影像 2011年8月2日資料圖片，圖中沙庫為柬埔寨富豪 Ly Yong Phat所有，當時他因在海岸採砂石所造成的環境破壞遭受批評，而這些砂石大部分都被送往新加坡。

為了揭開砂石業的弊端，柬埔寨的環保團體「Mother Nature」雇用了一間新加坡律師事務所，協助調查兩國砂石運輸的非法開採機密，並準備利用蒐證資料，向新加坡政府提告。「Mother Nature」創辦人Alex Gonzalez-Davidson 不諱言，他們最終目的就是要讓新加坡政府覺得從柬埔寨進口砂石會「惹得一身腥」，進而停止從柬國購買砂石。

根據聯合國的統計資料指出，2007至2016年間，新加坡一共從柬埔寨進口了市值七億五千兩百萬美元、七千兩百萬噸的砂石，然而柬埔寨官方登記的，卻只有五百萬美元，有超過七億四千萬的價值從中蒸發。

專研柬埔寨砂石開採的地理學者勳伯格（Schoenberger），在「皇家地理學會」年會中嚴厲指出，大部分的柬埔寨砂石出口都是非法的，從新加坡的進口數據就能知道柬埔寨的資源正在快速地消失，而且很明顯的，一些與柬埔寨政府高層有良好關係的人從中賺取大量財富。

勳伯格也認為，像新加坡這樣一個富國所擁有的土地擴張野心，卻是建立在使用相對較貧窮鄰國的自然資源，並且這個自然資源還不是可再生的，這樣的跨國砂石交易是充滿著社會不正義的掠奪行為。

面對「Mother Nature」的質疑，柬國政府將矛頭指向非法開採，撇清一切政府需要負擔的責任，聲稱毫不知情，且已經盡力清除國內一切非法開採活動，最後再將球丟給了新加坡政府。

然而，柬埔寨人權中心的報告卻再度披露柬國政府玩弄兩面手法，一方面禁止砂石開採，一方面又持續販賣開採牌照給業者，隨後再對他們開罰。「Mother Nature」指出，光是2015年，柬國政府就透過這樣的手法，包含牌照費、罰款等等，賺進了七百七十萬美元的收入。

與越南的情形相同，開採砂石對海洋環境造成的劫數，直接影響到柬埔寨當地人的生計。柬埔寨漁民抱怨，砂石業者的所作所為已經嚴重導致他們的魚蟹收成降低，抽砂船外洩的油污染也讓漁船的捕撈作業受到直接影響。《今日東協報》（ASEAN Today）採訪了一位西南方小島Koh Sralau 島的漁民，他過去每天捕蟹可以賺進五十元美金，但是自從砂石開採活動影響海洋生態後，魚蟹的捕獲量不斷下降，現在他每天賺不到十元美金。此外，《今日東協報》發現，水質汙染後造成的食安問題，讓鄰海居民的生活基本所需受到不小的影響，甚至能造成大規模的遷村。可議的是，這些進行抗議行動的柬埔寨人，有些竟然遭到政府的恐嚇或甚至逮補。

Photo Credit：AP/達志影像 2011年8月2日資料圖片。挖泥船從柬埔寨達泰河河床挖沙石，村民表示，每天24小時的採礦作業破壞了魚類、螃蟹和龍蝦的生活環境，並侵蝕了河岸。

面對質疑，柬國礦物能源部的發言人只說，每個國家與機構都有不同的規則、不同的資料紀錄方式，所以他無從得知，究竟是聯合國的登記系統有錯，還是新加坡或柬埔寨的紀錄有誤，礦物能源部不宜對有關事務進行評論。

新加坡國家發展部也再次跳針：「我國實行嚴格措施確保本地砂石供應商符合現有條例， 供應商必須持有從獲准地區採砂石、遵守採購地環境保護法律，及擁有合法砂石出口准證等相關文件。」

Mother Nature 於是發起連署，製造輿論壓力，要求柬埔寨政府確實禁止砂石開採，他們要新加坡政府知道，新加坡做為區域的砂石進口中心，直接影響了柬埔寨人民的生活環境。此舉雖然沒有撼動新加坡政府，但是柬埔寨政府宣布了基於環境保護原因，決定全面禁止出口砂石。

柬埔寨發佈禁令的消息一出，引起許多人在網路上發表看法，但幾乎無法見到新加坡網友譴責新加坡政府，反而大多將責任歸於柬埔寨，譏諷柬埔寨想靠禁令威脅新加坡，抑或是坐地起價。不少網友認為新加坡並不是「偷走」柬埔寨的砂，而是正大光明用錢買來的。其中有一個網民留言寫道：「如果柬埔寨的砂石賣到了很好的價錢，我不明白為何不值得他們犧牲一點海岸生態呢？」當然，並不是所有的新加坡人都這樣想，不過，這則留言清楚反映了新加坡社會中主流的意識形態：在國家利益面前，小國（或貧窮國家）沒有本錢去為了那些枝微末節的小事而阻礙任何發展國家的機會。

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書籍介紹

《走入亞細安：臺灣青年在東南亞國家的第一手觀察報導》，衛城出版

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作者：林佳禾、胡慕情、郭育安、游婉琪、萬宗綸、賴奕諭

用記者的眼、人類學者的心、地理學家的魂

認識我們從未真正理解的東南亞

過去的南向，是投資者尋找商機、謀求生存活路的經濟戰略

新世代的南向，是以更寬廣的角度，誠心探索、建立更深入的文化交流



我們與東南亞的距離



說起東南亞，過去許多人想到的不外是投資經貿的新市場，或是充斥動亂、貧困、社會內部歧異紛雜等既定印象。然而在新移民與移工大量加入臺灣島嶼社會、經歷多元文化洗禮的我們，如何突破刻板印象，採取持平的角度認識東南亞，甚至發展出不同於以往的互動關係？



本書六位身分、研究背景各異的作者，他們或許非「南向」的先行者，卻是抱持著想要真正認識某個邊陲部落，或是挖掘社會議題、關心人權與環境的態度，身體力行在東南亞蹲點做採訪或田野調查。在他們的研究報導中，可以看到許多以往被忽視的議題故事：

中國因素：中國的投資計畫，為馬來西亞帶來哪些政治、經濟的影響？

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世界遺產：從馬來西亞喬治市的燕窩產業，反思文化遺產的意義與價值？

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒