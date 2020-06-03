《馬來紀年》中具神奇力量的馬來短劍，與大馬士革刀和日本武士刀並列世界三大名刃

馬來人的婚禮上，曾經見過「Keris」亮相的儀式。新郎為了保護新娘，比劃著Keris與「敵人」搏鬥，三招兩式下將對方擊退，保住江山與美人。

我對此「江山美人」的婚禮過程深感好奇，追問之下，原來本地保留著這樣的傳統禮俗的「馬來人」多數是原籍爪哇的民族。

Photo Credit :李國樑 馬來婚禮上的武術表演。

Keris這種馬來短劍譯名「克里斯」，流行於印尼、馬來西亞、汶萊、泰南及菲律賓南部等傳統馬來文化來源地。 Keris可能源自古爪哇語「ngiris」。

Keris的劍柄代表船長，護手代表船隻，波浪型的劍刃則代表乘風破浪。可見馬來群島的民族世代以來駕馭著帆船川行於群島之間，有些乘著季候風，帶著土產來到新加坡跟外商做買賣，有些在本地安家，傳承先民的文化習俗。

Photo Credit :李國樑 馬來短劍Keris 譯名克里斯，可能源自古爪哇語ngiris。

也有一些較新式劍柄採用兇猛的動物的造型，例如兩頭蛇來凸顯短劍主人的威嚴，同時給對方一個下馬威。

Photo Credit :李國樑 雙頭蛇短劍，攝於新加坡國家博物館。

短劍的歷史有多久遠？

2005年，聯合國教科文組織確認印尼的馬來短劍為世界非物質文化遺產，與大馬士革刀（Scimitar）和日本武士刀並列為世界三大名刃。

至於馬來短劍的歷史到底有多久遠呢？萊佛士看管爪哇期間（1811-1816），考察過蘇庫坎蒂（Candi Sukuh）遺址。這座爪哇興都神廟建於15世紀，上有鑄劍的雕刻。蘇庫坎蒂可能是印尼最後一座受印度文化影響的大型建築，因為到了16世紀，伊斯蘭文化開始在印尼流傳，印度化的建築被遺棄了。 Edward Frey根據萊佛士的考究，推演出最早的馬來短劍，鑄造年代約1361年。那是滿者伯夷王朝興盛的時代，也是新加坡拉王朝的年代。

Photo Credit： Gunawan Kartapranata CC SA 3.0 蘇庫坎蒂（Candi Sukuh）遺址製造Keris的雕像

現代學者對東南亞的一些雕像和浮雕進行研究，日惹的古蹟婆羅浮屠（760-830年間落成）和差不多同時期建成的普蘭巴南有類似於馬來短劍的雕刻，以此推斷馬來短劍的歷史可能更久遠。這兩個千年遺址我都參觀過，可能走眼了，並沒有相同的發現。

一些研究員認為鑄劍是一個漫長的過程，由於狼牙修（Langkasuka）的年代已經有鐵器，所以Keris的源頭可能更長久，經過歲月的沉澱改良，於14世紀成型。

狼牙修為現代的吉打，於公元2世紀左右立國，是東南亞最早印度化的國家。中國的古文獻稱之為「狼牙須」，宋朝《諸蕃志》稱「凌牙斯加」，元代《島夷志略》稱「龍牙犀角」，明代則稱「狼西加」。

全盛時期的狼牙修的領土包括吉蘭丹和泰南。中國跟狼牙修的商貿，可能從廣州出發，經南中國海到扶南（越南），用河流及大象將貨物運到面向馬六甲海峽的另一端。

巫術般的大明沙利（Taming Sari）

關於Keris，最神奇的是馬六甲王朝的海軍提督漢都亞（Han Tuah）的故事，記載在《馬來紀年》裡。話說某一回漢都亞伴隨蘇丹訪問滿者伯夷，漢都亞跟著名戰士大明沙利（Taming Sari）決鬥。經過殘酷的戰鬥後，漢都亞發現大明沙利沒受一點兒傷，原來那把馬來短劍有神奇力量，能使它的主人刀槍不入，於是漢都亞搶過大明沙利的短劍並殺死他。滿者伯夷的統治者將那把馬來短劍賜給漢都亞。這把馬來短劍以其原主人大明沙利命名。

神奇的大明沙利還存在嗎？傳說漢都亞因無法將金山公主帶到蘇丹身邊，於是將它丟到河裡，發誓大明沙利重現的時候，就是他的歸期。大明沙利沒有再現，漢都亞也一去不回。

Photo Credit :李國樑 漢都亞是個馬來世界的英雄，他的事蹟也記載在馬來文獻的專書裡

鍛造馬來短劍

馬來短劍的鍛造過程漫長，通常需要反復入火約五百次，才能打造出一把最基本的馬來短劍。打造高品質的好劍，需要一年以上的功夫。

製造完美的Keris，必須兼顧到劍身、劍柄、劍鞘，這樣的短劍才是完美的。有些劍身的花紋精緻，那是因為合金冷卻時，對溫度的變化跟鐵不一樣的緣故。

劍柄所使用的是貴重的木材、野獸的骨骼、象牙、金銀等，峇厘島上的短劍柄所刻的是印度教的守護神或靈獸的造型。其他印尼地區改信伊斯蘭教後，使用珠寶來裝飾。

Keris離不開為它賦予靈魂的工匠。根據19世紀末的文獻（註），工匠由國王、拿督之類的權貴人士委任，技術出類拔萃，製造出來的短劍就跟可蘭經一樣神聖，甚至具有超現實的靈性。

由於所需的材料、工藝、時間與匠工，Keris的價格自然比較昂貴，一般平民無法負擔，因此成為皇室、貴族與殷商的身份象徵。 Keris可說是一種文化信仰和權勢象徵，也具有宗教與神話的力量的傳家之寶。

Photo Credit :李國樑 Keris可說是一種文化信仰，權勢象徵，具有宗教與神話的力量的傳家之寶。攝於國家博物館 「An old new world」 特展

佩戴Keris有一套禮節，必須插在沙龍的左方，用上衣蓋住，劍柄朝內。如果雙方談判破裂，或者那一方生氣了，就將短劍露出來，劍柄朝外。

不難想像被Keris的波浪形劍身刺入體內，傷口比一般匕首要大得多，即使不死也會重傷。對Keris有濃厚興趣，利用工餘時間研究了20多年的Khairi Johari告訴我，一般上使用Keris不是為了立刻置人於死地，而是為了制服對方，奠定威權。戰鬥前，武士先將毒液塗在短劍上，只需在對方身上劃個小傷口，對方就會中毒，輕則三天，重則半個時辰就會身亡。若對方求饒，武士就會轉開劍柄，將解藥取出來。這些毒液和解藥都是就地取材，使用在地的植物提煉。可見前人的智慧來自日常生活中。

唔，聽起來就像武俠小說。武俠創作中的許多情節不也取材於生活嗎？

註釋： "The Kris, Tales of the Malayan Coast" by Rounsevelle Wildman, 1899. 收錄在Iain Manley, "Tales of Old Singapore, The glorious past of Asia's greatest emporium", Earnshaw Books 2010, ISBN 978-988-18667 -3-8.

本文獲作者授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒