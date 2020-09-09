宮古島、石垣島興建「跨海大橋」拚觀光，能為台灣離島帶來什麼借鏡？

自從國境封鎖，大推離島觀光以來，國旅暑假旺季的「報復性出遊」就頻頻躍上新聞版面，但在擁擠人潮的背後，也浮現或突顯出離島發展的許多問題。

而琉球受到許多國人喜愛，過去便是台灣人的旅遊勝地，更成國旅的強勁對手，相信琉球的離島觀光亦有值得借鏡之處。

琉球的離島：八重山群島與宮古群島

琉球群島灑落太平洋，沖繩本島類似於台灣本島，是一個生活機能齊備的生活圈，但西南方更近台灣的八重山群島與宮古群島則如同台灣三大離島，自成另一天地。

其中八重山群島中的石垣島與宮古群島中的宮古島皆為該群島的核心島嶼。石垣島其實近似於澎湖本島與澎湖群島的地位，是八重山群島的交通樞紐。無論是返鄉或出外，八重山群島的小離島居民都須先至石垣島，再往外輻射而出。

至於宮古群島中的宮古島，擁有宮古空港與下地島空港兩座相鄰極近的機場，並擁有多座跨海大橋，與已有南北竿毗鄰機場及籌建跨海大橋的馬祖亦有濃濃的「既視感」，恰好又可成一組對照。

不只碧海藍天的石垣島

石垣島為沖繩縣僅次於沖繩本島、西表島的第三大島，行政區劃全劃屬石垣市，八重山群島離島航線也都從石垣離島碼頭發船。

石垣島最知名的景點為「川平灣」，海灣不大但水質清澈、沙粒細緻，配上石垣島的湛藍天空，琉球就是有種讓人心情閒適的魅力！

川平灣｜Photo Credit: 高紹沖提供

除在沙灘漫步外，還可搭玻璃船出海，玻璃船會繞一小段海灣讓遊客觀賞海底珊瑚、小丑魚等。附近還設有黑珍珠專賣店，讓名產珍珠結合其發祥地川平灣行銷。

此外，石垣島的「八重山博物館」雖為小型博物館，主要陳列八重山群島的船舶、陶漆器、織品美術工藝與當地民俗歷史等等。

石垣港離島交通船｜Photo Credit: 高紹沖提供

但文宣上也極富企圖心地有石垣市文化遺產導遊地圖多種語文版，介紹為數不少的石垣市文化遺產，讓我得知石垣島等八重山群島尚未被琉球王國征服前，彼此征戰的史實。博物館外還有座2003年的人頭稅廢止百年紀念碑，在在顯示八重山群島不同的歷史脈絡。

位在石垣島西部的「八重山民俗村」則展現八重山風土民情，擁有自市區遷建保存的石垣島古厝豪宅，傳統建築內除琉球獅鎮守的紅瓦飛簷外，還提供琉球專屬「三線」演奏及琉服體驗。

當然，「限定版」的石垣島專屬商品更不可或缺。「石垣牛」名聞遐邇，饕客不遠千里品嘗，早是遊客最愛。「石垣島辣油」更取自石垣島的特色食材，堅持錄用當地人採小規模製作，成為離島的傳奇，故事還翻拍為電影《企鵝夫婦》。

石垣牛握壽司｜Photo Credit: 高紹沖提供

「琉球真珠」即石垣島專屬黑蝶珍珠，則是在石垣島不斷開發研究，配合當地海水溫差，才得以成功達成人工養殖培育，成為石垣島特色商品，甚至還客製化推出石垣空港的「空港限定款」飾品。

亦須景點與商品「分流」的台灣離島

但台灣的離島中，若以石垣島的對照組澎湖本島來看，一般還是以海上活動為觀光主軸。靠海吃海無可厚非，但普遍缺乏碧海藍天外的文化景點，如澎湖雖說也有「澎湖生活博物館」，但國人在澎湖的國旅安排絕對罕見其蹤。

如此，既無法達到「景點分流」的效果。同時也不能忽視大批人潮瞬間湧入，環境乘載是否足堪負荷的實務問題。

其次是台灣離島略為缺乏「限定」的魅力，尤其石垣島的三大專屬商品皆非一朝一夕可成。台灣離島等景點常為人所詬病的便是商品大同小異，若地方政府或商家炒短線，不願費心增加附加價值，將商品「分流」，又怎能吸納各種層面的顧客群。

交通是離島發展的重中之重

台灣三大離島中，澎湖早有連接白沙島與西嶼島的「澎湖跨海大橋」，金門跨越大金門（金門島）與小金門（烈嶼）的「金門大橋」，預計於2021年完工。馬祖規劃建設的「南北竿島跨海大橋」，2019年連江縣政府也向交通部公路總局簽訂委託代辦綜合規劃協議書。

毋庸置疑，交通是島嶼發展的重中之重，無論是聯外或內部皆是如此。就島內聯繫而言，其中尤以跨海大橋影響離島最甚。

順道一提，基隆市和平島也有超近的跨海大橋「和平橋」，還是台灣首座跨海大橋，前身則是清代在本島與和平島間以舢舨並排，鋪設木板而成的「社寮浮橋」，讓「兩岸」商貨往來大為便捷。

橋樑即景點的宮古島

而琉球的離島宮古群島島嶼間同樣較為破碎，卻能將人造景點如跨海大橋等結合地方人文環境走出另一條路。

宮古島與周邊小島皆屬「宮古島市」，產業以甘蔗、芒果與海灘之觀光業為主，2007年並與基隆市締結姊妹市。

但宮古島的位置略顯尷尬，不似沖繩本島靠近日本四島，又不如石垣島靠近台灣，使觀光發展難度較大，卻因此保留更為秀麗的風光。

如「與那霸前濱海灘」，個人評為琉球最美海灘，沒有之一。由於宮古島不如石垣島、西表島雖是小島，卻有山岳大川。其地勢平緩，海面無陸地沖刷沉積物，致使海水清澈透亮，寶亮湛藍，耀眼非凡，擁有鼎鼎大名的「宮古藍」封號。

與那霸前濱海灘｜Photo Credit: 高紹沖提供

不過宮古島的人文史蹟略少，地方政府卻反從歷史取材打造景點，這便是「上野德國文化村」。

此地源自一段與德國的因緣，原來1873年時，德國商船觸礁，船員遭宮古島居民所救且妥善對待，德皇威廉一世感念恩德，特派軍艦重返宮古島立「博愛紀念碑」。1987年宮古島藉此發想為「上野德國文化村」，將德國文化移植琉球宮古島。

文化村佔地頗大，內有複製馬克斯堡造型的「博愛紀念館」與呈現德國童話世界的「孩童屋」。以及神聖羅馬帝國即德國中世紀時代的食衣住行文化，與騎士及柏林圍牆等介紹。

於偏遠離島體驗遙遠異國文化，其實也讓我對宮古島印象深刻，發展觀光的用心可見一斑。題外話，該地更讓我聯想到，宮古島市姊妹市基隆或也能建設「西班牙主題樂園」，以聖薩爾瓦多城等帶進西治時期熱情如火的拉丁風情，開拓基隆觀光。

不過更值得注意的是宮古島的三座跨海大橋，宮古群島中宮古島為主體，分別以「池間大橋」連接「池間島」；以「來間大橋」連通「來間島」；以「伊良部大橋」將「伊良部島」、「下地島」相連，一同形成完整的離島城市。

琉球第一大橋：伊良部大橋｜Photo Credit: 高紹沖提供

其中伊良部大橋更是琉球最長大橋，2015年才拔地跨海而來，工程不易，許多遊客都在入口處合影留念，已是琉球必遊景點之一。猶記得過大橋耗時好久，大橋中間一段還凌空挑高，下方留給往來船隻通行，使整個大橋就如同漂浮於茫茫大海般神奇。

至於來間大橋則是琉球最長農道橋，卻是欣賞絕美與那霸前濱海灘之處，更成為攝影家的聖地。

同時在伊良部大橋落成使下地島相連後，宮古群島兩座空港的運用彈性變大，宮古空港改成國內線機場，下地島空港則規劃為國際線機場，除有香港的定期航線外，2019年還有試水溫的台灣包機，將跨海大橋的功效放至最大。

宮古空港｜Photo Credit: 高紹沖提供

交通建設也有能新意的台灣離島

距離台灣極近的琉球離島，同樣須面對類似的觀光發展難題，宮古島與馬祖列島頗有相似之處，兩座相隔極近的機場，造價頗高的跨海大橋，都是爭取得來的大型基礎建設。

個人因緣際會曾多次造訪馬祖，霧大的馬祖常讓南北竿機場難以起降，常有旅馬祖，送「關島」的困境。平心而論，以跨海大橋相連南北竿，對在地醫療、民生物資運送成本都能有所貢獻，在觀光客交通上也更為友善，畢竟並非每個人都可搭船往返，於機場的調度與定位上也更有彈性。

但交通建設的造價與實用性，以及對環境生態的影響還是必須仰賴專業評估，避免發生如同美國阿拉斯加州的Gravina Island Bridge，僅是大而無當地討好選民，成為一座「沒有目的地的橋」（Bridge to Nowhere）。

同時，若決心構築大橋，也不妨在設計上多所用心，與當地環境融為一體，成為兼顧環保與經濟的特色工程，使馬祖於戰地或藍眼淚外，再打造出另一道離島風景。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航