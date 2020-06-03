該不該讓民眾做抗體檢測，來評估新冠病毒的盛行率、死亡率？

最近有些地區，開始檢測居民血清中的新冠病毒抗體。因為受病毒感染的人並不一定有症狀，而一般人是有症狀才會尋求病毒檢測，以確診數來估算病毒盛行率不但不準確，而且會高估了感染死亡率。很多公衛專家因此主張抗體檢測，是估算盛行率較好的方法。

4月14日，有17位專家學者便在medRxiv網站上，發表了在加州聖克拉拉郡做的抗體檢測研究。這個網站所發表的都是未經同儕審查的初步報告（preprint），這項研究之所以受到特別注意，是因為它的作者中有一位有名的史丹佛大學醫學院教授、近年來以批判傳統頻率學派統計檢定方法聞名的John P. A. Ioannidis。

研究結果發現，經過加權之後盛行率的估計值是2.8％，意味聖克拉拉郡有5萬4000居民受過病毒感染，是當時該郡官方確診數1000的54倍！但這項研究因為使用的是自願樣本，不是隨機抽樣，受到很多批評，連帶使得Ioannidis的聲譽受到影響。

5月18日，上述報告的作者之一、南加大學者Neeraj Sood帶領的研究團隊，在《美國醫學會期刊》（JAMA）上，發表了一篇以抗體檢測結果，推估新冠病毒盛行率的研究信函（research letter）。這篇信函提供了很可能是在主要醫學期刊上，發表的第一篇以隨機樣本做抗體檢測的研究報告。

此研究於4月中旬，在加州洛杉磯郡對863位隨機抽樣的居民，實施測流免疫抗體檢測（lateral flow immuneoassay test）。檢測結果顯示35位受測者呈陽性反應，佔所有受測者的4.06％。經過人口學變數、敏感性、特異性的加權之後，陽性率調整為4.65％，其95％信心區間為2.52％～7.07％。

根據盛行率4.65％來估算，全郡成人應該有36萬7000人受到新冠病毒感染，為當時該郡確診案例8430的43.5倍。至於感染死亡率，同一時間的死亡人數為241，佔確診案例2.86％，但同樣的死亡數字佔抗體檢測盛行率估算的全郡陽性人口，則只有0.066％。

值得注意的是：

這研究的樣本，是從市場研究公司宣稱能代表全郡居民的數據庫為母體，分層隨機抽樣。最初抽中的1952人，有1702人同意受測，但最後只有863成功樣本數。這863人中有13％有發燒兼咳嗽症狀，9％發燒兼呼吸短促，6％喪失味覺或嗅覺。 研究所使用的檢測試劑，其敏感性為82.7％（信心區間76.0％～88.4％），特異性為99.5％（信心區間99.2％～99.7％）。

然而美國CDC在5月23日發出一份「關於新冠病毒抗體檢測的臨時性指導方針」。這份文件旨在說明血清抗體檢測缺乏精確性，警告各界不要輕易以檢測的結果作為解封、復工決定的依據。文件並提出一些改進抗體檢測精密性的方法，包括提高檢測試劑的特異性，以及以「二採陽」作檢定結果的最終判斷。

CDC這份文件，以實例說明抗體檢測之「陽性預測值」（positive predictive value，PPV），與病毒盛行率（prevalence）的密切關係；指出當特異性、盛行率都不夠高時，PPV可能甚低。

所謂PPV就是數據科學的「精密性」（precision）。我們知道醫學檢測的品質，有特異性（specificity）與敏感性（sensitivity）兩個基本面向。特異性是真陰性的比例，也就是未帶原者檢測陰性的比例。敏感性是真陽性的比例，也就是真帶原者檢測陽性的比例。以統計檢定的型一錯誤（偽陽性）機率α和型二錯誤（偽陰性）β來表示：特異性＝1-α，敏感性＝1-β。

PPV（精密性）則是檢測陽性者真帶原的比例，它因此是敏感性的「反機率」，需要用貝氏定理來算。但用貝氏定理則必須納入先驗機率，這裡先驗率就是真帶原者佔檢測人口比例的初步估計，也就是盛行率π的估計值。我在附註文章中算得的結果是：

這個公式不論用在病毒核酸檢測（PCR）、快篩或血清抗體檢測，都是一樣的。但這三種檢測工具的特異性和敏感性，則通常有所差別。因此即使盛行率一樣，它們的PPV也不會一樣。以台灣防疫中心和美國CDC所舉過的例子來看，這三種工具的品質可列表比較如下：

從這表可以看出，因為CDC抗體檢測的特異性比快篩低，在盛行率只有0.05的情況下，抗體檢測的PPV比快篩還要低很多，更不用說與PCR相比了。只有在盛行率高達超過50％的時候，抗體檢測的PPV才能達到95％的統計門檻。圖一顯示精密性與盛行率的關係：

圖片來源：林澤民

在盛行率π=0.05時，PPV=0.4865是什麼概念？它是說抗體檢測為陽性者，其中只有不到一半（48.65％）是真帶原者，也就是偽陽性的比例超過一半。

那麼盛行率0.05又是什麼概念？以武漢為例，根據《德國之聲》中文網5月18日的報導，「武漢在全市範圍內開展了全員新冠病毒核酸篩查。財新網報導指出，初步評估武漢核酸檢測結果顯示，1000萬人中，至少有50萬人已經感染。」

如果這個數字屬實，武漢的盛行率就是0.05，可見這樣的盛行率在全世界極高了。可是如果以美國CDC引為案例的檢測試劑在武漢全面實施抗體檢測，所得陽性結果中會有一半是偽陽性。

前述洛杉磯郡抗體檢測估計的盛行率為4.65％，也非常接近0.05了。如果也是用CDC引為案例的試劑做的抗體檢測，所得的35個確診數會有18個偽陽性。但是南加大研究團隊用的試劑特異性高達0.995，已經超過台灣CDC的快篩試劑特異性，敏感性也有0.827，所以它的PPV可以高達0.89，也就是35位確診者只有4位偽陽性。如果考慮盛行率的信心區間，PPV的信心區間為0.81～0.93，偽陽性在1～7位之間。

那如果抗體施測單位所獲得的試劑品質不高怎麼辦？CDC在「關於新冠病毒抗體檢測的臨時性指導方針」中建議以「二採陽」作檢定結果的判斷。如果是以相同品質的試劑採檢兩次，則先算出：

​​ 二採特異性＝1-（1-一採特異性）2 二採敏感性＝（一採敏感性）2 ​​ ​​

再把二採的特異性、敏感性套入上面的公式即可。以CDC所引抗體檢測試劑為例，二採特異性是0.9975，敏感性是0.81，則在盛行率0.05時的PPV可以從0.4865增加到0.9446，增加了將近一倍。

CDC在南加大的研究報告刊出之後發表指導方針，也許不是偶然。當各地、各界、甚至各行各業開始相信新冠病毒感染致死率，沒有原來想像中那麼高的時候；CDC及時發出指示，提醒大家要謹慎解讀抗體檢測的結果，以免貿然解封、復工可能帶來的災難。

延伸閱讀

有關檢測工具精密性的計算，請參考作者另外三篇文章：

本文經林澤民授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航