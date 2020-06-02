「振興三倍券」來了：怎麼領？領多少？9大QA一次看

行政院長蘇貞昌今（2）日宣布推出「振興三倍券」刺激消費，無論實體或是電子方式，民眾都可以實賺2000元，7月15日起領取與消費。2300萬國民加上有居留權的配偶都能領，不限年齡。

蘇貞昌說，原則是「三好一溫暖」，好領、好用、好刺激、最溫暖。

紙本方面，7月15日起每人支付1000元可換3000元面額的「三倍券」，郵局與4大超商都可以領；信用卡、電子票證與行動支付7月15日起累積消費滿3000元，就回饋2000元。

另外，120萬中低收入戶、弱勢，直接將1000元現金撥入帳戶，中低收入戶民眾就可以拿去換紙本 「三倍券」。

三倍券將可使用到12月31日，經濟部長沈榮津說，預計可創造1000億元的經濟效益。

唐鳳表示，電子三倍券可以取消綁定，重新在另一個支付方式累積消費，但前面消費的金額將無法納入累計消費；電子券也正在研發可讓民眾直接從ATM提2000現金出來。

蘇貞昌表示，馬政府的消費券花了18億，這次的行政費用僅上次的一半。

而商家收到一週後，就可以去兌換成現金，兌換期限到2021年3月31日。其中有統編的店家可直接到郵局或銀行申請兌換，最後會將金額匯入店家帳戶。

沒有統編的店家，則要委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位到郵局、銀行申請兌換，匯入帳戶管委會等帳戶後，再發放給店家。

核稿編輯：楊士範