【專訪】《安然與實恩》作者葉揚：所有人讀完這本書，都會覺得自己是愛情小天才吧？
我們想讓你知道的是
葉揚笑稱，大概所有讀者從上帝視角讀《安然與實恩》，都覺得自己比男女主角更會談戀愛，是「愛情小天才」吧？在愛情裡，行動肯定比理念或信仰更重要。星星之火可以燎原，「但星星之火配上十七年的時間，就可能會一再熄滅。」
文：愛麗絲
「最近一次想離家出走的時候嗎？就是昨天！我要校稿十萬字的小說，但我的兒子羅比連今天回家功課的五行字都不願意寫……」身為母親，葉揚笑得無奈，但身為作家，葉揚這回終於達成寫作生涯的里程碑，交出長篇小說《安然與實恩》。
若說從前寫散文，是將心中所想如實交代，寫小說便是將難言之隱吞進心底，藉由對話、轉場堆疊，把不能直接說明的部分用別人的腦袋自己想出來，「這也是小說好看的地方所在」。《安然與實恩》寫作過程與葉揚懷孕生產重疊，「如果路卡長大變成一個很有同理心的孩子，一定是因為男女主角說不出口的話，都被我吞進肚子裡了吧！」葉揚笑道。
初次嘗試創作長篇小說，不同於想透結局才動筆的短篇小說，葉揚寫長篇小說時，沒有先入為主、拍板定案的結局，反倒是由人物步步推進，讓故事走向自己的終局。
明知山有虎，偏向虎山行的「葉大膽」
「長篇小說是成為作家一個里程碑，剛好我處在非常想做沒做過的事的階段，」聽來創新求變，葉揚卻笑得微妙，進一步解釋，她曾在職場經歷公司一些受訓課程與心理評估，曾被講師點出自己「對風險敏感度極低」的盲區，笑稱若有人婉轉告訴她「這個處理起來可能有點困難」葉揚會以為這是要優先去做的事，「那我們就來做吧！」她所聽懂的言外之意，總令其他人出乎意料。
「如果有人對我說：『你應該不會想寫長篇小說吧？』那感覺是在鼓勵、邀請我接受挑戰，我就真的會去寫！」彷彿明知山有虎，偏向虎山行，葉揚笑稱父親從小喊她「葉大膽」，「現在想想，原來我爸早就看出來我對風險的感知度很低啊。」
正職以外，在寫作之路闖蕩，葉揚每本書籍風格都大相徑庭，難以被定位在既有框架。「這個做法應該讓出版社滿煩惱的。」葉揚說，《安然與實恩》雖是都會故事，卻讓她確認自己永遠無法刻意模仿、真心成為如都會作家等明確路線風格。譬如，在略帶惆悵或悲傷的氛圍裡，葉揚仍忍不住想加些歡快元素，「如果可以開點不入流的玩笑，我還是會想開欸，我心裡希望這故事有點老少咸宜，不要這麼高冷。」都會高冷的形象遙不可及，葉揚反倒發現自己的文風憨厚，更被妹妹開玩笑應該以「現代鄉土文學的領航者」這個方向去努力。
「聽到那個港腔，就覺得，so charming啊。」
任職外商多年，故事裡的台灣女子鄭安然、香港男子袁實恩，是同時浮現在葉揚腦海裡的，彷彿現實中見過無數次的人物群像——一路在企業工作，也認識了一些這樣的同事。然而，這群人擅長計劃工作與人生、在職場上果敢俐落，卻也因為大量的工作時數，可能在其他領域顯得憋屈落後，譬如愛情與家庭。
台港男女間若有似無的情愫，就這麼拖沓了十七年。
為什麼是香港？葉揚最高紀錄曾在兩年內，前往香港出差好幾十次，書寫香港對她而言算是容易一些的事。她熱愛豬仔包、凍檸茶，每次出差餐餐都吃仍樂此不疲。香港這座世故繁華的城市，更與葉揚的年少情懷兩相疊和。
「聽到那個港腔，就覺得，so charming啊。」說起港腔聽來道地，葉揚笑稱自己成長於港星、港影蓬勃年代，奉郭富城、陳曉東為偶像，童年更曾央求母親讓自己加入歌友會。而過往曾有些年，也曾有過香港男性不喜香港女性的強勢的一番討論，這麼一來，台港男女間的發展，變成一個可以發展成故事的機會。
但文化差異仍是有的。
香港男性習於替女性服務，幫忙開門、拉椅子、背包包、接脫下的外衣，起初皆讓葉揚摸不著頭緒，更曾在香港男同事接手葉揚脫下的外套時，好奇反問：「你會冷喔？」
袁實恩隱晦得類似。替鄭安然租房、買飯，卻從不直接說破心意，僅默默想著「或許我們就是往那個方向發展」，但在鄭安然看來，一切像在雲裡霧裡，袁實恩從未說出口的心意與疑問，讓他渴望的答案，在兩情相悅與一廂情願間迂迴擺盪。
他為什麼不問？
袁實恩為什麼不問？
袁實恩的工作與行銷相關，早已養成不依照直覺行動的習慣。葉揚以自己的工作經驗解釋，進入行銷行業的首要訓練，便是得撇除「我」的直覺與角色，「在開會時，不要說『我覺得』，要說『數據顯示」、『多少%的消費者表示』」 利用客觀數據得出事實，這個習慣深植在袁實恩的性格中，就算是私人領域，他還是會自己收集數據，做出判斷，如果他發現鄭安然的心似乎另有所屬、鄭安然似乎選擇拋下袁實恩，當數據對他不利時，兩個人能一起往前走嗎？
若是鄭安然也在同樣的工作多年，兩人若皆依客觀數據行事，或許還能理解彼此，但鄭安然因故暫離職場、成為母親後，生活中開始依靠直覺行事——感覺孩子差點輕生、感覺孩子不喜歡變動，這些直覺性的項目，都讓鄭安然當機立斷，哪裡也不去，守著孩子，也放下情感上的其他可能。
袁實恩與鄭安然，反覆錯過、相逢的十七年，受各自習慣的行為模式驅動，他們的童年經驗、家庭排行，更對其性格養成有根深蒂固的影響。
鄭安然排行老大，始終扛著自己得替所有人負責的心態，太氾濫的責任感，讓她永遠被自己的各式身份困住——她是母親、妻子、媳婦，她在意別人和孩子怎麼看待自己。
袁實恩排行老二，即便是最乖巧的孩子，卻似乎永遠是最不受重視的那位。童年的他，曾認為自己是被母親拋下的那一個。在他與鄭安然幾次機會裡，他們總是靠近又遠離，嘎然而止的那一步，總卡在袁實恩踟躕不前，難以啟齒。
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。