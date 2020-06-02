揮別敦南進駐信義誠品，綠藤生機打造「書店中的書店」新門市

Photo credit:綠藤生機 綠藤生機進駐信義誠品，以「書店中的書店」打造全新櫃位

誠品敦南滋養了許多人的文化記憶，台灣純淨保養品牌「綠藤生機」也在此孵育茁壯。隨著誠品敦南走入歷史，綠藤生機也接棒 24 小時書店精神進駐信義誠品，以「書店中的書店」概念打造全新門市，透過知識的力量，自主選擇對肌膚和環境更好的行動。

因為誠品敦南，才有今天的綠藤生機

全台現有 10 間實體門市，綠藤生機共同創辦人鄭涵睿感性表示，「沒有誠品，就沒有今天的綠藤生機。」2015 年剛獲得「對世界最好的 B 型企業」認證的綠藤，原本只經營線上通路，卻因為一封意外的招商邀請信，在誠品敦南開啟了第一間實體門市。

作為文化與理念的地標，誠品敦南提供了特色空間讓綠藤充分展現理念，甚至將樓面的牆面讓綠藤作為策展運用；透過有溫度的真實體驗與互動，號召更多人一起實踐更健康的永續生活型態，並使綠藤實體通路的拓展得以發芽茁壯。

Photo credit:綠藤生機 誠品敦南成為綠藤生機拓展實體通路的起點，目前綠藤生機全台已有10間實體門市

22 本為肌膚而讀的立體故事書：了解愈多，需要愈少

誠品敦南熄燈意味著另一個開始。綠藤進駐信義誠品，以俄國文學家馬克西姆•高爾基「你知道的越多，你就越有力量」作為全新櫃位設計靈感，由旅日知名設計團隊《 兩個八月biaugust Creation Office 》操刀設計，運用大量亞麻及環保塗漆打造永續精神的空間，結合「閱讀」的概念傳達「了解愈多，需要愈少」的品牌理念。

從「書店中的書店」概念出發，綠藤將現有產品鑲嵌於書頁，打造22本可供閱讀與體驗的立體故事書。每本書紀錄每個產品的功效特色及配方架構完整分析，並將消費者心得製成持續更新的書籤，一起為肌膚而讀，也共同讓這本書更加完備豐富。

Photo credit:綠藤生機 綠藤生機全新門市打造22本產品立體故事書，邀請大家透過閱讀「了解愈多，需要愈少」

隨著在誠品敦南的第一間門市 5/31 熄燈之後，綠藤全新門市不間斷於6/1開始在信義誠品為大家服務。6/1─6/30 開幕活動期間，可享有 2 件 88 折、滿 1800 送 150 購物金等優惠之外，還有機會抽中綠藤為敦南熄燈量身打造的「奇蹟辣木油–橙花書香限定版」。

誠品敦南倒數期間，綠藤邀請 400 位消費者一同寫下對誠品的感謝與祝福，陪伴綠藤進駐信義誠品，邁向下一個階段，為永續生活撒下更多種子。

書店中的書店，一起為肌膚而讀：點此了解