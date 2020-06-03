跟韓粉長者談香港，讓我更加珍視台灣民主

近日有個年長的友人傳消息給我，文中全部是對韓國瑜歌功頌德，文長千字以上，要我廣為宣傳，這也讓我見識到韓粉的對韓癡迷的境界。平常不太可能接觸這樣的人，既然有人希望我認同，我就反問他，為何韓做不到半年市長就去選總統。他顧左右而言他，在我的追問下，他回說，讓民進黨做總統很危險，韓當總統才能確保台灣安全。這還是我頭一遭聽到為韓脫罪的說詞。

於是我馬上接話，「你的看法建立在想像，這樣是宗教的迷思，政治人物是要檢驗，才能取得多數人信任。」於是他又提出超乎想像的跳針說法。他說，「民進黨的年輕人只會躲在電腦後面講台獨，不敢拿槍站出來。還說，八二三炮戰，當時美國就是要放棄台灣。如果沒有八二三成功挺住，就不會有國民黨，最後，也不會台灣人當家的事發生。」這種說法，跳太快，他聽不進別人論述，也不是想講理，只知道他不滿民進黨。

我不死心地再告訴他「台灣是大家的，不是哪個政黨的。中國武統台灣，傷的是全民，不分黨派。如果韓國瑜好好做，取得人民信任，就沒有罷韓的問題。同樣，中國國民黨好好做，人民也不會更不可能讓它下台。相信台灣人民的眼睛是雪亮的。台灣不應分國民黨與民進黨的，而應該是就事論事。」

我跟他明說，「你說的歷史事件，有特定的觀念，不能完全成立，因為：如果中國國民黨在內戰打贏共產黨，那台灣的命運，就是如菲律賓的獨立。所以，很多東西要推論，不能離開歷史事實的發生。」、「 如果大家都持意識形態，就不能冷靜看待台灣的內政與外交。民進黨不好，國民黨或其他政黨可以打敗或取代，本來就是民主機制。」我不死心，看他已讀尚未回，覺得應該再加碼說清楚「端出牛肉政策最重要。」

這種對歷史事件假設的事，在德國我也遇過，隨即也和他分享在德國和中國人對話的經驗。我曾遇到一個中國人，不願被中國共產黨統治，他說他們的政府是中國最大的流氓。「對中國人民來說，他們現在多麼希望老蔣不要輸得那麼快，不要失去所有中國大陸河山，他們南部福建人說，如果蔣能守住長江以南，至少，現他們不必被中國共產黨統治。」同樣的話，我也聽過中國的東北人這麼說。

生活不能建立在假設上，於是我再說「說真的，我們也改變不了任何歷史事實。」想到當今香港的危機，我忍不住再繼續說「就像香港要被赤化了，台灣就會是下一個被赤化的目標，我們能做什麼？我看到的是台灣人不斷地分彼此。要分化台灣，實在太容易了。台灣現在就是被分裂最好的土壤。」「中國赤化統一台灣，現在已不需什麼八二三砲彈了。我們如果還分彼此，中國統台灣，絕對會比中國統香港更快。台灣若還一直在有親中、傾中情結下糾結，我們會被分裂而背叛台灣利益。最後就是寧被統也不敢獨。在台灣親中的人，他們因為中國情結而自願送上當中國的殂上肉，也不願爭取獨立所獲取的尊嚴與自由，這令人感到悲哀。我們這一代中老年人，會害死年輕人，就如同今天的香港。」

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想到香港，就深感台灣靜好的歲月已不保，接著想到年長者如果不思考，他們的迷思，還真的會誤了台灣的前途。

於是我順著他中國認同的情結繼續說「中國如果做得到民主自由，我們被統可以。但事實上正好相反。香港人怕被統，是因為他們不願失去原來保有的自由與法治社會。香港人不是因為他們不喜歡回歸中國，而是不願失去自由。」不知他是否能聽得進我的話，啟動他的思辨能力？

最後，我附上BBC中文版的報導，說中國的官方談話已經把和平統一台灣的「和平」字眼拿掉。洞觀中國這個動作的意思就是，中國對台已不再維持和平統一的基調。之後，那位長者就已讀不回。

他不是我長輩，但這些長者的想法，卻值得重視。在任何社會都會有意識形態的爭議。

如果我們不嘗試對話，視而不見，將會產生更大的誤解，而誤解之後不被感同身受，最後就是為反對而反對，沒有是非，只有對立。而台灣是全民的，我們就算持有不同的理念，但民主對話思辨，刺激彼此思考，就更應被建立出來。

香港人從未有真民主，但從過去至今他們是一直保有自由。從英國殖民時代至今，他們就從未有尊嚴地過日子，但是他們保有法治社會與自由，這是他們的尊貴價值。現今香港這局，已勢不可擋，台灣如果還自我分裂，那自由民主的價值就已退無可退。

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