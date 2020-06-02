五月天「突然好想見到你」線上演唱會：40幾歲的老夥子們，帶給你20幾歲時的感動

「這是一個很特別的時刻，好像我們距離很遠，就是現實的距離我們沒辦法看到對方、看到彼此，但是感覺起來我們心靈的距離好像更近。」台灣樂團五月天5月31日晚上8時在台北巿立體育場舉辦「突然好想見到你」線上演唱會，團員石頭在垃圾話時間說出對這場演唱會的心聲。

「我們偶爾遲到，但是一定會到。」從2006年開始，五月天與香港歌迷有個「五月之約」的約定，但今年受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的影響，被迫取消原定5月的香港演唱會。對於五月天的鐵粉「五迷」來說，五月就是要看五月天的演唱會，沒有五月天的五月就不算完整。

為了實現與五迷們的「五月之約」，五月天首度舉辦線上直播演唱會「突然好想見到你 Mayday live in the sky」，讓歌迷們突破城市與時區的限制，還不需要請假搶票，只要打開手機、電腦或電視，每個人都在演唱會搖滾區第一排。如同瑪莎所說：「說再多的話，寫再多的字，都比不上陪你們一起唱幾首歌。」

雖然五月天不是首次舉辦線上演唱會初體驗，卻是首次台下完全零觀眾的線上唱唱會，而且整場過程都是預先錄製，但燈光、音響、煙火特效、舞台設備等全程比照售票演唱會等級高規格製作，是場十足誠意的線上演出。

晚間8點3分演唱會正式開始，五月天先在練團室演出開場曲〈一顆蘋果〉，之後冠佑推開門往外走，從小小的室內練團室畫面切換到了小巨蛋旁邊台北巿立體育場，數道絢麗奪目燈光投射，全場觀眾席空無一人卻擺滿參加五月天演唱會絕對不能缺席的螢光棒，漂亮的主舞台，風格各異的三個小舞台，充滿了演唱會的即視感。

Photo Credit: 相信音樂

從室內練團室轉到幅員遼闊的戶外體育場地，這樣的場景轉換安排非常有創意，開門畫面有著看演唱會打開布幕的感覺，鏡頭一路跟到台北巿立體育場的中央舞台，溫暖柔和的橙色光到戶外瞬間的燈暗，有著演唱會關場燈等待開場的錯覺，聽的過程及事後回想都帶著溫馨與感動。

五月天面對著空蕩蕩的觀眾席飆唱〈盛夏光年〉，接著嗨唱〈孫悟空〉，每位團員都有SOLO部份，唱到抒情歌〈星空〉時，更搭配璀璨閃爍星空的舞台效果，極富渲染力。無論是音樂聲音或主唱唱腔，重新編排的歌曲，氣勢磅礡的光芒，精心策劃的細節，整體畫面的營造充滿了活力，如同親臨演唱會般真實震撼，讓觀眾在心態或生理都更融入到真實演唱會的情境。

「歡迎大家光臨五月天第一場直播演唱會，沒有觀眾的演唱會是蠻不習慣的。」阿信表示感受到成千上萬的吶喊聲，現場螢光棒都點亮了。台北巿立體育場對五月天充滿回憶且意義非凡，1999年他們在這裡舉辦第一次「免費的，還有人來」的大型萬人LIVE「第168場演唱會」，瑪莎說這裡也是2004年「天空之城」復出巡迴演唱會、拍攝性別平權歌曲〈愛情的模樣〉MV的場景，還開玩笑自己比較俗氣，不需要拍手掌聲，只要打賞「抖內」。阿信也自嘲當時20幾歲的小夥子，現在都已經是40幾歲的老夥子了。

當金曲〈突然好想你〉唱到一半時，李榮浩、蕭敬騰、毛不易三位神秘嘉賓先後現身，隔空與阿信合唱，也讓網友直呼驚喜。阿信說：「讓我們感謝蕭敬騰、李榮浩、毛不易在不同城市一起合唱。」接著就是大家最期待的團員垃圾話Talking時間。在第一段Talking中，阿信在團員介紹的尾聲輕聲說：「我們一起做到了！」，這也是重現「第168場演唱會」時，阿信面對現場破萬歌迷們興奮地大喊：「我們真的一起做到了！」

縱使場內沒有半個粉絲吶喊、尖叫，但在五月天的心中，這些歌曲以真實人生緩緩累積，讓每秒都充滿無與倫比的醍醐回憶。而坐在空無一人的觀眾席演唱、瑪莎不經意被拍到的提詞字幕，還有五月天演唱會唱到〈知足〉時，全場歌迷會點亮手機手電筒的傳統，這次則在五月天演唱〈知足〉時，鋪滿座位區的成串燈泡亮了起來，這些精心策劃的細節讓整場演唱會更加鮮明與感人，觀眾情緒從第一秒持續滿到最後一刻，充份接收到五月天的溫暖與安慰。

整場演唱會雖然只有67分鐘，含組曲在內共13首選曲，從療癒人心、炒熱氣氛、經典情歌，到驚喜出現的〈諾亞方舟〉及壓軸的〈倔強〉，歌單安排的極為用心且意義重大，每首歌的銜接極為巧妙，搭配酷炫的影像與光影、絢爛舞台特效，搭建搖滾小房間、星空立方舞台、無人看台區、派對燈牆等四大場地，宛如一場音樂電影，就像實際的演唱會一樣沒有冷場。而五個人唱完最後一首歌深深的鞠躬後，鏡頭帶到看台區滿坑滿谷的螢光棒，一旁文字寫著「等待你，回來填滿這裡。」根本是核彈級催淚彈。

五月天線上演唱會首次出擊就開出亮眼成績，在全球10個平台共吸引超過四千多萬人次上線觀賞，YouTube線上觀看人數一度飆破60萬人，讓臉書轉播一度卡住，比以往任何一場直播流量還大，而這個驚人的流量數字，遠超過實體演唱會因展演場地、硬體設施、觀眾人數等限制，LINE更表示這場演唱會突破他們藝人個人演唱會的紀錄，單一演唱會串流播出不重複觀看人次高達77萬。

粉絲更是感動的聽哭留言：「你們居然租了整個體育場，準備了接近演唱會電影等級的表演整整一個小時，真的超級感動！」「謝謝你們演出一場名義上是無人演唱會的萬人規模演唱會。」「這是沒有商業利益的演出，沒有贊助商，沒有廣告，沒有置入，還有嘉賓。可見，五月天的誠意完全是真心的。」「這次五月天讓預錄絲毫沒有任何影響，不管是場地安排、錄製、收音、剪輯都近乎完美。」「讓在線上看演唱會的我們能一起狂歡，看演唱會的感動也和現場一樣好哭。」「謝謝你們，我會記得有人租了體育館，只為唱歌給我聽，太感動了！」

由於武漢肺炎的蔓延，導致幾乎所有大型活動全面停擺，許多演唱會紛紛喊停，讓失去舞台的歌手索性把舞台轉至網路，將演唱會熱度延伸到線上，透過線上演唱會突破時間距離限制。連世界級天團BTS防彈少年團也決定要在官方YouTube頻道舉辦線上演唱會，讓大家不用出門也能追星，並預告會放映他們出道的心路歷程。

其實這並非第一場線上演唱會，但五月天打造的演唱會製作規格與網路聲量，如同設下了「五月天線上演唱會」的障礙，以後線上LIVE演唱會想要超越五月天這一場，可能需要花費更多的精神與心力了。

由於場地空間、視聽設備等局限，大部份線上音樂會演出的質量與現場相距甚遠，且線上LIVE大多是免費形式，讓無法參與的觀眾多了新選擇。像西洋樂壇天后Lady Gaga號召全球星光的「One World: Together At Home」防疫線上演唱會，規模設備可依據參與藝人的意願，不過大部分表演者都是靠一台電腦、一支麥克風、一架鋼琴的簡單呈現。

歌手A-Lin在台北小巨蛋巡演後，緊接著舉行線上演唱會，濃縮演唱會精華，滿足無法到現場的歌迷。還有伍佰的「想見你就見你TME live彩蛋音樂會」，設定為李子維與黃雨萱沒辦法一起去的「那場演唱會」，台下特別坐著三位主演，讓演唱會變成一場與粉絲的見面會。而楊丞琳的線上音樂會也有150萬人觀看，她更表示，「沒有觀眾的音樂會一點也不孤獨，因為我全程都想像著台下有人，感覺真的非常不一樣。」

劉若英的「陪你」線上直播音樂會，就將台北小巨蛋演唱會規格搬進擁有70年歷史的新竹內灣戲院，嘗試以科技輔助，加強音樂質感，帶給觀眾不同於親臨現場的全新體驗。雖然無法與粉絲面對面，劉若英仍貼心在線上回覆留言，還帶著觀眾在內灣戲院裡行走，鏡頭也跟著巡禮內灣戲院，打破進場人數的限制，增加互動感，營造與觀眾在相同場地的實際感受，帶來與實體演唱會不同的感動，全球累積觀看次數就超過1.5億。

由於線上演唱會觀看人數往往超過預期，假如每個觀看人次都收取費用，將會是一筆極大的收益，可以填補大型演唱會停辦的損失。而音樂界已經在動腦筋，思考如何在無法預測未來的疫情時代中，展開新的商機與機會，因此未來線上演唱會也有可能發展成收費制。

只是從小型直播音樂會到大規模網路演唱會，往往需要更多吸住眼球的元素，運用故事情境、情緒效應等吸引粉絲以外的觀眾。「即時、互動、情感傳播力是直播最大的特色。」Legacy傳音樂展演空間總經理馬天宗就表示，線上直播不但沒有影響票房，而且還找到更多呈現音樂的方式，是明確有效益的事情。

其實舉辦線上演場會與現場演唱會非常不同，為了近距離呈現臨場畫面，首先要考慮的就是找合適的地點，需要能夠凸顯主題、加強氣氛的場地，而如何運用現場架設燈光、音響、設備、效果、選用的拍攝鏡頭、運鏡角度等，作業流程比傳統演唱會更加嚴謹。而且少了現場直接面對面互動的感染力，更需要靠表演者自身的渲染力感染觀眾，跨越時空與距離的限制，將情感透過動作與歌聲傳遞出來，穿透螢幕與觀眾一起歡笑、一起流淚、一起感動、一起哭泣。

線上直播演唱會是與歌迷當下互動的新嘗試，卻仍無法代替實體演唱會的感動與熱情。實體演唱會上數千、數萬人擠在一起為演出者吶喊、尖叫，表演者用力使出渾身解數，如同掏空自己的演出，這些都是會讓人腎上腺素狂飆而上癮的感受。此外，線上直播的持續性、後續將以何種形式存在、是否可以多些互動模式、如何強化軟硬體設備等也有待考驗，這些都是音樂產業人員需要再三思考的課題。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航