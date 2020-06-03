別為了錢成為怨偶，結婚前先討論好「財產分配」很重要

為錢成怨偶！如果結婚走到這一步，最後離婚還為了錢財撕破臉，真是一段很不堪回首的感情。在螢光幕前人人稱羨的藝人們，也有不少人離婚時候在財產上沒有共識、談得不愉快，例如根據媒體報導「謝和弦與混血老婆Keanna撕破臉後，他在進勒戒所前、4月15日生日當天，錄了一段語音，還寫了3張紙條，並決定在結婚週年『520』前夕，訴說自己的心聲，並爆料Keanna騙了他50幾萬元的宣傳費，夫妻鬧翻後再度扯上金錢糾紛。」除了謝和弦之外，報導中亦有提到包含柯以柔、董至成等，均在錢財上有爭議。

實際上，根據85010的統計，離婚最常出現的糾紛，第一個是子女的監護權，第二個就是財產分配。

我們應該怎麼預防呢？

婚前：結婚前先想好怎麼分配財產！

你們夫妻財產有多少？未來這個財產希望怎麼分配？這些必須先想好！因為根據民法，夫妻間總共有三種財產制度，分別是法定財產制、共同財產制、分別財產制度，這三種是什麼意思呢？

法定財產制：夫妻財產分開，但離婚時可以請求分配「結婚後的財產」（須扣除債務）

共有財產制：夫妻財產共有，離婚平均分配

分別財產制：夫妻財產分開，無法請求分配婚後財產。

舉一個極端一點的狀況，世界首富貝佐斯與妻子離婚之後，妻子因為財產分配的關係瞬間成為全球排行第三的女富豪，可見貝佐斯財產多麼大龐大。如果一個富二代與中產家庭的子女結婚，最怕的就是遇到假結婚來詐財，那麼「分別財產制」就會是一個比較有保障的作法。

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一般夫妻結婚大多不會特別約定，沒有特別約定的話就是以「法定財產制」來約定。所以，不論是在家當「閒閒美代子」或「家庭主婦」，在法定財產制的情況下，都可以跟對方要求分配婚後的剩餘財產唷！這個法律術語上叫做「夫妻剩餘財產分配請求權」我知道有點複雜，總之要記得保護權益就對了！這部分只是大概的分配方式，若需要細部運作方式可以參考相關文章。

所以，結婚前就得對財產怎麼處置有共識，才不容易鬧出糾紛。

婚後：共組家庭，在家勞務也算「付出」

我們現在的法律已經肯定「家庭貢獻」的付出，也就是即使是沒有賺錢的家庭主婦，對於家庭的財產仍然是有貢獻的。不然沒人帶小孩的話，就會有保母費開支、沒人掃地倒垃圾就會要請清潔阿姨，這些都是辛苦的媽媽們搞定，當然是有「貢獻」。因此即使沒有賺錢，仍然可以分配財產。

不論是哪一種財產制度，如果有伴侶因照顧小孩而必須辭職，那麼仍在職的一方都必須考慮到「另一方」的勞務付出，不能把這些工作視為天經地義的義務，這些最好婚前就約定好。

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如果離婚？靠協議或上訴搞定財產權

如果兩人溝通後有共識，就可以直接在離婚協議書內寫清楚，並載明｢雙方同意互相拋棄剩餘財產分配請求權」，避免對方反悔不認帳，寫完後又喊反悔。

當然，想要和平離婚好聚好散，最好的方式仍是兩方簽訂離婚協議書，有共識的離婚。倘若真的沒有共識，這邊就能請法院幫忙主持公道，主張我們應有的權利「剩餘財產分配請求權」，這個意思是兩個人結婚後的財產扣除負債，剩餘的部分應該平均分配。畢竟，很多媽媽們很辛苦，自從生下小孩之後就辭職帶小孩，扮演好先生家裡的後盾，這部分的貢獻我們也應該要考慮進去才對！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航