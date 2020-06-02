由勾英到親中，解密譚惠珠「脫勾」之路

現已晉身全國人大之列嘅譚惠珠，港英時代深得英方信賴，只係30年前一單的士醜聞及干預新聞自由無得再做「英方之珠」[1]，從此成為政治生涯分水嶺，脫勾英國去做「中方之珠」。但究竟當年譚惠珠有幾多鮮為人知嘅勾結行為同活動呢？

圖片由作者提供 當年英國外交部為譚惠珠專開一份共14頁機密檔案，現已解封。

90年代初，譚惠珠在被揭發「的士醜聞」嘅前夕，一份名為「Maria Tam」的英國解密檔案揭示[2]，佢曾計劃特意飛去英國向保守黨政要拜師學搞政黨政治。當時佢喺香港組緊叫「自由民主黨」（liberal democratic party）嘅新政黨（其後為香港自由民主聯會），採用中立保守路線，英方認為咁樣可以制衡由李柱銘帶頭嘅激進批評（radical critics），對港英政府來說發揮減少負面新聞嘅政治利用價值，深得當時英國外交部欣賞同鼓勵。

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當時英國外交部收到譚惠珠嘅主動獻身，叫左保守黨準備咗一日行程，帶佢參觀保守黨喺大倫敦（Greater London）兩個選區（Kensington and Wandsworth）嘅政黨組織工作，仲去保守黨中央辦公室同黨友會面交流，最後英方仲話會示範點用當前相當先進嘅「電腦軟件」攪競選工程。同時間，其實除咗英國保守黨外，當時加拿大有自由黨作為姊妹黨都提供咗好多指導意見俾譚惠珠。

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檔案中，見到英國外交部引述譚惠珠好開心保守黨專程為佢計劃整個行程，當時不單止同外國政要交流會面，仲喺人地身上學習點樣攪民主選舉。

如果以中方對國安法嘅標準，譚惠珠唔只係見吓政要咁簡單，直情自甘做洋人扶植嘅政治棋子，仲私底下走去向英國拜師在港攪政黨政治，已經可以算係勾結境外勢力嘅具體行為同活動。如果國安法有追溯期，又應唔應該以危害國家安全第一個將佢繩之於法呢？

本來譚惠珠聯合外國勢力一路順風，但的士醜聞事件之後，英國外相韓達德（Douglas Hurd）叫港英政府評估一下件事對譚嘅政治前途影響，而港英政府就認為譚嘅應對笨拙（Clumsily），一連串嘅風波已令佢政治事業受毀，估計譚唔太可能參與來年嘅立法會選舉，加上種種原因，最後迫使譚轉投親中。但唯獨私下勾結英國的罪證，則永遠地記錄在檔案中。

註：

【蘋話當年】1980年譚惠珠撐遊行唔使預先申請（5-1-2014，蘋果日報）

1990 FCO 40 2848 Visit by Maria Tam, Chair of the Transport Advisory Committee （TAC）, to the UK, August 1990_ conflict of interest

本文獲本土研究社授權轉載，原文見此。

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