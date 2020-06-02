彰化縣將與台大合作進行「萬人抗體檢測」，指揮中心：對防疫政策效果有限

台灣大學公衛學院將與彰化縣衛生局合作，針對彰化縣高風險族群進行COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）的血清抗體檢測，預計將檢測1萬人，希望能了解社區感然程度、疫苗急迫性等。不過，指揮中心表示，在試劑不夠精確、盛行率不夠高的台灣，做出來的結果誤差可能很大，對防疫政策的擬定效果也有限。

台大與彰化合作，將進行萬人抗體檢測

《中央社》報導，台大公共衛生學院昨（1）日舉行說明會，分享最新疫情發展，也宣布將和彰化縣衛生局合作，進行萬人血清抗體檢測，由台大提供抗體檢測試劑，衛生局負責尋找受試對象抽血。

彰縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣武漢肺炎確診病患雖然不算最多，但武漢肺炎第一起本土案例與本土死亡案例都在彰化縣，縣內接受居家檢疫、居家隔離的民眾類別多，加上有做過大型健檢的經驗，台大公衛學院才會選擇和彰化縣合作。

《中廣》報導，葉彥伯表示，在全民配合下，不論是從境外移入或是台灣本土新冠肺炎病例，和全球盛行趨勢而言，都普遍偏低，但卻也明顯出現有多位無症狀帶原者、輕症和潛藏感染者，為了深入瞭解實際盛行率，就必須針對「和確診個案接觸者、居家隔離或檢疫者、醫護人員、空服員、人口密集機構族群、外籍移工、有境外旅遊史者」等7大高風險族群，進行流行病學血清檢測，才能幫台灣新冠疫情盛行率來解密。

葉彥伯表示，剛好彰化縣擁有7大高風險族群，而且在防疫過程中都已進行追蹤調查，總計人數也超過1萬人，將以每個月篩檢2000人為均值，希望在5個月內就能完成。

《新頭殼》報導，葉彥伯說，檢測會使用台灣核准的抗體試劑，藉由抽血檢測，執行上並不複雜。他們將受試者依照危險程度區分，會針對接受居家檢疫、居家隔離約4000名民眾抽血，也會針對高風險的醫護人員抽血。如果風險高的族群抗體陽性率高，就代表抗體和風險是一致的。計畫需花4到5個月時間，到時候會通知受試者到醫院來抽血。

葉彥伯特別澄清，這項檢測不是要進行普篩，而是藉由知道武漢肺炎抗體陽性率多少，了解病毒社區感染的程度，作為下一波疫情來臨時，擬定防疫策略等的參考。

《華視》報導，台大公衛學院副院長陳秀熙也說：「即使（社區感染率）低我們也要知道，我們所需要疫苗的急迫性、武漢肺炎的人產生的抗體，是不是真的可以保護？是不是真的就有持續免疫力？有多久？其實到現在為止的答案都不是很清楚。」

指揮中心：學者可以研究，但對防疫幫助不大

中央流行疫情指揮中心曾經反對大規模採檢，對於彰化縣政府的萬人採檢，指揮中心專家小組召集人張上淳回應，大部分的人做血清流行病學調查，最主要是為了確定是否有「群體免疫力」，而群體中要達到60%以上感染才可能達到群體免疫。但在武漢肺炎的狀況中，就算是染病人數很高的地區，比如紐約、倫敦、歐洲幾個城市，血清流行病學調查發現也只有20%的人染病，離達到群體免疫效果還很遠。

另外，張上淳說，台灣盛行率大概低於1%，假設誤差在5%以內，造成的誤解就會滿嚴重。另外，他也提到，因為台灣還沒有非常穩固、敏感性好、正確率好的檢測試劑，加上低盛行率，調查的數字很難做防疫的判讀跟參考。張上淳表示，學界對此有興趣當然可以研究，但就指揮中心立場，彰化縣的檢疫對疫情管控的作為比較有限。陳時中也表示：「學界有興趣，研判上可能會花一些功夫，但我們祝福他成功。」

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範