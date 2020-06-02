海巡署最大巡防艦「嘉義艦」下水：我國軍艦命名如何從「中國風」走向「本土化」

海巡署首艘4000噸級巡防艦今（2）日下水，並由總統正式命名為「嘉義艦」。回顧我國海巡署及海軍船艦的命名，早期海軍船艦名字多來自「中國」脈絡，甚至有4艘我國軍艦和中國的軍艦「撞名」，近年雖然有「本土化」的趨勢，但命名規則仍然無跡可循；相較於此，海巡艦艇相對本土化，大多以台灣地名命名。

海巡第一艘4000噸級「嘉義艦」，建造專業醫療設備

（中央社）海巡署首艘4000噸級巡防艦「嘉義艦」今日下水、預計年底交船。海巡署艦隊分署分署長謝慶欽表示，嘉義艦主要為海域執法及海上醫療救難，將可投入國際人道救援，爭取台灣國際能見度。

海巡署首艘4000噸級巡防艦今天上午在台船公司高雄廠下水，總統蔡英文出席下水典禮，並將此艦命名為「嘉義艦」，並依造船慣例進行擲瓶下水儀式，替持續興建中的巡防艦艇祈福。

謝慶欽受訪表示，嘉義艦的設計主要是參考同樣是4000噸級的海軍艦艇，並與美國設計廠商合作進行精進改良。共將建造4艘4000噸級巡防艦，總經費約新台幣117億4788萬元，嘉義艦預計今年12月完工交船、正式成軍服役。

至於是否能夠如海巡600噸級雙船體巡防艦進行平戰轉換，在戰時掛載飛彈設備接敵。謝慶欽指出，嘉義艦主要進行海域執法、海上醫療救難任務，由於嘉義艦空間大、能載運大量醫療物資，若國際間出現重大案件，能在第一時間趕赴現場人道救援，展現台灣的國際能見度，而嘉義艦耐浪10級，能確保完成海上醫療任務。

至於命名「嘉義艦」原因，海巡署指出，依「海洋委員會海巡署艦船艇命名基本原則」，考量嘉義縣內有嘉南平原、玉山，為台灣重要地標，縣內漁業產量居中部縣市之冠，與最大噸位海巡旗艦相稱，因此今天由蔡總統正式將首艘4000噸級巡防艦命名「嘉義艦」。

海巡署表示，嘉義艦由台船公司承做，配合政府當前防疫政策，除建置專業醫療設備，另規劃建置負壓隔離病房及醫療手術室，原一般病床均可增設負壓隔離罩，降低交叉感染風險，保護執勤同仁健康安全。

另外，也建置直升機庫，可供海軍S-70C直升機依任務需要駐艦，遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍；嘉義艦能承受10級強風、續航力超過1萬浬，未來可支援載運防疫物資前往鄰近國家、投入國際人道救援工作，有助爭取國際社會能見度，未來嘉義艦服勤後，預劃配置海巡署艦隊分署中部地區機動海巡隊。

海巡署指出，嘉義艦長125米、寬16.5米、最大吃水4.7米、最大速率24節以上、續航力10000浬以上；武器配有鎮海火箭彈系統（2.75火箭彈）一門、20機槍遙控槍塔2門，水砲射程120米。

蔡英文今天也在臉書表示，為了落實「國艦國造」，這幾年全面推動 『籌建海巡艦艇發展計畫』，今天下水的嘉義艦，就是最重要的成果之一。蔡英文強調，「國艦國造為台灣造船產業帶來滿滿的訂單，又能培養造船人才，讓台灣不受全球造船業的低潮影響。有了嘉義艦加入，相信接下來海巡署一定會如虎添翼。」

海軍命名艦艇太「中國」，我國至少4艘跟中國艦艇「撞名」

（中央社）海巡艦「嘉義艦」今天下水，專家分析指出，過去艦艇命名均以來自中國的脈絡為主，但近年海軍、海巡對於軍艦命名方式本土化，有助深化大眾對國家的認同感、增加軍人榮譽感。

海巡署4000噸級海巡艦「嘉義艦」上午在高雄舉行下水典禮，總統蔡英文親自主持，4000噸級艦是海巡有史以來噸位最大的艦艇。

根據統計，台灣海軍與中國目前至少4艘軍艦「撞名」。

國軍6艘拉法葉級軍艦，均以「中國各省」命名，分別是「康定、西寧、昆明、迪化、武昌、承德」；中國海軍計畫生產的中華神盾飛彈驅逐艦，艦名也都以中國各城市為名，其中兩艘為「昆明」、「西寧」，與海軍拉法葉級軍艦相同，而海軍拉法葉中的「康定」，則與中國現役053型飛彈護衛艦撞名。

此外，海軍主戰艦艇也以「中國歷史名將」為名，現有8艘成功級飛彈巡防艦分別為：成功、鄭和、繼光、岳飛、子儀、班超、張騫、田單，中國也有一艘名為「鄭和」的軍艦，但非作戰艦而是遠洋航海訓練用途。

本土化軍艦名能深化國家認同感，但海軍命名仍無跡可循

前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，過去他曾任以新店溪為名的「新江軍艦」艦長，每次營區開放介紹命名背景時，總會引起在場民眾正面的肯定與回響，也有助於深化大眾對國家的認同感、增加軍人榮譽感。

他認為，如果只是一廂情願認為，藉艦名的情感投射就能重返當年（西元1949年前）的榮耀，其實並不實際。

針對海軍軍艦的命名方式，呂禮詩認為，海軍艦艇過去的命名大多是以中國的省份、地名為主（例如康定、武昌、濟陽、丹陽等），真正開始改變，則是從錦江級艦艇原型艦開始，後續艦為淡江艦（淡水河）、新江艦（新店溪）、鳳江艦（高雄鳳山）等。

命名進入穩定期，則是原本名為「紀德、明德、同德、武德」的4艘紀德級艦，但前總統陳水扁執政後改名為「左營、蘇澳、基隆、馬公」，開啟艦艇命名本土化的風氣。

呂禮詩也指出，海軍艦艇的命名目前仍然無跡可循，原因在於當外界認為海軍艦艇的命名自紀德級艦進入穩定期後，卻出現了以中國地名的「沱江艦」；當時軍方解釋，目的是紀念民國47年原沱江軍艦（PC-104）在九二海戰期間的英勇事蹟，才命名為沱江艦。

根據中華民國海軍網站，沱江級艦由我國龍德造船場建造，自2012年11月21日起開工，2014年3月14日下水命名為「沱江軍艦」。

海巡署艦艇相對本土化，以縣市名稱命名

雖然海巡艦艇的命名，目前也觀察不到一定成規，但相較於海軍，呂禮詩認為，海巡艦艇的命名相對本土化。

例如500噸級的台北艦、台中艦、基隆艦、花蓮艦、澎湖艦、南投艦、金門艦、連江艦；1000噸級的苗栗艦、桃園艦、台東艦、屏東艦；2000噸級的台南艦、新北艦；3000噸級的宜蘭艦、高雄艦；4000噸的嘉義艦。若以台灣縣市計算，目前僅剩新竹、彰化、雲林尚未命名。

不過，國防部長嚴德發去年10月在立法院備詢時則指出，未來國軍的造艦計畫，未來也會以台灣鄉鎮市區等納入命名。

Photo Credit: 截圖自 海洋委員會海巡署

另外，針對「擲瓶儀式」由來，海巡人員今天表示，相傳發生船難時，船上存活人員只能將想說的話寫在紙上、裝入酒瓶拋向大海，希望瓶子能被岸上人員發現。

因此，無論各國民間、海軍或海巡新船下水典禮時先舉行擲瓶禮，意味著祈禱海上不再出現漂流瓶，而香檳瓶在船頭摔得越碎越好，代表航行平安。

海巡人員說，擲瓶時若酒瓶未破會被視為不吉利，為避免發生這樣的狀況，典禮會設計將酒瓶以細繩吊在空中，擲瓶者用小斧砍斷細繩，讓瓶子落在船頭撞碎，以免擲瓶者臂力不夠敲不破玻璃瓶。

擲瓶由女性進行，是因為將船擬人化，認為擲瓶者就是船的「母親」，而母親在新船典禮中宣讀扮演庇佑者角色，因此如果船隻除役，禮數上應告知擲瓶者。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範