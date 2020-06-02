川普想列為恐怖組織的「Antifa」是什麼？美國Antifa沉睡多年，為何甦醒

美國近日發生多場激烈示威，起因是非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在拘捕過程中遭警察壓頸過久致死。美國總統川普沒有安撫群眾反應，而是指責民主黨籍地方首長不夠強硬、極左派份子煽動暴力抗爭，並宣稱要將「Antifa」列入恐怖組織名單。

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

然而，川普這項宣言會遇上兩個困難。首先，法學專家指出，川普沒有權力將任何國內組織列為恐怖組織；此外，「Antifa」其實不能算是一個組織。

什麼是「Antifa」？

「Antifa」是「反法西斯主義」（anti-fascist）的縮寫，發音近似「安提法」，是一種思想，不是實體組織。

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，Antifa份子的政治立場左傾，且通常是極左，但不尊崇民主黨的政治領綱；有些Antifa份子會定期聚會，但他們沒有正式領導者或總部，組織鬆散。Antifa份子沒有特定的刻板印象，但自川普上台後，有越來越年輕的趨勢。

《英國廣播公司》（BBC）自2017年起開始觀察「Antifa」，並做過多篇報導。據《BBC》新聞網站分析，大多數Antifa份子反對所有形式的種族主義和性別歧視，而川普的國家主義和反移民思想，更是他們強烈反對的政策。報導也強調，Antifa的重點在於對抗極右翼的意識形態，而非推廣左傾政策。

Antifa的行為策略

《BBC》指出，「Antifa份子是反政府和反資本主義。他們秉持的方法論，比主流左派思想，更接近無政府主義。」

Antifa希望能阻礙極右翼份子的活動或宣傳，會在右翼遊行現場與右派人士對峙，以呼喊、人牆等方式阻撓活動，更極端者可能攜帶武器。另外，Antifa份子也懂得利用網路，例如肉搜對手的個人資訊、暴露對方的極端言論，因而丟失工作等。

和傳統左翼不同，Antifa份子不追求透過選舉和立法等方式促進權益，也不排除使用較激進的方式，例如破壞財產或肢體暴力。不過，《BBC》電台採訪到的Antifa份子強調，他們譴責暴力，若做出相關行為，那是「自衛」的一種方式。

Photo Credit：AP / 達志影像 華盛頓特區周日晚間示威現場，抗爭者破壞車輛。

Antifa的「群（bloc）」

《BBC》電台報導指出，Antifa份子經常穿著黑色衣服，戴口罩或頭盔，避免被敵對組織或警方辨識；他們以黑衣作為暗號，方便他們在移動時看起來只是一個不知名的小團體。這個方式稱為「黑群」戰術，近期最廣泛應用的例子，是在香港反送中的示威活動。

《BBC》電台訪問到的Antifa團體表示，他們還有一個「點心群」（snack bloc），專門負責在示威現場為夥伴補給糧食和水。

Antifa的起源和復甦

如同極右翼份子，極左的Antifa成員在全世界各有歸屬的小團體，在美國、英國和德國最活躍。歐洲地區的Antifa在1920年代興起，對抗法西斯主義；1932年，德國的激進Antifa份子集結，抵抗納粹快速崛起，但隨著希特勒全面控制議會，Antifa團體分崩離析，直到柏林圍牆倒塌後，新納粹組織抬頭，德國的Antifa應形勢而重生。

Photo Credit：AP / 達志影像 德國民眾今年1月對極右翼團體發動抗議，布條寫著「薩克森-安哈特沒有新納粹的生存空間」。

美國的Antifa始於1980年代，當時是為了反種族主義。2000年代初，Antifa在美國幾乎處於休眠狀態，直到川普當選美國總統，美國的Antifa又開始復甦。

美國反法西斯和支持無政府主義的新聞網站《It's Going Down》其中一位站長安德森（James Anderson）表示，2015年成立網站之初，每日點擊數僅約約300次，至2017年8月中旬，已上升至每日1萬至2萬次。不過，仍然很難估算Antifa份子實際數量，因為全美各分支團體之間的相關性不高，若有連結也是地下化，活動主要透過網路論壇Reddit、或社群平台如推特和臉書來動員。

奧勒岡州一個Antifa地下團體對《BBC》電台表示，在川普政府中看到了正在蔓延的威權主義，他們希望推動一個「能將我們和川普政策完全隔絕」的運動，「不僅是抵抗聯邦政府，而是抵制所有可能導致法西斯主義的行動」。

川普上任後的Antifa

川普就職典禮時，Antifa份子就有發動示威；上任後，不少右翼場合都出現Antifa份子身影，不過雙方衝突場面都還在可控制範圍，直到夏洛茨維爾（Charlottesville）事件。

Photo Credit：AP / 達志影像 2017年8月12日，夏洛茨維爾的極右翼團體發動聯合遊行。美聯社資料照

2017年8月在維吉尼亞州夏洛茨維爾，當地議會打算拆除南北戰爭中支持奴隸制的南軍將領李將軍（Robert Edward Lee）雕像，引發保守派人士不滿。極右翼團體發動「團結右翼」（Unite the Right）活動，在該月12日聚集示威，當中有不少白人至上主義份子、新納粹主義者和3K黨支持者，亦有Antifa份子出場與他們對抗。過程中，一輛汽車高速撞向人群，造成1死、至少19傷，事後調查發現為極右翼份子所為。

川普在第一時間譴責「多方暴力」，沒有明確指出當中的種族主義者，使他受到巨大批評；對照其他同黨政治人物，共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）、重量級大佬麥肯（John McCain）都敢表態，事件責任在於「白人至上主義者」，賈德納更呼籲川普應直接點名白人至上主義者該負責。

Mr. President - we must call evil by its name. These were white supremacists and this was domestic terrorism. https://t.co/PaPNiPPAoW — Cory Gardner (@SenCoryGardner) August 12, 2017

此後，極右翼和Antifa的衝突越來越頻繁，川普也不止一次表態欲將Antifa列為恐怖組織。《BBC》報導，去年8月，奧勒岡州波特蘭（Portland）的極左派和極右派發生衝突，川普在推特上宣稱「認真考慮將Antifa列為恐怖組織，嚴密監控波特蘭中，希望波特蘭市長能把他的工作做好。」

川普能把Antifa列為恐怖組織嗎？

美國近日因非裔男被白人警察壓頸致死，引發大規模示威。川普宣稱示威背後是Antifa在推動，再次揚言將Antifa列為恐怖組織；不久後，美國司法部長巴爾（Bill Barr）也發表聲明，指有外部激進份子和煽動團體利用局勢作亂，結論稱「Antifa和其他與暴動有關聯的類似團體，煽動並引發了暴力，是國內恐怖分子，且將會被以這樣的地位對待。」

《富比世》引用里奇蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）說法，美國「沒有針對國內組織的恐怖主義相關法規」、「美國法典內，沒有授權能將任何國內組織列為恐怖組織」，政府若懷疑國內組織涉嫌恐怖活動，可以展開調查，但這會引起侵害隱私權和自由權的疑慮。

政治新聞媒體《Politico》訪問喬治城大學（Georgetown University）憲法促進與保護研究所所長、前司法部資深官員麥考德（Mary McCord），得到和托比亞斯教授同樣的說法，強調這類「國內恐怖組織」的調查會引發嚴重侵害《美國憲法第一修正案》爭議；麥考德也特別指出，司法部長巴爾在沒有舉證的狀況下就直指Antifa份子煽動和引發暴力，將引發人們擔憂。

Photo Credit：AP / 達志影像 美國近期發生大規模抗議，拉斯維加斯的示威者與警方碰拳以示友善。

最近的大規模示威是否有人刻意推動？

《美聯社》報導，有聯邦官員堅稱極左派組織煽動，但研究極端主義團體的專家也回報，有極右派份子疑似混入極左派裡製造煽動，調查人員也在追蹤是否有國外勢力在網路上製造假消息。

有國防部官員表示，有Antifa組織在社群平台Telegram上，宣傳明尼蘇達州國民警衛隊是「容易得手的目標」，鼓勵其他激進份子去竊取裝備。另一方面，喬治華盛頓大學（George Washington University）的極端主義政策學家麥可納布（J.J. MacNab）則發現，極右翼組織《Boogaloo bois》裡有人在討論，加入抗爭者一方以引發混亂，好開啟他們的戰場。

《美聯社》引述專家說法指出，美國的種族問題，是外國勢力散布美國負面形象的完美機會，「不需要製造新的議題，只需利用現有的問題」。例如2016年，非裔男子卡斯提爾（Philando Castile）在明尼亞波利斯郊區被警察殺死，有俄羅斯人在臉書上以「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」為名，發起募款活動，吸引約70萬人追蹤，但事後證實是假專頁，臉書已將之移除。

美國種族紛爭長期存在，《華盛頓郵報》指出，這次事件之所以形成大騷動，沒有在涉案警察被指控謀殺後平息下來，是因疫情造成的健康危機和經濟衰退，人們情緒累積，「佛洛伊德事件」成為導火線。

Photo Credit：AP / 達志影像 鹽湖城居民周一示威現場，多數人有戴上口罩。

疫情使超過10萬名美國人死亡、約4000萬人失業，德州萊斯大學歷史學教授布林克萊（Douglas Brinkley）認為，「我們的文明生活進程可能會開始崩解，因為現在每個人都活在一個易燃箱中。」

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範