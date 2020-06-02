【圖表】郊山、高山大不同，3張圖搞清楚如何安心上山平安下山的裝備

文：If Lin｜圖：陳筱涵

肺炎疫情期間，想出外活動但又需要維持社交安全距離，去山林走走成為一個不錯的選項。尤其台灣又是一個多山且交通便利的地方，使民眾容易前往山林。

不過，在今年4月玉山國家公園收到多起民眾因為裝備不足而求救的事件。而在4月底，有對夫婦在網路貼出他們帶著3歲孩童，在裝備不足且筋疲力盡下登玉山的經歷，更是受到大眾的非議，認為他們這樣是將自己與孩童都置於危險之中。

以上事件大多是因為他們僅準備適合「郊山」的裝備，卻前往挑戰「高山」的登山路線，而郊山裝備不足以應付高山多變的環境，以及潛在的危險。

什麼才是適合的裝備呢？可以從登山高度與天數來看。一般來說會依據山的高度，將登山路線粗分成三類：郊山、中級山、高山。

郊山：是指大約在海拔1500公尺以下的登山路線，這類路線大多交通方便且可一天結束，氣候環境與平地類似。所以身上的裝備，需要是「非棉質」的衣服褲子（以防衣物吸水造成身體失溫），並攜帶可防風防雨的外套與雨褲，再加上鞋痕較深的健行鞋便可以應付。

中級山：泛指高度再1500至3000公尺的路線，由於涵蓋範圍廣，所以有些路線可以一天完成，有些可能需要三天或更久才能完成。這些區域的林相較多元複雜，環境較多樣。某些路線可用郊山裝備即可應付，但許多路線的裝備則類似高山登山所需。

高山：泛指3000公尺以上的區域，大多數都需要三天以上才能完成，少數有公路抵達的區域才能一天完成，例如合歡主峰與東峰。由於高度已達3000公尺，所以天氣變化大，且氣溫低，在夏季時也會低於攝氏10度以下。保暖成為高山活動的重點，衣物需求依然需要非棉質為主，採取三層式洋蔥穿法，排汗層、保暖層、防風層。登山鞋除了鞋底刻痕深之外，高筒鞋可以增加對腳踝的保護，也有具防水功能的鞋款可選擇。

三層式洋蔥穿法

最內層是排汗功能，利用可快速將汗水吸收並蒸散的緊身內衣，保持身體乾燥；第二層保暖，主要是羽絨衣或化學纖維衣，產生出空氣層，減緩體熱的散出；最外層要應付高山上的風雨，會穿著具有防風防水功能的外套，以減少風雨造成的熱散失。

由於進入山區，就等於遠離便利的現代生活，因此所有生活需要的裝備物品，就需要放入背包隨身攜帶著，這些裝備也因應登山路線而有不同。

郊山的背包大小約在35升以下的小背包即可，背包以體積計算大小。由於幾乎都是一天來回，所以不許準備過夜物品，而只需準備一天所需的食物與水，外加應急用物品即可。

而中級山跟高山因為行程需要三天以上，所以需要背負過夜裝備與更多的生活維生物品，為了攜帶更多物品，就需要35升以上的登山背包。背包內東西越多，重量就越重，所以登山背包的雙肩背負系統也比一般背包更堅韌，且大多數還有腰帶的設計，幫助我們能較省力且安全的背負重物。

這麼多裝備也不是隨便都塞入背包中，而是有一套「打包原則」，好讓我們能背起來更穩定，且能滿足登山行進時的需求。

原則上分成四個區域，最底層會裝睡袋，這類只有晚上才會用到，而且較輕的裝備，一般也會把一套換洗衣物放在這個區域，因為登山時晚上不會洗澡，所以這套衣物只會在最後一天下山才需要。

而比較重且行進時不會用到的裝備，例如：帳篷營柱、帳篷內帳等，則會放在較靠近身體的位置，因為背包重心越靠近身體，在登山行進時會比較穩定。其餘較輕且行進時不會用到的裝備，則放在較遠離身體的地方。

大多登山背包會有頂袋的設計，這裡可以放一些行進時可能會要拿的裝備，例如：頭燈、地圖、雨衣等等。有些背包在腰帶或兩側邊上有口袋，這些是不用放下背包就伸手可及的位置，所以可以放一些高熱量的行動糧，如：巧克力、餅乾、肉乾、果乾等方便吃，可以快速補充熱量的零食。

上述是最基本的登山裝備概念，在面對不同目的、季節、氣候時的登山路線，所需因應的裝備都會有所不同，有許多細節需要注意。但不論如何，前往山區活動就等於離開便利的現代生活，也遠離救傷救命的醫療機構，所以一切都要靠自己的準備，包含出發前的行程規劃、準備適當的裝備、設置緊急聯絡人等等，以確保自己能安全地悠遊山林，平安地回到山下。

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核稿編輯：楊士範