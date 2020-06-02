戴卓爾錯覺： 認知心理學中的人面辨認機制

在還沒看這篇文章前，大家請看一下下面這幅圖。

圖片由作者提供

看完後大家有什麼感受？可能就覺得左右兩幅圖都是一個人像倒轉過來的影像，看上去是有一點不一樣，但分別不大。

好，現在再看一下下面這幅圖，如果我把人像轉成直立，你的感受是怎樣的？

圖片由作者提供

你可能會覺得：「嘩，怎麼當人面變成直立後，左右兩幅的差別會大那麼多？」

上面這幅圖我相信很多人都看過，大家看過了可能就只是覺得很有趣也沒有深究為什麼會這樣。

戴卓爾錯覺 （Thatcher illusion）

這個現象名叫戴卓爾錯覺 （Thatcher illusion），圖中的人便是有「鐵娘子」之稱的前英國首相戴卓爾夫人（台灣譯作柴契爾夫人）。

其重點在於︰這個視錯覺的可變項（variable）有兩個，第1︰是五官的情況（倒轉 vs. 直立），第2︰是整塊面的情況（倒轉 vs. 直立）。從第一幅圖你可以感受到，當一塊面倒轉時，五官的情況並不太影響你對這塊面的辨認，所以你會覺得在第一張相上，左右兩幅小圖的感觀差異較小，左右兩幅相望上去差不多。但在第二幅圖時，當人臉是直立時（upright），眼耳的情況大大影響了你對人臉的觀感，左右兩幅小圖上的臉看上去的差異非常巨大，比第一幅圖的左右小圖上的臉的差異大得多。為什麼呢？

人臉辨認靠的是全塊臉的相對結構資訊

人面辨認（face recognition）被大腦調較成（tuned）必需要在人面為直立時才能夠有效進行。

人面辨認依靠的是全塊臉的相對結構資訊（configural information，即人面各部分的相對距離），戴卓爾錯覺說明了全塊臉的相對結構資訊處理，只能在人臉直立時才能夠有效運用。在人面上下倒轉時，處理全臉相對結構資訊的進程（configural information processing）亦會受到嚴重干擾。所以我們在第一幅圖人臉上下倒轉時，我們跟本不能有效分辨左右兩幅小圖，感觀上我們就覺得它們很相似了，但是當第二幅圖上人臉是直立時，我們非常容易能夠分辨左右兩幅小圖，所以我們會覺得差異很大。

人臉是十分獨特的

有趣的是，戴卓爾錯覺只會在人臉上出現，你如果用其它非人臉普通物件（如水果，樓房等）做相同的測試時，這個戴卓爾錯覺是不會出現的。這也說明人臉對於人腦的獨特與重要。現代智人大約有40萬年歷史，天天對著人類同伴，人腦已進化出專門負責分析人面的區域。所以人臉比一般物件顯得特別不同，而人臉辨認亦是一個十分熱門的認知心理學研究領域。

最後想說的是，摄影師照人像的時候，不要再叫模特兒躺在床上或地上反過來照相了，人類大腦看不到上下倒轉的臉啊！

本文獲Lo's Psychology授權轉載，題目與內文稍作修改，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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