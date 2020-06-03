「蓋牌投票」加「外監義工」，韓國瑜是信心十足還是另有打算？

罷韓投票即將在本周六（6月6日）舉辦，隨著時間一天一天逼近，罷韓支持者無不抱持著期待的心情，迎接著可能罷免成功的結果；相反的，反罷的一方採取低調冷處理的態度，或許這就是罷免投票和正常選舉投票的最大不同之處。

也因此，我們看到罷韓團體把握投票前最後一次的黃金周末，動員舉辦「罷韓演習」遊行聚集人氣；相對的，韓國瑜不但沒有出席罷免說明會，同時也減少公開行程，無非就是要避開選舉對峙的情境，以免投票率超標！

根據報導，傳出韓陣營針對罷韓投票將採取「五不策略」，不再公開談話、不會有反罷的動員、不會舉辦造勢活動、不鼓勵政壇好友來訪高雄及投票當天不會有任何公開談話。令人好奇的是，韓國瑜真能「泰然自若」度過罷免嗎？其實這與政治博弈心態有關，一是看透罷免可能成功的結果，與其直球對決還不如豪賭看看，以期博得投票率不高的結果；其二，就算最後罷免成真，也可將「未投票的市民」無限化大為「反對罷免力量」，以轉為後續政治生存的動能。

韓國瑜「支持者不要投票」的戰術，背後是什麼算盤？

問題是，韓國瑜及其陣營真的會無所作為嗎？恐怕只是一種「假意撇清」、「詐敗佯輸」的手段罷了！與此對照韓國瑜先前鼓動支持者「不要投票」，「來高雄挺商家」其實就是自以自為清高的技倆，撇清「蓋牌投票」的真正用意，「不投票」便是選舉動員的策略指示。

那麼「平常心看待，將決定權交給高雄市民」就是政客調戲百姓的推託之詞，戴上「主打市政優先、專心紓困」的假面，私底下操作「動員監票」的反制策略，已開始進行「監票演練」，以「外監義工直播」方式來集結韓粉阻卻或擾亂罷免投票，這就是「佯裝失敗來引人上當」的套路，何來真心「將決定權交給高雄市民」？

持平而論，檢視過去歷次罷免投票案，投票率及贊成票數相當重要，被罷免的一方為了能躲過罷免，與其動員「反對」與「贊成」進行PK，還不如將目標鎖定在「降低投票率」，保持冷處理不正面對決來稀釋投票動力；然而，這次的高雄市長罷免案，能見度與過去有天淵之別，加上韓國瑜的個人特質強烈，韓陣營要冷處理恐怕不易。

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事實上，韓陣營已陷入進退兩難的窘境，一來公開對決勢必會提高投票率，二來完全不應戰又可能讓罷韓勢力一枝獨秀。因此，選擇採取「暗室欺心」之途，以「外監義工」暗黑之術渡風瀟雨晦之局，便是首要且唯一之策；直言之，韓國瑜並沒有放棄市長之位，他的掌旗官正在行兵布陣，沙盤推演監票的工作，以作為「罷免成功」後採取「投票無效」的法律攻防而準備！

韓國瑜被罷免不只因為「吃碗內看碗外」，而是政策上的信口開河

日前，國民黨不分區立委吳斯懷認為一旦罷韓成功，高雄市政將難以推展，且高雄市民將過苦日子；然而，這樣的調性仍是重複著藍營集體催眠的挺韓物語，舉凡部分名嘴的「韓國瑜到底犯了什麼錯？他做高雄市長有什麼問題」、「失去韓國瑜的高雄，就等於失去高雄的未來」等等，無非都是將政黨利益擺在前面，故意忽略最根本的問題「韓國瑜早已德不配位」。

因為韓國瑜會被提罷免不只是因為「吃碗內看碗外」的「政治慾望」所致，追根究柢就是他的信口開河、無心市政，回顧這兩年的高雄市政，韓國瑜競選時所提出的政見，如今已束之高閣，花言巧語式的為政之道，加上常常表現出市長漫活的一面，政策承諾又多是口惠而實不至，現在僅能蹭前幾任市長所留下的建設謊稱施政績效，民調持續低迷是反應民眾的真實感受，其實也不意外。

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韓國瑜就任市長以來常以小丑表演般的輕浮言行，以及各種毀諾的行徑早已讓「高雄人過苦日子了」，可悲的是，高雄市民僅能透過罷免投票才有機會找回高雄的未來；或許，也只有罷免成功才能讓高雄重新拾起那曾擁有過的城市光榮感，就待6月6日的投票結果，高雄的朋友也許那時候開始就不用像韓國瑜那樣的閉門婉謝，可以有自信的「歡迎各方好友來高雄」！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航