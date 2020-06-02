最新民調：37%港人考慮移民，不同群組有不同目的地

（中央社）北京當局決定制定「港版國安法」後，一項香港民調顯示，有37%受訪港人表示想移民，其中想移民台灣的多為收入不高的年輕人。有學者說，調查結果反映國安法觸發港人信心危機。

《明報》今天報導，該報日前委託中文大學傳播與民意調查中心進行相關民意調查，於上月25日至29日訪問了815人；結果顯示，37.2%受訪者考慮移民，較3月同類調查的24.2%，急增13個百分點，創去年5月以來新高。

據報導，考慮移民者中，87.8%表示受到現在局勢的影響。

民調顯示，考慮移民者當中，年齡愈小、教育程度及收入愈高的群組，考慮移民的比例愈高。另外，自稱「本土派」並考慮移民的比例是所有政治群組之中最高，達63.3%；親政府建制派只有10.4%表示有考慮移民。

調查顯示，不同群組有不同移民傾向，比如「選擇移民台灣的受訪者較年輕、收入不高」；選擇傳統移民國家如美國、加拿大及澳洲的群組也有分別，「本土派較多選擇美國，中間派則較多選擇加拿大」，而建制派傾向移民澳洲。

港人赴台投資移民 近年港人投資移民個案大增，台灣收緊門檻阻止「假投資、真移民」的情况，最少要投資600萬新台幣（約157萬港元），投資最少3年，並要聘請最少兩名當地員工。申請人通過審查後，便可獲居留證，其後要在台連續居住1年，其間每次離台不可超過30天（或者連續兩年內，每年居台270天），便可申請入籍。

據調查，63.5%受訪者擔心國安法會侵害香港公民權利和自由，26.8%人不擔心；63.7%受訪者表示國安法會破壞香港國際金融中心地位，11.1%認為會鞏固，21%表示無影響；64%受訪者認為國安法會破壞「一國兩制」，8.7%認為會鞏固，24.1%認為無影響。

報導引述中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機說，去年下半年考慮移民的受訪者比例已呈上升趨勢，到今年3月有所回落，但最近出現反彈，估計與國安法觸發信心危機有關。

另有移民顧問說，近期接獲市民查詢移民的個案雖多，但大部分都是「查詢」，暫未確定是否出現移民潮。

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