6月6日確定罷韓：韓國瑜對罷韓案聲請「停止執行」，第4度被駁回

中選會4月宣告罷韓案成立，高雄巿長韓國瑜對此聲請停止執行，一審被駁回後，韓國瑜提出抗告，今（2）日二審確定駁回。韓國瑜針對罷韓案至今已經提過2次聲請停止執行，4次被法院駁回。

最高行：停止執行「高雄人參政權」造成的影響更大，裁定駁回

《中央社》報導，中選會4月17日宣告韓國瑜罷免案成立，韓國瑜對此聲請停止執行，5月22日遭一審駁回，韓不服提抗告，二審今日認定，停止執行對「高雄人行使參政權公益」將造成更重大的影響，駁回抗告確定。

最高行政法院（最高行）發布新聞資料指出，認定原處分停止執行，對於「高雄市選區選舉人行使參政權的公益」所造成重大不利影響，大於「不停止執行對韓國瑜所造成的損害」，依照《行政訴訟法》第116條第3項但書規定，韓國瑜聲請停止原處分的執行，難予准許；韓國瑜抗告意旨請求廢棄原裁定，為無理由，予以駁回。

此外，韓國瑜主張罷韓團體「偷跑」，韓國瑜認為，中選會違法計入「提前」徵求的提議人數，以此違法程序作成的原處分，顯有違法；最高行指出，這項爭議涉及法律解釋與事實認定，須由本案行政訴訟經過調查證據及斟酌兩造辯論結果才能論斷，依現有的證據資料，尚難認定原處分的合法性顯有疑義，因此裁定「抗告駁回」，全案確定。

韓國瑜針對罷免案2次聲請停止執行，4次被法院駁回

從正式開始罷韓至今，前後經歷了以下幾個過程，其中韓國瑜曾針對2個過程提出申請停止執行：

韓國瑜4月8日曾經對「中選會1月20日的函告」（上述的2）聲請「停止執行」，但4月17日被台北高等行政法院（北高行）裁定駁回，韓國瑜不服提抗告，但最高行5月7日二審又駁回。

5月11日，韓國瑜再針對「中選會4月17日公告罷免成案」（上述的4）聲請「停止執行」，5月22日被北高行駁回後，韓國瑜不服提抗告，今日又被最高行駁回。

總計韓國瑜對罷韓案聲請停止執行，至今已經被駁回4次。

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新聞來源：罷韓投票／韓國瑜聲請停止執行罷免投票提抗告 駁回確定（中央社）

責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範