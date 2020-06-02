不滿膳宿費用不清、住宿及伙食不佳罷工，仁寶否認對薪資非法扣款

台灣筆電代工廠仁寶電腦桃園市平鎮廠，在今天（2日）上午傳出800名越南籍移工集體罷工事件，罷工起因為越南移工不滿廠方膳宿費用不清，另為也反應居住環境及伙食不佳，而廠方則在上午召開了勞資協調會。

《中央社》報導，有移工表示當初入境台灣前，在越南時承諾每個月從薪資扣除新台幣2500元作膳宿費用 ，但入境後資方與他們所訂定的契約「外國人入國工作費用及工資切結書」卻是4000元，引起移工們的質疑。

報導指出，移工們除了面對廠方扣款名目不清，跟廠房反映後也無任何結果外，還有公司宿舍環境差等問題，有的移工因無法忍受將相關情況發布在臉書，卻遭公司強制遣返，甚至被要求支付解約金。

《聯合新聞網》報導，出面協助越南移工與廠方溝通的「越南移民移工辦公室」表示，仁寶電腦為知名上市櫃公司，年營業額超過上千億元，但對移工苛刻，因此800名越南籍移工無法忍受下才決定集體罷工。

《自由時報》報導，桃園市勞動局外勞事務科長陳秋媚指出，根據勞基法22條規定，資方在台灣收膳宿費合法，勞動部的建議是不超過5000元；越南輸出勞工時的「勞動契約」，是收取2500元，這是經過越南駐台辦事處驗證，根據勞動部的函釋，應該以對外國移工較有利的為準，這也是該協會為移工爭取權益的法律基礎。

以下為一名越南移工在臉書貼上的罷工現場畫面

仁寶：無對薪資非法扣款

經過勞資協調會後，仁寶在下午提出了3點說明，包括否認對移工薪資非法扣款、將改善宿舍環境、遭解約移工為單獨個案，並稱會盡力協商與溝通。

《中央社》報導， 仁寶在說明中解釋，第一，仁寶對於移工薪資並無非法扣款的情形，扣款項目包括膳宿費用及依法代為扣繳的所得稅。

第二，仁寶宿舍環境及設施皆符合台灣法令規定，但個人對環境條件優劣的認知及感受不同，仁寶將會致力於改善員工對環境條件的需求。

第三，媒體報導所述移工遭公司解約乙事，乃單獨個案，目前仍在處理中。

仁寶強調，向來符合法律規範，並以善盡企業社會責任為己任。針對此次事件，將盡力與移工們協商與溝通，以求達成圓滿結果。

桃園市政府勞動局則在下午發布新聞稿，表示勞動局收到訊息後立刻到場關心，在經雙方協商後，於當日下午4時許，就按月扣稅、宿舍環境改善、提供足夠及衛生之飲食、協助調查國外仲介違法扣款及不針對本次爭議事件進行秋後算帳等內容達成共識。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範