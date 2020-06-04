零分還可以上場打球！「球學」何凱成砲轟HBL，學生球員該如何兼顧學業？

文：蔡明衡

近日運動網路平台「球學（Choxue）」聯盟創辦人何凱成，在網路上發佈自製影音內容，砲轟高中籃球聯賽（HBL）摧毀台灣運動市場。他點出HBL的學業存在巨大問題，並直言：「台灣球員學業不受規範，竟然全科都零分還可以上場打球，這對我來說真是他X的瘋狂！」

何凱成的一席話，簡單俐落的點出HBL球員的學習問題，對此他更呼籲各校不要再報名HBL，助長這樣的風氣。然而這個令全國上下瘋狂、甚至被媒體譽為台灣「甲子園」的聯賽，難道就真的毫無價值嗎？

HBL球員的學習成效不佳為人詬病，已不是新鮮事。筆者曾經數次訪問幾位曾在HBL聯賽馳騁的球員，得出的結論都差不多──教練為求在賽場上得到好成績，一天訓練時間超過四、五個小時都是家常便飯。「常常練球練到張眼閉眼都是練球。」一位球員感嘆，各校都採取高強度訓練，如果不照做，那麼在賽場上就會喪失競爭力。在這種讀書、練球相互矛盾的情形下，球員的學業、專科又該如何兼顧？

事實上，教育部針對高級中等學校體育班之課程有所規範，分為一般學科課程與體育專業課程。其中體育專業課程包括體育專業學科及專項術科，每週以12小時為原則。若體育專業課程時數不足，可由晨間、課後或假日時間補齊。

但對於球員的成績要求，教育部並無多做限制，僅建議一天的訓練時間應控制在三小時內。因此也造成何凱成所說的：「在台灣的HBL打球，是完全沒有學業規範的，換句話說他每一科目都零分，他還是可以上場打球，抱歉這對我來說真是他X的瘋狂。」

然而這都是以外界「學業成績」的視角觀察後的評論，又有多少人站在學生球員的立場上思考呢？撇除學生的學習狀態，這樣的練習的確讓學生球員在專業技術上得到充足的發展，對於那些真正具有天份，未來也篤定成為專職球員的學生無非是一大助力。

筆者認為，全盤否定HBL的價值是愚蠢的，我們應該做的是學習如何輔導沒辦法繼續靠著體育專業謀生的學生，找到適合他們的興趣予以輔佐，幫助他們轉型。

大專籃球聯賽（UBA）就是一個幫助球員轉型好例子。在大專院校中，學生不一定會就讀體育相關學系，多數的UBA學校，都有開放各種不同的學系供學生就讀。以政治大學籃球隊為例，政大招募HBL甲一的球員，並開放包括公共行政學系、民族學系、外交學系、統計學系、財務管理學系以及傳播學院大一大二不分系作為招募學系。此外，政大對於球員有一定的成績管理，期中、末考前夕甚至會舉辦讀書會，供隊上球員一同讀書準備考試。

有別於傳統學校給予豐厚的獎學金，政治大學的金字招牌，加上充足的學習資源，替學校招募到不少籃球好手前往就讀。而對於這些球員來說，選擇就讀政大可使未來出路多一份保障，即使在大學生涯中因能力受限，或其他因素導致選擇放棄籃球職涯，在大學所學習到的專業知識也足以讓他轉換跑道，出路亦有更多選擇。

他們的未來不在單一倚靠在「籃球」身上，而學校也得以招募有能力、天分的球員加入校隊，產生一個雙贏的局面。

Photo Credit: 中央社 108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍賽8日晚間在台北小巨蛋舉行，能仁家商終場以78比62擊敗泰山高中，拿下冠軍。

回歸到HBL，聯賽不僅提供籃球專才一個有競爭力的舞台，更提供不一樣的升學方式，打破了傳統「唯有讀書高」的既有觀念，待球員藉此管道進入大學後，再去開發自己的「人生第二春」。

至於高中階段的學習成效問題，我認為可借鏡美國高中對於體育專長學生的規範，他們規定球員高中階段需完成16門核心課程，並達到規定的GPA成績與SAT成績，才能參加球隊比賽。也許我們能效法美國，不需訂定太高的成績限制，但透過此舉可以逼使球員在適當「分心」，並保障他們獲得高中階段應有的基本知識。

單單檢視HBL的制度問題治標不治本，縱使現階段制度仍有許多問題，但其價值不應被全盤否定，畢竟自1988創立HBL以來，高中籃球聯賽也為台灣籃壇培育出無數菁英。筆者以為，如何讓體育專才學生，擁有一定程度的基本學識，才是我們應該關注的重點。

僅從現有制度挑毛病，無法完全根除既有問題。唯有當改革教育者重新檢視台灣整體的體育專才教育，並構思出更完善的升學制度，才能使這些學生的未來發展有更好的保障。而身為我們這些球迷能做的，就是在支持HBL聯賽的同時，呼籲政府積極關注學生運動員的教育問題。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航