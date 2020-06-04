號稱能矯正近視與散光的「眼球操」，眼科醫師怎麼看？

報導：黃慧玫｜圖片設計：Kato｜諮詢專家：陳瑩山（中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任）

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3C看久了，眼睛好酸澀。很多人都會想說，來做個眼球操舒緩眼睛疲勞，還能矯正視力、散光、老花等好處。事實上，這些「護眼偏方」，都無助於改善各種視力問題，還可能導致視網膜剝離的風險。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任、護眼達人陳瑩山指出，近年來受到歡迎的「眼球操」，宣稱只要轉動眼球、轉換焦點、按壓眼睛，就能夠活化眼睛、改善視力，甚至讓視力恢復1.0。

但早在2005年眼科期刊《小兒科及斜視雜誌》研究中早已證實，眼球操並沒有改善視力的功能，僅能透過眼球遠近交替方式來幫助眼睛睫狀肌放鬆，短暫消除眼睛的疲勞而已。但無法使已經拉長的眼軸長度變短，也不能改變水晶體的狀況，更不能逆轉老化。

所以，眼球操並不能矯正近視、散光、老花等問題，當然更不可能改善白內障、青光眼與飛蚊症，大眾不應期待過高。

眼球操原理1：轉動眼球

陳瑩山說明，眼球操建議每天讓眼球快速轉動幾分鐘，就能矯正視力，並增加眼部血液供應，改善白內障和青光眼。事實上，卻容易造成眼睛痠、麻、脹、痛，進而增加疲累感。對於高度近視者（大於600度），則會明顯引起不適感，或出現看不清楚的狀況，還有視網膜剝離的風險，請務必小心。

眼球操原理2：針孔眼罩

此外，眼球操訴求配戴針孔眼罩或墨鏡看物品，就能改善對焦，甚至直接刺激視網膜和大腦，有助於視力恢復。事實上，利用針孔眼罩看東西，確實可以幫助短暫看清物體，但無法幫助改善視力。他提醒，隨便拿張紙戳個洞試看看，拿下來還是看不清楚的，別被騙了。

眼球操原理3：遠近調節

而遠近調節練習，則是讓眼睛盯著來回伸縮的手指或手拿字卡，讓睫狀藉由遠近調節，改善近視或老花眼。陳瑩山說，老花是自然老化現象無法逆轉，該練習最多是幫助睫狀肌稍微放鬆，但無法讓已彈性疲乏的睫狀肌、水晶體恢復原本的調節力。而現代人普遍用眼過度，睫狀肌已過勞，不如讓眼睛多休息。

眼球操原理4：光線明暗

此外，面對太陽練習，閉上眼30秒、用手摀住30秒，或改換手電筒照射眼部，可提高夜間視力品質。他則斥責，夜間視力和視網膜桿狀細胞多寡有關，此舉無助夜間視力提升，反而可能導致光線灼傷眼睛，誘發隅角閉鎖性青光眼，嚴重時甚至可能失明。

眼球操原理5：按摩眼球

而利用眼睛按摩替眼睛「紓壓」，陳瑩山提醒，這方法不僅效果有限，還可能存有極大風險。臨床上也常發現，為了想要透過按摩來舒緩眼睛疲勞，未注意按摩位置與力道，結果造成視網膜剝離、水晶體受損等狀況不勝枚舉。

他呼籲，給予眼睛最好的呵護，就是讓閉上眼休息不讓光源進入，讓眼外肌、瞳孔肌、睫狀肌等肌肉放鬆；再忙的工作，都得多起身走動，讓眼睛看看遠方，都比做眼球操來的有效果。

陳瑩山提醒，眼睛十分脆弱，在嘗試或使用任何眼睛相關產品、方法之前，建議詢問專業眼科醫師，以免造成不可逆的眼睛傷害。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航