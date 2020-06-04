韓國瑜執政後三大藝文活動「取消」，高雄逐漸走回「文化沙漠」污名

文：何芊葳

現任高雄市長韓國瑜，從身為候選人的選舉時期，直到擔任直轄市地方首長的今日，始終未將「高雄」這個城市放置於一個欲好好建設的定位上，對於文化政策面上的不重視，更是完全展現了韓市長無心於市政的最佳例證。本文將盤點韓國瑜上任後的這一年半間，對於文化政策與建設的實際施政和作為，驗證韓市長領導下，高雄逐漸走回「文化沙漠」污名的疑慮。

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在兩年前的市長辯論會上，韓國瑜提出的政見完全未提及文化政策，面對對手陳其邁詰問其對文化政策及衛武營藝術中心營運的具體想法，韓國瑜僅回應「一定會聘用一個英語能力非常好的文化局長」。

然而實情是，韓市長上任後將近半年，高雄市仍有多個局處首長懸缺，文化局也不例外。歷經超過半年的時間，最終確定由前教育部政次、現任輔大教研所教授林思伶出任，林思伶的留學經驗得以符合韓市長的英文能力標準，然而其擁有政治和教育的學經歷背景，卻完全沒有推動文化發展政策的經歷。局長人選的消息一傳出，其適任性即令高雄藝文界人士相當擔憂[3]。

韓市長至2018年底上任後，令文化局長空窗了半年，文化政策等相關事務推動理所當然地跟著局長人選而延宕。然而，文化局長上任後至今的一年間，韓市府團隊不僅未有積極的文化施政作為，還取消了許多原本高雄在地獨有的文化推廣活動。

面對外界的多重質疑，文化局採取放馬後炮的消極滅火回應，似乎全然不在乎高雄文化在地性一點一點地流逝。以下將簡介三件被消失的高雄藝文活動，驗證韓國瑜及其市府團隊對於文化政策的輕視與忽略，以及作用其中的操作手段。

228草地音樂會取消

9年的228草地音樂會，齊聚高雄市民一同在草地上聆賞音樂，向228的傷痛緬懷致敬，極具紀念和警惕的歷史教育意義。在2019年，228草地音樂會即將邁入第10年，許多樂迷及高雄市民期待第10年活動有更擴大的規劃。然而，卻在韓市長上任後突然取消。

取消228草地音樂會後，韓市長出席3月11日由高雄市交響樂團擔綱演出的「ET外星人草地音樂會」，試圖展現自己對於春天藝術節的關懷。

11日晚間，高雄春天藝術節粉專發文，感謝高雄市長韓國瑜出席「ET外星人草地音樂會」，表示「韓市長偕夫人和3千多位觀眾朋友一起淋雨看完全程，陪著ET回家」，並附上韓國瑜向指揮楊智欽及高雄交響樂團鼓掌致意的8秒影音。文章下方遭在場聽眾回應，直指韓市長早退，並未「看完全程」，還因為遲到進場導致片頭影片必須重新播放，再加上記者搶拍，嚴重影響整場演出的觀賞品質。韓市長取消別具意義的228草地音樂會活動，以及誇張的聆賞行徑，更加顯現出其對於藝文表演活動的非禮和不重視。

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大港開唱停辦爭議

2015年復辦以來逐年擴大演出場域與演出名單，吸引全台數萬名觀眾湧入；更有許多遠道而來的海外樂迷趕赴朝聖。大港開唱以「人生」做為音樂企劃，強調音樂團體的背後演出故事；更嘗試走入你的人生，與樂迷共享音樂人生。」

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大港開唱停辦的爭議起緣於2018年5月，高市國民黨議員邱于軒引用錯誤資訊，來質詢高雄市文化局，例如混淆補助案及標案的區別，和對大型音樂祭產業資金成本運作的認知落差。韓市府上任後，更向籌組團隊要求提供歷年帳務明細，變本加厲地提出不理性的刁難。

作為扎根高雄十多年，南台灣指標性的搖滾音樂盛會，大港開唱卻只能在感受不到韓市府支持的無力之下，宣布停辦，停辦的同時，也喪失了音樂祭帶來巨幅觀光收益、品牌形象建立等外部效益的機會。

高雄文化公車停駛

高雄市自民國100年推出文化公車至今已7年，卻因為公車行駛的營運不良，在今年初宣布走入歷史。對於外界質疑，高雄市於2月24日回應指出：文化公車近年搭乘人數不多，班次較少，為強化功能並考量搭乘的便利性，高市部份市區公車路線將於3月2日起優化其文化功能，整併原有哈瑪星、鳳山、舊城及紅毛港等4線文化公車路線，並提供QR-Code數位導覽功能，持續提供文化體驗之服務，優化後的公車班次更多、票價也更優惠。

在鳳山線文化公車擔任六年的導覽員楊荃認為：文化公車上的導覽目的「是推動沿線景點、吸引乘客下車觀光和消費，所以文化公車是一個行銷」。並且他也指出，取消文化公車後的數位導覽模式，可能失去導覽員與觀光客之間，透過彼此交流互動來認識高雄文化的溫度。文化公車的走入歷史，是高雄推廣在地歷史及人文精神上的巨大損失。

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細觀韓市府接任後的高雄市府團隊，僅對文化局的預算有些微幅調整，在大方向的文化政策擬定上，始終未提出創新於前朝政府之處。而回顧韓市長於選前提出的愛情產業鏈政見，以及期待帶來之文化產業效應，全數都未被履行。

林思伶文化局長上任一年後，終於在5月中召開記者會，宣布慶祝高雄城市之名誕生百年的「高雄100無限精彩」系列活動開始，主打「百年偶遇」、「見築百講」和「藝百驚豔」三個臉書粉絲專頁，以一天一則的短文介紹100件傳統藝術皮影戲偶、城市經典建築及生活周邊的公共藝術作品。諷刺的是，文化局推出的高雄百年影片之中，完全不見韓市府上任一年半的建設，不免令人質疑「高雄100無限精彩」系列活動的推出，是否有亡羊補牢之嫌？

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高雄在近幾年的發展中，透過文化資產登記、場館興建和活動籌辦，努力從文化沙漠的脈絡中打造綠洲，脫離過往工業區歷史造成的陰霾。回望前人的文化政策，在文化資產登記上仍有許多進步的空間，然而韓市長上任後總總不珍視高雄在地文化價值的治理行為，不但未盡到市長的責任，甚至抹滅、扼殺掉前人辛苦構築的文化底蘊。

當韓市長喊出「任用英文能力好的文化局長，將高雄推向國際舞台」這個看似漂亮的口號時，卻嚴重地忽略了，國際化的前提必須是豐富的內涵。未扎根於地方就著眼於國際，會使得高雄只剩缺乏文化內涵的一軀空殼，高雄既無法走向國際，更可能在韓市府無心治理的實情下，走向過去「文化沙漠」之污名印象。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航