【政治無神論徵稿】我的光頭主子神就是靠挖石油才當選市長，今天竟然全盤否認！

文：令狐少俠（令狐少俠的講古教室）

什麼是「政治無神論」，那就要先了解到底什麼才是神？

人類文明最早的萬神殿系統乃是希臘神話中的諸神世界：例如代表愛情的維納斯（Venus）女神；代表希望光明的阿波羅（Apollo）之神；還有統領宇宙的至高無上的天神宙斯（Zeus）等等。中國亦有大量的神明系統：諸如掌管土地豐饒的土地公；掌管女子生育的註生娘娘；代表正義倫理的守護者——關公；還有台灣民眾最熟悉媽祖等等。

不過西方世界在基督教文化興起後，一神論的上帝取代了希臘諸神的混亂，上帝逐漸變成所有信仰的集合，換言之，有什麼需求，只要透過禱告，上帝就會幫忙解決，這樣的上帝職責就比較接近東方的諸神信仰。差別在於西方上帝是大型購物商場，一次解決所有的需求；而中國諸神則是小型雜貨店，必須多跑幾家，才能滿足所有需求，為了解這樣的困擾，許多大型的廟宇，除了主神之外，亦會供奉各種執掌的神明，讓信徒可以一次性滿足，免去來往奔波。

我們約略交代信仰起源的過程，大致是離不開人類的情感、需求投射，而這樣的情感、需求就是信仰，有了信仰就會有相對應的神明系統。從這樣的觀點來看，必須先有信仰才會有神明的產生，那麼政治是否也如此呢？。

第一次世界大戰德國戰敗，受創最重的法國主張嚴懲德國，因此《凡爾賽和約》而加入極其苛刻的巨額賠款。由於戰時的通貨膨脹使得德國馬克嚴重貶值，為了支付賠款，德國政府只好支付美金和黃金作為因應，而以猶太人為主的銀行家看準這點利多，大量炒作美金與黃金，雙重打擊下，德國馬克幾乎成為廢紙，中產階級在銀行的儲蓄瞬間歸零，大量社會主流人士淪為貧民，整個德國金融秩序瀕臨解體。

在國際間尊嚴盡失，在國內生活貧苦，忿忿不平德國民眾普遍強烈仇視施加條約的國際列強，以及那黑心無情的猶太銀行家；人民普遍渴望能有一位強而有力的救世主：帶領德國走出經濟黑暗，教訓國際列強，制裁黑心銀行家。

有了渴望，就有了信仰，於是救世主希特勒出現。

Photo Credit: AP/達志影像

1934年希特勒在高達八成以上的公投支持率，順利成為獨裁統治者，開始一連串的重大改革：首先為了打擊壟斷黃金的銀行家，宣布放棄金本位，直接用貨物的方式進行國際貿易，於是大量的人口投入生產工作，加上大量的公共建設以及鼓勵青年從軍，失業人口從1933年的600萬人減少到1938年的100萬人，幾乎全民就業。緊接著宣布拒絕承認《凡爾賽和約》，同時利用經濟復甦的機會大量擴軍進行侵略，而此時國際間盛行姑息主義，對德國的軍事擴張竟無對應的制裁，也助長了希特勒的氣勢。

希特勒所帶來的經濟奇蹟以及國格尊嚴，完全滿足德國人民的信仰需求，他是德國的英雄，再加上獨裁的偶像崇拜宣傳，希特勒已經接近神的地位，人們願意為他而瘋狂。於是屠殺經濟掠奪的猶太人，開啟歐陸大戰，這些種種的殘酷行徑，只不過納粹信仰下的宗教任務。

然而在美國加入戰局後，希特勒戰無不克的絕對優勢開始逆轉，戰事的失利加上龐大的軍費支出，人民生活又回到一戰結束後的貧困，信仰的目的無法達成，神的公式自然出現缺口，於是國內開始出現反對納粹的聲浪，甚至出現刺殺希特勒的情況。最後盟軍進攻德國，希特勒自殺，曾經至高無上的納粹神也走下了神壇。

由此可知，當政治成為渴望的信仰，信仰所投射的政治人物當然可以升級為政治神，而等到信仰的目的無法達成，神與信仰的公式出現缺口，這位政治神自然就被打回原形。

用這樣的信仰公式，我開始檢視自己的政治信仰經驗。

2006年9月，扁政府許多政治醜聞一一被揭發，台灣爆發紅衫軍倒扁行動，人民普遍希望一個清廉、溫和的救世主出現，有信仰就會有神，於是小馬哥誕生了。我是小馬哥的信徒，我希望他能帶領台灣走向穩健、清廉的方向，我曾經親眼目擊他出現在我面前，又高又帥，根本就是電影裏頭的小馬哥，我激動地大聲尖叫；然而小馬哥還沒當選，我的信仰就被狠狠地撞擊。

當時阿扁總統因特別費案被起訴，沒想到代表國民黨參選總統的小馬哥同樣被起訴，儘管我願意相信他是清白的，但是按照小馬擔任黨主席時所立下的清白黨規，只要被起訴，就不得代表國民黨參選。怎麼辦？救世主不能參選，那麼是否世界就要毀滅？

身為信眾的我，替主子神設想了一個完美的辦法，就是如同電影《英雄本色》中的小馬哥，穿著披風、戴著墨鏡，帥氣地走入記者會現場，對著大家宣布：

我小馬哥，遵守黨規，不得代表國民黨參選；但是為了天下蒼生，為了救斯民於水火，我即刻起，退出國民黨，以無黨籍身分參選。

當然國民黨必須配合演出，禮讓馬英九，不推候選人參選，這在技術上絕對可能，就如2014年民進黨禮讓柯文哲競選台北市長般。

Photo Credit: 中央社

如果小馬哥按照信徒我設計的劇本演出，保證票房長紅、粉絲爆表。結果小馬哥卻選了一個最糟糕的劇本——修改黨規，讓自己參選。黨員被起訴就不得參選，我小馬被起訴就修改黨規，這是什麼世界啊？我的主子神怎麼跟弱智沒兩樣？我開始注意到我的小馬並不是電影裏頭的周潤發。

經歷了八八風災、太陽花學運，我的主子神早已被打回原形，這我一點也不意外。沒有主子的信徒就像洩了氣的氣球，然而突然間，我的眼睛為之亮。

外號跳海戰神的台北市議員林世堅，在議會竟被一位光頭修理、反質詢；過了不久，這位光頭竟然代表國民黨參選高雄市長。高雄市向來是民進黨的禁臠，民進黨已執政二十年，而今天又是民調聲望頗高的陳其邁參選，這位光頭應該凶多吉少。

我抱著看戲的心情看選戰，然而一句「高雄又老又窮」、一句「北漂青年回家吧！」確實讓我陷入這語言的魔力中。儘管挖石油、愛情摩天輪、迪士尼，這些天馬行空的政治話語令我發噱，但是我欣賞光頭挑戰不可能的精神，我開始蒐集網路資料，原來他是被撤換的北農總經理，接替他的是一位實習生，這讓我同情弱勢的憤慨再次激盪，我支持光頭。

然而就像小馬哥經不起考驗，我的光頭新主子還沒當選又讓我失望。在電視辯論會上，陳其邁以他代理市長的經驗，面對鏡頭，侃侃而談，有願景、有條理，確實是治國之幹才。而輪到我的主子光頭，除了挖石油外，其他的政見完全聽不懂，不過聽不懂沒關係，光頭還是當選了市長，只不過多了一個外號，草包市長。

草包市長自我揶揄，辦了個肉包大賽，也算是有創意。不過他在面對議員質詢時，卻又再次展現草包的特色。最經典的就是時代力量議員黃捷質詢提問，市長接連3次跳針回答「高雄要發大財」。更誇張的是，當議員質詢市長如「挖石油的預算編在哪裡」，草包市長竟然回答「挖石油請問誰說的？有白紙黑字嗎？」

天啊！我的光頭主子神就是靠挖石油才當選市長，今天竟然全盤否認，我心中僅存的「神形象」已經完全幻滅，而接下來就是參選總統的荒謬行徑，也就不在話下了。

接連兩次的「神打擊」，我的政治已經開始無神了。

不過政治永遠不會無神，只要有信仰就會有神。瞧我的光頭主子，雖然少掉我這位信徒，但是還是拿了五百多萬票，足足比朱立倫多了一百多萬，可見光頭還是有其不可小覷的信仰力量。

現在台灣政壇上又出現一位明日之神，他帶領人民成功打贏疫情戰爭，讓台灣贏得從未有過的國際尊嚴，這位神究竟能存活多久，且讓我們拭目以待！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航