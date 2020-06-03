回應佛洛伊德之死，PS5遊戲發表會延期、音樂界斷電1天「讓更重要的聲音被聽見」

因應非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方壓頸過久導致窒息而死的悲劇，美國近期多個城市爆發示威，非裔爭取平權始終未獲總統川普正面回應。不過，各大跨國企業紛紛表態反對種族歧視，像是音樂界發起「黑暗星期二（Blackout Tuesday）」活動、運動品牌Nike修改招牌標語，而日本索尼公司（SONY）昨（2）日宣布，延後原訂於本周舉行的PlayStation 5遊戲線上發表會。

「黑暗星期二」，無聲的8分46秒

《美聯社》報導，音樂產業發起「黑暗星期二」活動，在美國時間周二（6月2日）「斷電」1天。

索尼音樂娛樂（Sony Music Entertainment）旗下的哥倫比亞唱片公司（Columbia Records）加入活動，並在聲明表示，「這不是放假一天，而是反思和找出團結前進的一天」、「也許關掉音樂，我們才能真正聆聽」。

索尼音樂集團、環球音樂集團（Universal Music Group）和華納音樂集團（Warner Music Group）旗下都有公司參與「黑暗星期二」。

《數位時代》報導，串流音樂平台Spotify響應「黑暗星期二」活動，周二起在播放清單和Podcast中加入長達8分46秒的無聲音訊，呼應佛洛伊德被壓頸的時間。

Officer Derek Chauvin held his knee on George Floyd's neck for 8 minutes and 46 seconds. https://t.co/yCvfQDuBm7 — Consequence of Sound (@consequence) June 3, 2020

Spotify也暫停社群媒體發文，更換播放清單及Podcast頭貼照表達哀悼。另外在「Black History Is Now」主題中心放上多個非裔相關的播放清單。

Nike：「Don't Do It」

美國近期的示威活動，導火線為明尼蘇達州的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警察以膝蓋壓制頸部過久，導致窒息死亡。

運動品牌Nike於5月30日在官方推特發布一支只有黑底白字的影片，將其招牌標語「Just Do It」改成「Don’t Do It」，呼籲人們不應假裝美國沒有歧視問題、勿對種族主義視而不見，不要找藉口、或者認為這不會影響到自己。

《商業內幕》（Business Insider）報導，Nike除員工捐款之外，公司方面也將捐出員工捐贈的2倍金額給平權組織。Nike聲明，「相信利用體育的力量，能啟發人們在他們的社區中採取行動。」

此時不宜歡樂，電玩遊戲延後發表

SONY原訂在美國時間周四下午舉行PlayStation 5遊戲陣容線上發表會，但昨日在官方推特張貼公告，宣布延期，「我們理解全世界玩家殷殷期盼著PS5的新遊戲，然而我們認為目前不適宜舉行歡樂活動，此刻我們想要後退一步，讓更重要的聲音能被聽見。」

科技網站《The Verge》指出，SONY這項決定是跟進網路巨擘谷歌（Google）、和另一家美國電玩公司藝電（Electronic Arts）的行動。

谷歌上月底宣布延後原訂於本月3日發表的Android 11新功能；藝電公司原訂於昨日舉辦「勁爆美式足球 21」（Madden NFL 21）遊戲線上發表會，在發表會前夕宣布取消。

SONY、谷歌和藝電都未公布延後舉行的日期，玩家和用戶可能還要再等一陣子。

雖然被搶，仍給予支持

美國零售百貨業者Target在這波抗爭中，有一家分店遭到示威者搶劫，不過Target執行長柯內爾（Brian Cornell）對《商業內幕》表示，公司會協助人們重建平和的生活，此刻也正在設法研究如何為各社區貢獻資源，就從事發的明尼蘇達州開始。Target將提供急難救助、糧食、日常用品給需要的社區，對於不得不暫時歇業的分店，也會持續支付14天的薪水給員工。

捐錢喊話不見得有助形象

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國電信業者Verizon、影音平台YouTube、科技公司英特爾（Intel）、服飾品牌Levi's都將向平權組織捐款，其中Verizon共將捐出1000萬美元。

臉書執行長祖克柏也承諾捐出1000萬美元，但大眾認為，臉書可以做得更多。

《CNN》指出，臉書沒有像推特一樣，在川普的爭議言論貼文加上警告標籤，即使臉書員工對此提出內部抗議，祖克柏也缺乏與之溝通，導致有員工在本周一發起虛擬罷工，甚至有人辭職。

同樣遭受批評的還有美式足球聯盟（NFL）主席古戴爾（Roger Goodell）。古戴爾對佛洛伊德事件發表聲明，「抗爭者的行動反映出這個事件帶給我們的痛苦、憤怒和挫敗」、「這些悲劇代表NFL還有許多承諾和努力要做，必須盡快採取行動」。

但是，2016年NFL球星卡佩尼克（Colin Kaepernick）跪國歌抗議美警對非裔施暴後，NFL沒能堅守保護球員言論自由的立場，卡佩尼克在2017年3月與所屬的舊金山49人隊合約到期未續約，至今找不到任何一支NFL球隊收留。

古戴爾的言論因此被批評虛偽、陳腔濫調，「你什麼也沒做，和你所說的一切完全相反。」

Photo Credit: AP/達志影像 NFL球星卡佩尼克（中）2016年10月賽前跪國歌。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡