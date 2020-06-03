不滿中國改變南海區域穩定，菲律賓決定暫不終止菲美軍隊互訪協定

（中央社）菲律賓外交部長陸辛6月3日晚表示，在總統杜特蒂指示下，他已發出外交照會給美國駐菲大使，告知菲律賓希望暫停終止菲美軍隊互訪協定（VFA）的計畫。

根據陸辛（Teodoro Locsin Jr.）6月2日晚在推特公布的外交照會內容，菲律賓「鑑於這個地區的政治和其他發展」，暫停終止「菲美軍隊互訪協定」。

I issued this diplomatic note to the US ambassador. It has been received by Washington and well at that. The Note is self-explanatory and does not require comment except from me. The abrogation of the Visiting Forces Agreement has been suspended upon the President’s instruction. pic.twitter.com/BXqzyNpOty — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) June 2, 2020

不過，根據這份日期為6月1日的外交照會，終止菲美軍隊互訪協定的計畫只暫停6個月，並可在菲律賓要求下「再暫停6個月」。期滿後，將依原訂期程終止這項協定。

菲律賓2月11日正式知會美國，將退出兩國於1998年簽署的菲美軍隊互訪協定。根據原訂期程，這項協定將於美國政府收到通知的180天後終止。

美國駐菲律賓大使館2日發表聲明，指「美國歡迎菲律賓政府的決定」。

聲明中說：「我們長期的同盟使兩國都受益，我們期待與菲律賓持續密切的安全與國防合作。」

「菲美軍隊互訪協定」重申兩國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）中承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲律賓，以及美國軍方人員入境菲律賓時，不需護照和簽證等。

對菲國希望終止協定，美國總統川普（Donald Trump）2月曾說：「如果他們想要那麼做，我真的無所謂，這可以省下很多錢。」

有菲律賓學者認為，終止這項協定使菲國能因應世界局勢，更靈活地調整對外政策，不再成為「美國敵人的目標」，藉此保護菲律賓人。

菲律賓最高法院前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）則說，一旦終止菲美軍隊互訪協定，菲律賓將失去美國對中國在南海擴張的制衡力量，預計杜特蒂下台前，中國會重啟黃岩島（Scarborough Shoal）軍事建設。

一般認為，杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令終止菲美軍隊互訪協定，與他的親信、前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）赴美簽證遭取消，以及美國參議員一再施壓，要求釋放杜特蒂「掃毒戰」主要批評者、菲國參議員德利馬（Leila de Lima）有關。

Photo Credit: AP/ TPG Images 2019年6月12日，菲律賓民眾聚集在中國駐菲大使館外抗議。

南海局勢迫使杜特蒂政策急轉彎

菲律賓外交部長陸辛稱暫停終止「菲美軍隊互訪協定」，是「鑑於這個地區的政治和其他發展」，儘管未點名是哪個國家影響了區域的「政治和其他發展」，但各界多清楚是指與菲律賓有南海主權爭議的中國。

由於今年武漢肺炎疫情在各國大規模爆發後，包括東南亞國家政府正忙於防疫，因此為中國製造了在南海擴張的機遇，包括今年四月宣布在海南省三沙市設立西沙區、南沙區，中國海警船撞越南漁船事件、中國地質勘探船出沒在馬來西亞海域等事件，皆引起了與中國有南海主權爭議的越南、菲律賓、馬來西亞等國的擔憂。

《紐約時報》報導，政治分析家認為菲律賓的立場逆轉，意味著中國的鄰國擔心其日益增長的軍事自信。 麻省理工學院安全研究計劃主任M. Taylor Fravel表示：「鑑於中國在過去一年中繼續主張其在越南和馬來西亞水域的歷史權利，馬尼拉可能得出的結論是，先前與北京的和解並不會保護菲律賓的利益。」

杜特蒂上任之初，為了獲得中國的投資而在南海主權立場上放低姿態，但此舉近年來已引起民間的不滿。例如在今年四月，馬尼拉曾提出外交抗議，此前有一艘中國船艦將其武器雷達對準一艘菲律賓船隻；同樣在四月，當越南漁船遭中國海警船衝撞後，菲律賓表示要與越南團結在一起，《美國之音》報導，菲律賓外交部發表聲明說，「我們自己的類似經歷說明，這個事件對友誼信任造成了多麼大的損害，而越南直接拯救我們菲律賓漁民生命的人道行動又增加了多少信任。」

另一方面，《南華早報》5月31日引述了解放軍內部消息人士，稱中國軍方早在2010年，就計劃在南海包括東沙、西沙、南沙群島的範圍建立防空識別區（ADIZ），希望建立如同在東海實施的領空管制，而中方一直等待適當的時機發布這計劃。軍事觀察家告訴《南華早報》，若中方公告建立防空識別區的計劃，不僅會讓美國不滿，也會給中國與東南亞的關係造成難以彌補的傷害。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範