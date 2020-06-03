去年讀了一本齊克果的小書，《The Lily of the Field and the Bird of the Air》（translated by Bruce H. Kirmmse, Princeton University Press, 2016），由於內容講的是基督徒修養，我讀時雖然不特別抗拒，也不覺得沉悶，但領會始終不多。

Photo Credit: Princeton University Press

然而，書中有幾句我沒有刻意記住，卻不知怎的一直留在我腦海裏，時不時浮現：

And when it is quite certain to a person that there is no such hiding place, then niether is there any evasion or excuse. And when one knows the frightful truth that there is no evasion or excuse — well, then one naturally refrains from finding it, for what is not cannot be found — but one also refrains from seeking it; and then one does what one shall. (pp.14-15)

今天我突然因為香港現在的情況而想起這段文字。我知道，這是斷章取義，是去脈絡化（decontextualization），也許完全不是齊克果的原意，但有些文字就是能脫離脈絡而自有生命，能讓人抒發思想情感，能對人有所啟迪；這段文字就是一個好例子，至少對我而言是如此。

這段文字的意思是：當我們身處困境，而意識到根本沒有藏匿之處，不能逃避，沒有藉口，這時候，雖然意識到無所逃遁會令我們驚懼，但正正是因為有了這個意識，我們便會停止尋找藏匿之處，然後挺身去做要做的事。

香港版國安法通過後，繼續留在香港的人可以說是無所逃遁，只是有些人意識到這個事實，有些人意識不到而已；後者以為自己在香港還有藏匿之所，趕緊去尋找，或以為自己已藏匿好了，十分安全，一直安全下去（「我不犯國安法便沒事了」，他們這樣想）。

那些已決定抗爭到底的香港人，意識到無所逃遁這個事實，不會去尋找藏匿之處，然後抱著置諸死地而後生的勇氣，挺身去做要做的事。這是可敬的。結果會是怎樣，沒有人能肯定，但做屈從的順民，便一定能無災無難嗎？如果你這樣想，便是對共產黨太無知了。魯迅說：「我之所謂生存，並不是苟活。」（《華蓋集 · 北京通信》）做屈從的順民，就是一種苟活。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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