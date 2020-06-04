「振興三倍券」綁定的支付機構，賺取「額外手續費」會是最大疑義

在後疫情時期，政府為了振興遲滯的消費力，推出振興三倍券，讓消費者能以1000元的價格，獲得3000元的購買力。站在消費者的立場，真的是一片大好，除了消費力膨脹，2000元的回饋就像是退回過去繳的所得稅，都值得了。但這個振興三倍券的玩法複雜，在帳面上看起來是有利於消費者，但背後真有這麼簡單而毫無疑義嗎？

先來大致了解一下這個「政府做莊」的大促刷活動玩法。

玩法一、實體券

給付給政府1000元購買實體券，先創造一次GDP；然後政府印振興券（等同鈔票）還你3000元，要你在年底前用掉，就再創造一次GDP。所以在政府的補貼下，每個人至少創造4000元的GDP，但實際購買商品的消費力是3000 元。

玩法二、綁定各種支付工具（例如信用卡／悠遊卡）

首先要累積刷滿3000元，先創造一次GDP，然後信用卡或悠遊卡返還2000元，到你的信用卡支付工具帳上。當然，這筆錢是政府印鈔票補貼給發卡銀行或支付機構。

這筆2000元只能拿來折抵次期消費，換言之，消費者得再做額外的2000元消費，才能把這筆「現金回饋」使用掉。在這裡又再創造了一次2000元的GDP。所以，整體創造5000元的GDP。而且實際的消費力是紮紮實實的5000元等值商品。

目前信用卡操作「現金回饋」的模式有兩種，一種是直接折抵當期帳單，另一種是折抵次期帳單。通常是採取折抵次期帳單的模式占大多數，因為若在次其帳上仍有相當金額的回饋金，將有助於促使持卡人再次進行刷卡消費。

而根據相關新聞指出，若消費者的振興三倍券是綁定信用卡，發卡銀行會以「次期折抵」的方式返回2000元。換言之，持卡人得再額外消費，才能完整享用2000元的政策補貼。

當然，消費者可以嘗試進線發卡銀行客服，要求將2000元匯回個人戶頭，但不見得所有發卡銀行都願意或可以這麼做。而願意協助這麼做的發卡銀行，也肯定會跟持卡人收取匯款手續費和服務費。

而在綁定悠遊卡的部分也是如此。透過悠遊卡消費達3000元，悠遊卡公司再將2000元返回悠遊卡帳上。而悠遊卡帳上金額通常是不能提領，換言之，這2000元必須在後續的悠遊卡消費通路上使用。跟綁定信用卡的結果類似，消費者都是得紮紮實實地消費5000元。

實體券 數位券（綁定信用卡或悠遊卡） 遊戲規則 消費者以1000元購買價值3000元的振興券 3000元的振興券

消費者累積刷卡消費3000元，發卡行返回2000元於信用卡／悠遊卡帳上 消費者初期（累積）支付成本 1000元（購買振興券） 累積消費達3000元 膨脹後的消費力 3000元（購買真實商品） 無膨脹（直接購買3000元真實商品） 消費者後期的支付成本 0元 2000元（掛在信用卡或悠遊卡帳上，得實際消費折抵） 消費者真實的消費金額 用1000元購得價值3000元的商品 前後期用5000元購得5000元的商品 政府賺到的GDP 1000元＋3000元＝4000元 3000元＋2000元＝5000元

站在政府的角色上，振興三倍券膨脹了消費者的消費力。當然，透過消費力道的膨脹，也抬升GDP。但在對照表中，大致可以看出一些問題。

實體券能感受消費力的膨脹，綁定信用卡會落入現金回饋促刷的循環

站在消費者的立場，若採用實體券，消費者僅需從自己口袋掏出1000元，即可獲得3000元的消費力。儘管實體券不找零的使用方式甚為不便，但這是對消費者而言，付出成本最低，消費力量膨脹最高的方式。

相對的，綁定信用卡或悠遊卡的方式，除了要先從消費者的口袋掏出3000元的高門檻，若返回的2000元無法真實回到持卡人的銀行帳戶（或者是口袋、皮夾），那麼持卡人得再額外消費2000元，才能完成整個振興三倍券的促刷活動。

這真的是促進持卡人消費的玩法，讓原本只想讓你先花3000元買等值商品，當返回2000元時，讓你以為你前期投入的商品只花1000元，但由於必須在次期有消費，才能以2000元扣抵，這就等於是進一步讓你再多花2000元。

當然，兩種方式都有是有利於消費者，只是相對於實體券，在綁定信用卡或悠遊卡的遊戲規則，似乎只是一種由政府做莊補貼、變形的促刷活動。而讓人感到有疑義的部份，就來自於綁定各種支付的遊戲規則。

綁定支付的機構，透過政府補貼賺取「額外手續費」會是最大疑義

實體券讓商家紮實獲得3000元營收，綁定支付雖能紮實且大幅擴張消費力，但支付機構透過政府補貼賺取額外手續費會是最大疑義。

以原本的實體券做為比較基礎，消費者花1000元換得3000元的消費力，在各種可消費的通路裡，商家也就紮紮實實地獲得3000元的營收。若透過各種支付，這些商家賣出了價值3000元的商品，但也付給悠遊卡或發卡銀行／收單銀行／發卡組織合計2％～3％的手續費。因此這3000元，為各種商家和支付機構都帶來商機。

但是政府對於綁定信用卡或悠遊卡的模式，則是消費者消費3000元後，再補貼給支付機構2000元的回饋金，而各支付機構採取扣抵次期消費的模式，這就等同於限制持卡人必須使用該卡再度消費。那麼，支付機構不就是拿著政府補貼的誘餌，賺取「額外」的手續費？

目前已有發卡銀行加碼現金回饋，悠遊卡公司也宣稱會進一步提出加碼優惠，將此波三倍奉還的振興三倍券商機，留在自己的支付體系內，為的就是支付體系內的手續費商機。若以經濟部所計算，逾2300萬人皆一定會消費3000元，會創造約700億的消費規模。而經濟部預估會有5～6成的民眾是使用數位券，則透過各種支付綁定的消費規模，也將會有350～420億。

以各家支付平均2％手續費而言，就會有7～8.4億的手續費收入。若再加計額外消費2000元，以折抵政府補貼的現金回饋，支付機構將會有額外4.6～5.6億的手續費收入。而這也等同於政府以補貼消費者之名，間接成就支付機構從中賺取手續費之實。

實體券 數位券（綁定信用卡或悠遊卡） 創造的消費力（每人） 3000元 3000元＋2000元 商家營收（每人貢獻） 3000元 （3000元＋2000元）扣除2％～3％的手續費 疑義 n.a. 2000元為政府補貼。但在支付機構的遊戲規則裡，採折抵次期帳單，消費者需額外消費才能折抵。換言之，支付機構拿政府補貼做為促刷工具。

政府最初以行動支付作為推動振興券的基礎，但為避免落得「圖利特定廠商」嫌疑，現在則是以實體券與數位券（各種支付工具）的模式推動。但實體券與數位券的「玩法」不同，反倒是支付機構有了更多的「挖寶」空間。讓政府頓時成為支付機構最大的行銷／促刷活動的補貼來源。

這是否符合政府在後疫情時期，振興經濟和消費力的角色？又或者應該有條「遊戲規則」──這政府補貼的2000元額度，支付業者根本不該從中收取商家的手續費？又或者消費者應該可以自由選擇是否收回到自己口袋？消費者們可以好好思考，畢竟羊毛（政府補貼）還是出在羊身上（消費者貢獻的所得稅）。

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本文經海森飽嗝授權轉載

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航