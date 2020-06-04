上班族隱形防禦力，就靠「植物力」超前部署

「人生好難，放我一馬吧。」「明明剛放過假，怎麼會愈休息愈累？」許多上班族不時發出這樣的天問。面臨高壓的職場環境，除了任憑勞苦與辛酸在眉心之間刻下痕跡，也不知不覺養成放縱的飲食習慣，以獲取速效的撫慰。

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下班後喝酒解放壓力、吃垃圾食物慰籍心靈，這種仰賴Comfort food（療癒食物）的方式，是許多人誤以為的唯一自愛之道。事實上，這樣的飲食習慣不僅讓營養素攝取不均衡，加上壓力造成賀爾蒙失衡，也往往導致免疫力下降、引起更多疾病。更重要的是暴飲暴食不會真正讓你愛到自己，甚至只是引發更多負面感受，讓人再度墮入壓力與失去健康的惡性循環。

台灣人十大困擾症狀，大部分與不良飲食習慣有關

在台灣人十大困擾症狀中，包含肥胖、過敏以及胃痛、便秘、失眠，都與飲食習慣有不同程度的相關性。2017年衛生福利部國民健康署健康調查（HPSS）結果顯示，台灣18歲以上成人每日攝取「3蔬2果」比率僅達13.8%；另外在董氏基金會的身體快樂指數調查中，發現台灣民眾身體快樂指數僅有63分，有36%不及格。台灣外食族比例高達8成，攝取到精緻、加工食品的機會多，引發慢性疾病的風險也相對較高。顯見量不足、質不精的不良飲食習慣，已經成為時代性的問題。



想改善飲食單一化的問題，須先了解健康飲食的標準。依照衛福部提倡的「彩虹蔬果」飲食原則，成人女性一天須攝取7份蔬果（1份100克），男性則是9份；由於不同顏色蔬果所含的維生素、礦物質、纖維及植物營養素不盡相同，因此攝取不同顏色的蔬果，營養會更均衡。

飲食原則固然值得參考，但總在為現實生活打拚的上班族，要100%執行恐怕是有難度。以女性一日攝取「3份水果＋4份蔬菜」為例，便需要一天吃掉香蕉（大）半根、橘子1個、奇異果1.5顆、2把青江菜、半顆白花椰菜。此外，還要想辦法攝取足量維生素A、B群、C、D，以及礦物質如鈣、氯、鎂、磷、鉀、硫、鈉每日100毫克以上。上述並非《鋼之鍊金術師》裡的人體煉成術，而是貨真價實的健康飲食菜單。

飲食習慣牽扯向度相當私人，包含居住區域、工作類別、生活型態等，每天張羅多色蔬果，並花心思計算份量的飲食方式，不一定適合所有人。

有時下班後的氣力連呼吸都不夠，又如何設計每日健康飲食菜單？心有餘而力不足的外食族，這些不得已的心情，全球銷售第一的保健品領導品牌——紐崔萊都理解。如果能有輕鬆補充所有人體所需營養素的良品，那簡直是幫了外食族大忙。

於是DOUBLE X 蔬果綜合營養片問世了。除了涵蓋12種維生素、10種礦物質，相較於市售營養補充錠，更多了較難透過飲食攝取的21種植物蔬果菁華。依照彩虹蔬果飲食建議，DOUBLE X 蔬果綜合營養片中含有100種來自「紅、橙黃、綠、白、藍紫」五色蔬果的「植物營養素」，除了包含茄紅素、葉黃素、胡蘿蔔素等廣為人知的營養素，還有能夠增加身體保護力的槲皮素、薑黃素、迷迭香酚等。每日定時補充DOUBLE X 蔬果綜合營養片，能輕鬆攝取完整營養。

Photo Credit: 紐崔萊 紐崔萊DOUBLE X涵蓋100種「植物營養素」，全方位提供人體一日所需的營養。

此外，DOUBLE X 的紫色蔬果菁華還包含了「莓果組合」，有平常較難攝取的藍莓、黑醋栗，提供珍貴的「花青素」，幫助守護晶亮健康。

Photo Credit: Unsplash DOUBLE X富含日常飲食中較難攝取到的紫色蔬果營養素，其中包含花青素。

壓力好大、身心失調：獨家配方PhytoProtect ™植萃強化護盾，提升日常防禦力

身體健康深深影響著心靈發展，長期營養攝取不均衡，也增加了外食族罹患憂鬱症的風險。根據中研院生物醫學科學研究所潘文涵研究員的報告指出，引發憂鬱的普遍路徑源自於維生素攝取不足。因為神經傳導物質的合成需要維生素幫助才能順利運作，來自動植物中的維生素 B2、 B6、B12和葉酸，缺一不可。只不過現代外食族吃飯只求果腹，正餐往往只是速速吃碗陽春麵、炒飯，顯然容易導致神經傳導失調問題。

Photo Credit: Shutterstock 許多疾病皆與單一化的不良飲食習慣相關。

除了維生素攝取不足，飲食不均衡的習慣也使現代人面對壓力時變得更加脆弱。人體受到心理壓力與其他外在環境壓力因素時，會生成大量自由基，但當體內的自由基數量失去平衡時，便會開始氧化人體其他細胞，此時便需要透過「防禦性蛋白質」抵抗自由基，否則將導致衰老和疾病。

紐崔萊營養學家們經過兩萬次測試、研究超過一千種植物之後，發現薑黃、迷迭香、洋蔥的最佳組合，研發出獨家配方PhytoProtect ™植萃強化護盾。三項植萃菁華加乘的防禦功效由內而外打造「隱形健康防護罩」，提升日常防護，增強防禦力。

與其抱怨「心好累」，不如先從建立「儀式感」開始找回健康

健康並非一蹴而就，需要透過長期習慣培養。只要養成每日補充充足營養素的習慣，短期來看差距不大，但長期來看就會有雲泥之別。

Photo Credit: 紐崔萊 將補充DOUBLE X蔬果綜合營養片融入日常作息，一天兩次建立「儀式感」。

近年在心靈成長領域中，相當流行「儀式感」一詞。透過用心對待看似平凡的小事，建立日常生活中的「儀式」，因儀式感而起的自覺，將令人開始思考生活。不妨試著將每日定期補充DOUBLE X蔬果綜合營養片融入日常儀式，養成對自己好的習慣，同時也隨著時間養出健康、有活力的身體。