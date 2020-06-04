【懶人包】6/6罷韓投票前，你該知道的9件事一次看懂

高雄市長韓國瑜的罷免案將在本週六（6日）舉行投票。幾個罷韓團體包括「Wecare高雄」、「公民割草行動聯盟」以及政黨台灣基進、時代力量等，都希望催出超過57萬4996贊成票，讓韓國瑜下台；而韓國瑜則提出15項的市政府施政成績單答辯，並呼籲支持者「不要出門投票」。

這場罷免投票創下哪些紀錄？經歷了哪些過程？怎樣算是通過？投完票之後可能的發展是什麼？台灣還在防疫期間，投票當天又應該注意什麼？《關鍵評論網》帶你一次看懂。

根據中選會公布韓國瑜罷免案的理由書，內容約4000字，除了理由之外，也強調「東西壞了就要修」、「罷韓將不只是罷韓，希望此一役，能從此建立責任政治與誠信」。最早提出罷韓的公民割草行動表示，高雄人已經勇敢站出來，糾正錯誤、彌補錯誤，「東西壞了就要修，擺在那邊只是佔位置」；台灣基進則提出罷韓三大理由，包括市長拋棄市政落跑、讓高雄蒙上親中城市污名及國民黨仍「重北輕南」等。

根據中選會公告的韓國瑜對罷免案的答辯書，總計提出15項施政成績單，包括「市府推動，招商引資」、「特色觀光，玩轉高雄」、「發展經貿，提振產業」；在「發展經貿、振興產業」部分，提及外界關切的愛情摩天輪開發案，2020年1月美國團隊已經來訪遞交合作文件；同時積極邀請樂園業者、商場經營業者或其他廠商於愛河周邊投資，發揮高雄港灣城市優勢，全力衝刺高雄的經濟發展。

韓國瑜的答辯書也提及，橋頭科學園區籌設計畫預估可提供1萬1000個就業機會，年產值最高達新台幣1800億元。環保署環評委員會於109年2月12日同意橋頭科學園區開發案進入第二階段環境影響評估等。

年滿20歲，即2000年6月6日以前（包括當日）出生，無受監護宣告尚未撤銷情形，並在高雄市繼續居住4個月以上，即2020年2月6日以前（包括當日）遷入高雄市並設有戶籍，到投票日前一天繼續居住者。

特別提醒，投票是憲法賦予民眾的權利，所以對有效選民來說，6月6日是國定假日。

由於目前仍在防疫期間，要出入投票所的民眾除了身分證，記得戴口罩。另外要注意的是，投票當天前往投票所時，身上不能穿戴具有政治色彩或選舉訴求的衣物配件。

這次罷免案全高雄共設置1823個投開票所，有部份投票所和總統大選時的不同，要到哪個投票所投票？可從這裡查詢。

罷免必須經過三個階段。罷韓團體包括Wecare高雄、公民割草行動聯盟和台灣基進等，從2019年6月開始搜集提議書連署：

在公民團體連署、提出罷免案成案的過程中，韓國瑜辦公室多次委託律師和發言人，到法院聲請「停止執行」。

如果同意票比不同意多，但沒有超過57萬5091票，罷免案依然不通過。必須2個門檻都符合才可以。

投票結束後，如果罷免案通過，韓國瑜可以提出司法救濟，也就是向法院提起訴訟，主張「罷免無效」。罷免無效的訴訟，受理法院各審必須要在6個月內審結，一審結束之後，假設韓國瑜繼續上訴，整個訴訟過程可能會長達1年。

假如訴訟結束時，高雄市長的任期已經超過一半，高雄市將不會舉行市長補選；由行政院在罷免案投票後所指派的代理市長，繼續當到任期屆滿。

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核稿編輯：楊士範