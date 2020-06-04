就是愛炸雞！為何馬來西亞是擁有最多肯德基分店的東南亞國家

美式速食快餐之所以是很多人喜歡的飲食，皆因其便捷、可口及較西式餐館便宜。自1984年麥當勞在台灣開幕，速食文化開始普及，無論是美國連鎖的肯德基、漢堡王和Subway，還是本土的丹丹漢堡和頂呱呱，或日美混合的摩斯，都深得台灣民衆喜愛。

不過，按美式速食連鎖進入年份來看，麥當勞和肯德基在某些東南亞國家進駐的時間還早於台灣。新加坡、菲律賓和馬來西亞分別在1979年、1981年和1982年便有麥當勞的駐點，而肯德基早在1967年、1973年和1977年便進入了菲律賓、馬來西亞和新加坡，早於台灣1985年的進駐。菲律賓作爲美國的前殖民地，其飲食文化受到美國深入影響。新加坡則與英屬香港類似，作爲國際大都會吸引美國資本進入。馬來西亞究竟爲何受到麥當勞和肯德基的青睞呢？

以分店數量來看，麥當勞分店（2019年）在馬來西亞有大約295家，僅次於速食大國菲律賓的669家，多於泰國的235家和印尼的217家（台灣有398家）。肯德基分店（2015年）在馬來西亞最多，達到590家，多於泰國的531家和印尼的500家。比較人均分店數，可以說馬來西亞每人擁有東南亞最多的麥當勞和肯德基數量。

為何馬來西亞的美式速食店那麼普及？

馬國擁有相對多的美式連鎖速食店，除了直接的原因──進駐時間早，經濟、商業、全球化和宗教文化等因素皆使這一現象形成。美式速食對於亞洲國家，並非如美國人將之看待為單純的速食，即快捷和廉價。亞洲人將其看作較一般餐廳和本土速食店高一檔次的用餐地點。哈佛大學教授James L. Watson在其編寫的《Golden Arches East: McDonald's in East Asia》就曾論述麥當勞的潔淨標準、客戶體驗、家庭中心導向、在地化等特點，讓美式速食店得以深入亞洲各地（如書中探討的北京、香港、台北、首爾和日本）。

馬來西亞方面，過去的傳統西餐店價格較高昂，以其服務殖民地官員和富人有關，而本土的海南西餐和馬來西餐，未有像麥當勞般的標準化作業模式。美式速食店的進入是一個全新的體驗，且成了1980年代馬國經濟起飛後，新興中產階級消費文化的一部分。馬國的西式料理文化，由此主要由高檔的西餐廳（英式為主）、本土西餐廳和美式連鎖速食餐廳構成。

美式速食在馬國普及的另一個原因是宗教文化差異。馬來西亞約有6成穆斯林、2成佛教徒（華人為主）和不到1成的印度教徒。三個宗教信徒的飲食禁忌不同──穆斯林不吃豬肉（常吃雞肉和牛肉）、許多華人不吃牛肉（常吃豬肉和雞肉）以及印度教徒不吃肉（有些印度人能吃肉，但不吃牛肉）。這使得馬來穆斯林鮮少上華人餐館，華人也不常光顧馬來攤販。

美式速食店皆通過本土清真（Halal）認證，不銷售和使用豬肉製品，且以雞肉產品為主，讓各族人士等以同聚一堂。值得注意的是，肯德基的店數比麥當勞還高一倍（590家vs.295家），這可能與肯德基主要銷售雞肉產品有關。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為馬來西亞的肯德基分店

馬來西亞的肯德基和麥當勞分店之引進

肯德基是較早（1973年）進入馬國市場的美式速食店，以目前的店數來看，馬國肯德基分店量為全球第9位，在亞洲僅次於中國和日本。當時將肯德基引進馬國的是華裔商人呂正義，又稱本土的「雞王」。其後肯德基股權轉手於另一名商人林玉靜，最後輾轉到了柔佛機構（JCorp）屬下的QSR集團。

肯德基之所以受馬國人歡迎，除了最早進入市場和迎合各族飲食禁忌外，其在地化的食品也是一大特色。一如台灣的葡式蛋撻，翻看馬國肯德基菜單，可以看到有更多的本土美食。像是雞飯、雞粥、美祿、拉茶、白咖啡等，還有獨創的起司馬鈴薯角（Cheezy Wedges）。在地化的經營模式正是肯德基與其他美式速食店之別。

麥當勞繼肯德基後在1982年打進馬國市場。分店數在馬國為全球第16位，亞洲範圍內落在日本、中國、菲律賓、南韓、台灣和印度之後。引進麥當勞的同樣是華裔商人陳志遠（Vincent Tan），他旗下的成功集團（Berjaya）是馬國最大的私企之一，經營7-11、博彩多多（Toto）、科士威（Cosway）、星巴克、通訊、地產、飯店、汽車業等。

陳志遠為了獲得麥當勞的特許經營權，自稱曾向麥當勞總部寫了7年的信，最終才成功。在陳志遠的經營下，麥當勞保持馬國第二多分店的速食店數量。與肯德基一樣，麥當勞也引入了在地化的食品，如椰漿飯、椰漿飯漢堡、煎雞腿堡、炸雞、雞粥、美祿等，一如台灣獨有的玉米濃湯。此外，馬國麥當勞也很重視清真標準，她是當地第一家獲得清真認證的速食店。

馬來西亞的其他美式和西式速食店

肯德基和麥當勞兩家巨頭之外，馬來西亞的美式連鎖速食店品牌眾多，不少於東南亞速食大國菲律賓。以筆者的整理，可以分為炸雞/漢堡類、披薩類、冰淇淋類、甜甜圈類、西式餐廳類，以及本土速食類。除了台灣有的漢堡王（Burger King，1997年引進馬國）、必勝客（Pizza Hut，1982年引進）、達美樂（Domino’s Pizza，1997年引進，馬國有東南亞最多分店）、賽百味（Subway，1999年引進）、31冰淇淋（Baskin──Robbins，1990年引進）和Krispy Kreme甜甜圈（2009年引進），也有已經退出台灣市場的當肯圈圈餅（Dunkin’ Donuts，1987年引進）、艾恩堡（A&W，1963年引進）和德州小騎士炸雞（Texas Chicken/Church's Chicken，2013年引進）。

而台灣所沒有的美式速食店，在馬來西亞就有好幾家。炸雞類有大力水手炸雞（Popeyes）、漢堡類有卡樂星（Carl's Jr.，2007年引進）、Fatburger和西式餐廳Kenny Rogers烤雞。非源自美國的西式速食店則包括英國的Chicken Cottage和南非的Nando’s烤雞（1998年引進）。

馬國有如此多的美式和西式速食餐廳，還有幾個因素。剛退出馬國市場的溫娣漢堡（Wendy’s）以及上述的Kenny Rogers烤雞和Krispy Kreme甜甜圈都是陳志遠的成功集團引進的。這是他看到麥當勞成功帶來的商業效益。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 馬來西亞KENNY ROGERS烤雞連鎖店

再來，由於馬國領土廣闊，購物商場都佔地面積很大，是國民休閒的去處，而速食餐廳往往會設於商場內供家庭和一群友人聚餐，因此麥當勞、肯德基、必勝客等速食店在馬國商場很常見，更是商場用以吸引人潮的商業手段。領土廣闊也使加油站有空間可以設置美式的「得來速」（Drive──thru）服務，不少加油站都設有速食店如麥當勞、Dunkin’ Donuts、甚至星巴克。

馬來西亞的本土美式速食快餐

外來的美式速食店之外，東南亞本土的速食店也在興起。最有名的即是如同菲律賓快樂蜂（Jollibee）的Marrybrown，於1981年由華裔商人Lawrence Liew創辦。Marrybrown是馬國最大的本土美式速食店，擁有100多家分店，由於很早獲得清真認證，Marrybrown在多個伊斯蘭國家都有分店，包括阿聯酋、亞塞拜然、馬爾地夫、甚至中國新疆。

跟肯德基和麥當勞一樣，Marrybrown售賣多款本地食品，如椰漿飯、咖哩麵、雞粥，甚至成了其主打商品。另一家源於東馬砂拉越州的本土速食店是SugarBun，創立於1979年，在全球有89家分店，遠至澳洲和孟加拉都能找到。其商品頗具特色，不僅有美式的漢堡和薯條，還有砂鍋飯、椰漿飯、米粉湯、叻沙、煎魚等各族美食，是最在地化的馬國連鎖速食店。

值得一提的是，在馬來西亞街邊販售漢堡的攤販文化非常盛行。馬國民眾除了到美式速食店享用快餐，也能在路邊和夜市買到漢堡，就好比台灣的蔥抓餅攤和美國的熱狗攤。這一美食文化的緣起歸於1984年創立的Ramly Burger。其創辦人Ramli Mokni生產漢堡排的目的，是要讓穆斯林在市場上能找到符合清真標準的肉排。他當年的遠見，促使以馬來穆斯林為主的漢堡攤如雨後春筍般設立，Ramly牌漢堡也成了馬來西亞的「國民美食」之一，這亦讓很多底層馬來人有創業翻身的機會。

美式速食快餐在馬來西亞已經是深入民心的飲食文化，若不仔細觀察，還不知馬國有如此多的美式和西式連鎖速食品牌。馬來西亞飲食文化十分多元，馬來菜、華人菜、印度菜和西餐樣樣俱全。美式速食隨著全球化和飲食作業標準化，將繼續生根於馬來西亞，引導更多本土企業走向標準化的連鎖經營模式。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 馬來西亞的國民小吃Ramly Burger

註：本文之構想，初與編輯杜晉軒和大馬友人Chelsea、Kelvin和Yisan的閒談，後撰此文作進一步研究。在此向他們致謝。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元