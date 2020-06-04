美國大打「高科技冷戰」只會削弱西方IT產業，反倒有利於中國

文：津上俊哉（現代中國研究者，諮詢公司津上工作室代表。生於1957年。1980年入職通商產業省。先後擔任日本駐中國大使館經濟部參事官、通商政策局東北亞科長、經濟產業研究所高級研究員等。憑《中國崛起，日本該怎麼辦？ 》〔日本經濟新聞社， 2003年〕獲三得利學藝獎。近作有《中國崛起的終結》〔日經premium系列， 2013年〕）

貿易摩擦暫告一段落

儘管人們對美國總統川普（Donald Trump）的評價是「難以預測」，但在美中貿易戰上面，他的表現卻讓人一目了然。一開始，他不斷加碼要價，但最後又採取了區別對待的策略，追求在擴大進口、放寬市場准入門檻和改善智慧財產權制度等，能夠快速看到成果的一些問題點上達成共識，暫時擱置產業政策和產品補貼等根深蒂固的分歧點。明顯可以看出他的真實想法——不願發動美中雙方針鋒相對加徵制裁關稅的全面貿易戰。恐怕是因為那樣將導致美國經濟，尤其是證券市場遭受打擊，進而影響他再次競選總統。

中方追求「次優策略」的態度也比較明顯。中方在擴大進口和放寬市場准入門檻方面做出了大幅讓步，可美方依然保留了大部分制裁關稅，儘管這個結果可能有些不理想，但中方原本也沒有選擇全面貿易戰的意圖和餘力。

因此，說得難聽一點，對於美中雙方而言，第一階段貿易協定就像是一齣結局一目了然的爛劇。不過，需要注意的是，如果中國經濟因近期新冠肺炎疫情的影響而出現增速放緩，進口量未及目標，那麼就存在秋季美國總統大選之前紛爭再起的風險。

令人擔憂的高科技冷戰

另一方面，最近一年多來，美國在高科技領域採取的管制政策進一步升級，除了美國外資投資安全審查委員會（CEFIUS）加強針對中國對美投資的限制外，美國還禁止政府和企業使用中國產IT設備，禁止向被列入所謂「實體清單（entity list）」的中國企業出口IT設備（包括通過第三國間接出口美國技術）。就在人們還沒有來得及反應的時候，美國又加強了政策，比如對盟友施壓，要求各國在建設5G通信網時不要使用華為等中國通信設備製造商的5G通信設備，等等。

如果要說起安全保障方面的擔憂，那就沒完沒了了。似乎美國認為目前的措施還不夠，預計還將進一步加強管制。針對美國擔憂的中國安保風險和基於這種認知的美國政策，日本應該如何應對？筆者的考慮如下。

第一，在釣魚臺問題和網路安全問題方面，不可否定的是，日本認為中國對本國的安全保障構成一定風險。

第二，且不說利弊好壞，對於依賴跟美國結盟來保障安全的日本而言，要拒絕美國以安全保障為名而提出的各種要求是非常困難的。正如後文所述，順從美國的要求很可能對日本的產業經濟產生巨大的負面影響，但或許日本只得將之視為維繫同盟關係的成本。

然而即便如此，美國的對華高科技冷戰也只能說是一種極端政策，可能會像下文所述那樣，導致美國陣營陷入孤立。

只會削弱西方IT產業，反倒有利於中國

自世界貿易組織（WTO）1996年通過IT產品關稅削減諸邊協定呼籲實施零關稅以來，IT產業一直在自由貿易和全球化的進程中不斷發展，而最近美國的強硬政策相當於出其不意地宣佈了「要將IT產業排除在自由貿易適用範圍之外。」

尤其是以重度懲罰規則為籌碼的禁止交易和排斥型限制規定，將會產生導致商業活動萎縮的嚴重負面效果。在全球範圍發展起來的IT供應鏈也將被切斷。

如果西方IT產業被迫放棄與中國的貿易往來，將會遭受重大打擊。日本的電子產業已經衰退，僅有電子零件還保持著活力，但如果今後美國進一步加強政策，那麼這個行業也只能無可奈何地走向衰退。韓國、臺灣乃至美國的IT產業也將是相同的命運。

另一方面，因美國出臺的禁售措施而面臨半導體斷供風險的中國，已經開始以加倍努力的勢頭培養本國半導體產業。據說，過去一直使用美國零部件的華為智慧手機也逐漸在改用國產零部件。美國的強硬政策可能會招致與其預期截然相反的結果。

此外，儘管美國一直要求全球已經啟動的5G通信網路建設排除華為等中國企業的設備，但目前來看，加入美國陣營的只有日本、澳洲和越南3國，G7國家中的英國和德國均表示「將有條件地採用華為設備」，而G7以外的G20主要國家則普遍表示「歡迎華為」。

各國之所以做出這種選擇，是因為過於極端的「排除」方針將導致成本升高、工期延遲和通信品質劣化等問題，負面影響太大。

Photo Credit: AP / 達志影像

美國將在圍繞資料經濟的制度競爭中失敗

有人說，21世紀將是一個「資料經濟競爭」的時代，誰掌握的資料量越多，誰的經濟競爭力就越強。有一種觀點認為，美中圍繞這種資料經濟的機制和規則展開競爭，將導致21世紀的全球經濟在資料和數位經濟的舞臺上分裂為美中兩大陣營，日益趨於集團經濟化。

美國陣營主張，中國一方面設置壁壘保護本國資料，另一方面在他國大肆獲取資料，是一種「不對稱、不公平的競爭」，並且對個人隱私和安全的保護也不夠齊全，試圖建立與之對抗的同盟集團。

但如果將目光轉向東協、中東、印度和非洲等地就會發現，這些地區正以高於已開發國家的速度實現著經濟的數位化和智慧化。華為和中興通訊的硬體在這些地區佔有很大市場份額，在軟體和APP方面，阿里巴巴和騰訊等中國網際網路平臺企業，積極併購當地優秀的新興企業，不斷擴大民間層面的同盟。換言之，在建立同盟集團方面，中國已經走在了前面。

因為中國長期以來的各種活動都是以民間和商業為主導的。而美國則是政府主導，並且要求盟友加入排他性限制措施等有百害而無一利的機制，在和對方國家政府交往過程中總是進行帶有恫嚇意味的施壓。爭取盟友的競爭本應是比拼優惠和魅力，而美國這樣的做法，難以想像能夠戰勝中國。

長此以往，恐怕美國及其追隨國將孤立於世界，並將在21世紀的技術競爭中落後於人。

期待美國修正軌道

筆者抱有兩點希望。

一是技術開發的走向。儘管目前看似形勢有利於中國體制，但筆者期待今後隨著技術的發展，最終可以推動中國的變革。

另一點是美國發生變化的可能性。美國經常犯錯誤，但是修正能力也很強。儘管美中霸權之爭今後或許還將持續，但筆者認為美國未來可能會修正現在這些極端政策。儘管日本在安保方面不得不追隨美國，但希望日本能夠提醒美國注意過激政策的弊端，即便是順從美國的政策，也應該做好「美國隨時可能修改政策」的心理準備，保持一定的剛毅態度。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航