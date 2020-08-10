《辣妹與恐龍》：關於辣妹我們知道的夠多了，來聊聊恐龍吧

文：罵克伍陸

《辣妹與恐龍》這部4月新番正如其名，描述名為「楓」的辣妹在喝醉酒後，不小心把恐龍帶回家一起過生活的故事。在這充滿日常與無厘頭的故事中，卻有一個問題一直困擾著我，用meme表示的話，大概是這樣：

圖片來源：作者提供/網路迷因

這問題雖然亂七八糟，卻有種遠古的浪漫。恐龍化石在1677年被發現時，被認為是和蜥蜴相近的物種，日後理查歐文（Richard Owen）爵士，於1842年創立了「恐龍」（Dinosauria）這個字詞，來定義這些古生物，英文原意是「恐怖的蜥蜴」。

然而隨著越來越多的恐龍化石在各地被發現，科學家也開始逐漸發覺這群動物的高度多樣性。換句話說，要了解恐龍，就要進一步建立新的分類將之區隔，再逐一研究。

本文認為，沒有了解恐龍，就無法正確地看懂《辣妹與恐龍》。本文將從《辣妹與恐龍》中透過觀察恐龍的行為、型態、食性等，根據現有的科學研究，推測該恐龍可能的種類。更重要的是，光是「無法了解恐龍」這點，對於全世界的恐龍迷來說簡直是一種恥辱，不能再忍了。關於辣妹我們知道的夠多了，來聊聊恐龍吧！

圖片來源：《辣妹與恐龍》 恩，就是這隻。

在《辣妹與恐龍》，楓跟筆者有著同樣的疑問，但她知識管道有限，只好趁超商打工時看恐龍雜誌。向打工前輩田口小姐詢問恐龍的情報，到她家中查看圖鑑，但發現找不到一模一樣的恐龍。這也難怪，畢竟圖鑑上的恐龍是想像出來的，真正的模樣為何沒人見過。

因此我們的討論必須繞個圈，先知道學理上是如何辨別恐龍的，才有可能從中找出最有可能的種類。而其中，有幾個關鍵，有助於我們辨別《辣妹與恐龍》中的恐龍為何。

圖片來源：《辣妹與恐龍》 順帶一提，辣妹所看的圖鑑是「講談社の動く図鑑MOVE恐竜」，台灣買得到中譯本。

爬蟲類？鳥類？恐龍的身世之謎

1860年代，英國生物學家赫胥黎（Thomas Henry Huxley）開始研究鳥類起源之謎。達爾文於1859年出版《物種起源》幾年後，德國的採石工人劈開一塊石灰岩板，發現裡面有1億5000萬年前的骨骼。牠有類似爬行類的利爪和長尾，羽毛和翅膀卻像鳥類。

赫胥黎把牠命名為「始祖鳥」（Archaeopteryx），並發現牠與細顎龍屬（Compsognathus）之類的小型食肉恐龍有著不可思議的相似度。由於細顎龍也約在同時期登場亮相，赫胥黎因此提出一項激進的想法：鳥類是恐龍的後代。

但自理查歐文創立「恐龍」這個字詞以來，大多數人都認定「恐龍＝恐怖的蜥蜴＝爬蟲類」這樣的論述。往後這項爭議，在正反兩端來來回回擺盪了100年。

但近年來，鳥類由恐龍演化而來，成了古生物學界的普遍共識。古生物學家Stephen L. Brusatte更是認為，鳥類本身就是恐龍。支持這項說法的證據有：始祖鳥的存在（儘管後來證明，始祖鳥亦非鳥類，而是介於有羽毛恐龍和鳥類之間的過渡物種）、懷孕恐龍身上擁有與鳥類相同的「髓質骨（medullary bone）」（其主要功用為貯存鈣質，以作為爾後蛋殼的主要原料）、在中國遼寧及其他地方發現了有羽毛的恐龍化石等等。

到了2010年代，因為孔子鳥等現代鳥類和鳥型恐龍間的過渡物種，也相繼被發現、填補了原本化石材料上的空白。從鳥類基因庫內的分子生物學推斷，也完全確定了「鳥」和「鳥型恐龍」之間的演化關係。

回到《辣妹與恐龍》，也同樣可觀察出恐龍與鳥類的親近。在第3話的恐龍頻道中，我們看到恐龍並不害怕鳥類，甚至餵食牠們；但對於爬蟲類（蛇）、哺乳類（貓）較為害怕。

圖片來源：《辣妹與恐龍》

圖片來源：《辣妹與恐龍》

圖片來源：《辣妹與恐龍》

另外在第4話，楓半認真地拿著剪刀對恐龍說，「恐龍應該就跟蜥蜴一樣，尾巴斷了還會再長回來。」此時的恐龍露出了驚恐的表情，顯示出牠與蜥蜴是不同的。

在第5話恐龍跟楓一起跨年倒數時，更是從窗外跳了出去。這是否是恐龍渴望（像鳥類一樣）飛翔的證據呢？

圖片來源：《辣妹與恐龍》

這些都一再說明了，這隻恐龍與爬蟲類相去甚遠。但在《辣妹與恐龍》中，恐龍並沒有羽毛、髓質骨等特徵（又或者說，我們尚未觀測到）。是否可歸納為鳥類的祖先，仍有待進一步的檢驗。

蜥臀目（Saurischia）與鳥臀目（Ornithischia）之分

時間來到1888年，英國古生物學家哈利希里（Harry Seeley）建立了以骨盆形式作為依據的分類方式，將所有的恐龍區分為蜥臀目（Saurischia）與鳥臀目（Ornithischia）兩大類，開啟了當代恐龍分類的濫觴。於是獸腳類和蜥腳類恐龍，基於骨盆的形式較類似原始的爬行動物，而被併入蜥臀目底下。鳥臀目則被認為是另一個獨立的演化支。

區分恐龍是蜥臀目或鳥臀目十分重要，鳥臀目恐龍可分為鳥腳類（Ornithopods）如禽龍、鴨嘴龍；甲龍類（Ankylosaurus）如楯甲龍；厚頭龍類（Pachycephalosauria）如厚頭龍；以及角龍類（Ceratopsia）如三角龍等。

蜥臀目可分為獸腳類（Theropods）和蜥腳類（Sauropodomorphs），前者包括我們熟悉的暴龍，後者包括長頸的雷龍和梁龍，現代鳥類亦是在蜥臀目的分類下。

總而言之，若楓能帶恐龍去做一次X光檢查，相信對於該恐龍的辨識會有很大的助益。

恐龍的食性辨別

《辣妹與恐龍》的主軸之一，正是兩者互動的日常，當然也包含進食。我們從這些片段得到了寶貴的研究資料。

第1話時，楓原本把恐龍當成貓一般的寵物，想讓牠吃貓罐頭（原料多為魚、肉類），恐龍拒絕並且想吃楓正要吃的泡麵，儘管泡麵中也含有豬肉萃取物，但可從中得知恐龍對肉類的興趣不高。在第5集，更是吃了蕎麥麵。

另一個值得觀察的地方是，恐龍到楓打工的便利商店吃關東煮，牠吃的是雞蛋、蘿蔔、蒟蒻。但我們絕不能據此推測，這隻穿越時空到令和的恐龍，就是一隻偷蛋龍（Oviraptor）。當初Henry Fairfield Osborn在敘述偷蛋龍時，以為偷蛋龍正在偷竊原角龍的蛋，但根據Philip J. Currie在1996年的研究，偷蛋龍當下極可能是在保護自己的蛋。而後面研究，亦證實了偷蛋龍屬的母恐龍有在巢邊孵蛋的行為。

換句話說，偷蛋龍正好相反，是一隻「護蛋龍」。至於恐龍會吃蛋嗎？目前還沒有相關發現。但在《辣妹與恐龍》中，答案是肯定的。

圖片來源：《辣妹與恐龍》

恐龍到辣妹打工的便利商店吃關東煮，這邊還有一個有趣的地方：這是一隻拒吃辣味香腸的恐龍。是排斥辣味？還是排斥肉類？我們不太清楚。

但到了第5話，恐龍吃了一口新年擺飾的門松，雖然牠最後吐掉了，可能是植物演化導致恐龍吃不下、又或是松木的針葉並非牠過去的食物。這揭示了該恐龍，可能是植食性動物。

圖片來源：《辣妹與恐龍》

綜合討論：恐龍可能是？

綜合以上的論述，以及在《辣妹與恐龍》中觀察到的恐龍型態，我們導出該恐龍有以下特徵：

兩腳行走

為雜食或植食性

前肢有5趾、後肢卻只有4趾

身高矮於人類，從比例來看應介於80～120公分高

沒有尖角、裝甲、尾槌、頭瘤等特徵

符合這些以上條件的恐龍有：

稜齒龍屬（Hypsilophodon）

這是最有可能的屬，雖然稜齒龍是直到白堊紀才出現的恐龍，但牠符合了上述提到的所有條件，保留了手掌有五個指骨，每個腳掌有四個指骨這種原始特徵。正如其名，這種恐龍有著稜狀的牙齒。有可能像鹿一般咀嚼低矮的植被。可惜的是，《辣妹與恐龍》中並沒有看到恐龍的牙齒。

板龍屬（Plateosaurus）

板龍是最早被命名的恐龍之一，是三疊紀晚期出現的恐龍。長頸部的特徵與我們在《辣妹與恐龍》觀測到的恐龍類似，而且同樣也是植食性恐龍。但板龍的大小與動畫中的恐龍相去甚遠。

班龍屬（Megalosaurus）

班龍是生存於侏羅紀中期歐洲的肉食恐龍，又稱為「巨齒龍」。但由於《辣妹與恐龍》中我們看不到恐龍的牙齒，很難斷定恐龍是否為巨齒龍。如果單憑藉想像圖與其相似來下定論，是很危險的。

禽龍屬（Iguanodon）

禽龍為大型植食性動物，但由於禽龍是最早被發現的恐龍之一，古生物學者至今仍努力為之進行分類。也因為許多恐龍與禽龍相似、實際大小也與動畫中的恐龍相去甚遠，跟上述班龍的討論一樣，只能說是有著形態上的類似。更何況，禽龍最大的特徵──尖銳拇指並沒有出現在《辣妹與恐龍》中。

結論：我們需要更多的《辣妹與恐龍》，為了研究用途

綜上所述，我們不難發現，辣妹的許多想法是錯誤的。比如她認為恐龍跟蜥蜴一樣，認為恐龍應該吃肉（辣味香腸、貓罐頭）、認定恐龍來從侏儸紀穿越到令和……都不足以採信。

圖片來源：《辣妹與恐龍》

這個研究最大的障礙，就跟目前所有古生物研究遇到的障礙相同──缺乏更多的觀察、紀錄與發現。我們需要更多的《辣妹與恐龍》，為了研究用途。

比如我們最想知道的骨盆形狀與牙齒，要等楓帶恐龍去照X光才能得知。對於食性我們有一些歸納性的整理，但也沒有肯定的答案，只能用牠吃過的食物（拉麵、蒟蒻、蘿蔔、門松、雞蛋等），來推測恐龍可能為植食或雜食性。

我們亦無法解釋這隻恐龍為何擁有智能、能使用筷子之類的工具、能玩牌聽懂人話，甚至可以進行牌局、到神社參拜的高度智慧。太謎了，恐龍的存在不論在《辣妹與恐龍》或是這個世界，都是一團謎。本文說穿了，或許只是彙整可疑的觀點將之歸納，讓後續的研究者持續鑽研。但只要有這種向真實前進的意志，即使這次失敗，我們終究會達到目標吧。

參考資料

Extinct monsters by Hutchinson, H. N. （Henry Neville）

“On the discovery of an oviraptorid skeleton on a nest of eggs at Bayan Mandahu, Inner Mongolia, People's Republic of China” Canadian Journal of Earth Sciences, 1996, 33（4）: 631-636.

“How Birds Evolved from Dinosaurs: A remarkable fossil record of the dinosaurs that led to birds reveals how evolution produces entirely new kinds of organisms” Stephen Brusatte. Scientific American Jan. 2017.

本文經方格子授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航