要從根本上「切斷與中國的法律關係」：綠黨發動修憲公投「刪除國家統一」

綠黨台灣青年民主協會等團體今（3）日共同召開「青年創新憲，新憲挺青年」記者會，表示將提出公投案，要求立委審議通過《憲法》增修條文修正案，將前言「為因應國家統一前之需要」刪除，因為「台灣應切斷與中國的法律關係」；目前已經展開第一階段公投提案連署，預計6月底前送出。

綠黨：可以理解蔡英文看法保守

綠黨召集人、新竹縣議員余筱菁今天在記者會上表示，近來中國持續在國際場合對台灣進行阻撓，導致台灣無法正常參與國際社會，進而影響民眾的生存與發展，「我們應該從根本上切斷與中國的法律關係」。

綠黨將提出公投案主文為：

「您是否同意立法委員職權行使法應增列條文如下：第十屆立法委員應於2022年5月20日前審議通過憲法增修條文修正案，將前言『為因應國家統一前之需要』刪除，改為『為因應國家現行需求』續依憲法增修條文第12條規定程序，送交全國公民投票複決」。

綠黨秘書長張竹芩說，現在台灣修憲案是由立委決定內容、立委提案、人民公投；現在綠黨訴求的是把第一個步驟從立法委員手中拿回來人民手上，人民決定題目、決定要修的內容是什麼，然後立法委員提案、人民公投。公投案現在正在積極收集連署書，第一階段預計在6月底把連署書送出去。

近來因為「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情以及台灣試圖參與WHA但遭打壓等爭議，兩岸關係議題備受注目；總統蔡英文在今年520就職演說時表示，會持續遵循中華民國《憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務。

這樣的說法和過去並無太多不同，不過可能讓不少偏台派，獨派的人感到不甚滿意。像是一直將重點放在台灣主權的台灣基進在就職演說前就表示，他們正在草擬《中國關係法》草案，以取代不合時宜的《兩岸人民關係條例》，並建議蔡英文跳脫《兩岸人民關係條例》的思考框架、以民意打破「國家統一前」的政治僵局。

余筱菁表示，綠黨在總統大選時，立場是支持蔡英文，他們也可以理解蔡英文「較為保守」的看法，但綠黨仍認為，台灣必須劃清與中國的關係。因為綠黨主張台灣是個主權獨立國家，修掉「因應國家統一」這部分。

《新頭殼》報導，至於民進黨立委蔡易餘原先提出要刪除兩岸關係條例的「國家統一前」等字眼，卻在民進黨團壓力下撤案，余曉菁說，對於民進黨要求撤案，他們沒有立場。他們蠻認同蔡易餘這個提案，但也尊重民進黨的決定。

包括蔡易餘、陳亭妃、莊瑞雄等人，之前曾共同提出《兩岸人民關係條例》修正草案，將條文中的「國家統一」文字予以刪除，並於5月8日時，在立法院一讀通過。



蔡易餘也擬具中華民國《憲法》增修條文前言修正草案，主張「鑒於我國與中國之關係已不再以『國家統一』做為唯一最終目標，因應我國政治現實及發展，應修正『憲法增修條文前言』，以確保台灣未來國家發展。」提案中將「國家統一前之需要」，修正為「國家發展之需要」。



不過後來蔡易餘自己主動發函要求撤回這2項提案，理由是當時520總統就職在即，為「避免在野黨配合中國見縫插針，中國藉此大作文章，威脅台灣的和平」，他表示自己有義務維持台海穩定，以及為了台灣前途發展「不得不妥協」。

青年團體：蔡英文必須面對的憲改議題不止18歲公民權

台灣青年民主協會理事李欣則表示，憲政改革是巨大的政治工程，蔡總統必須面對的也不能只是「18歲公民權」，而是台灣公民對「世代正義」的深刻期待，青年提出3項憲改訴求，包含「18歲選舉權與被選舉權」、「人權條款入憲」，及「降低修憲門檻」。

自由台灣黨的黨主席羅宜則認為，自由台灣黨對新憲的想像，著重在創立一個屬於台灣人民的共同體，並積極掃除憲法本文中仍存的「黨國遺緒」，因此他們期望廢除「三民主義」及「五權憲法」。並降低修憲門檻，為往後推行真正的新憲掃除門檻，增進台灣各界對於憲法的討論，縮短新憲改革的流程。



Skaru部落群主權行動聯盟的Wagi Qmisan，則由原住民族的視角出發，指出《中華民國憲法》與「台灣」關係疏離，增修條文中高修憲門檻，等同凍結了《憲法》往前推動。而且無論是《中華民國憲法》或《增修條文》都沒有處理原住民族與國家之間的關係。Wagi Qmisan認為，台灣應該制定一部尊重不同族群文化之間存在的特殊性和差異性，切合台灣這塊土地脈絡的「屬地憲法」，維護台灣主體與自主性，強調以台灣為主體的未來，讓台灣走向正常化國家。

中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授曾建元則表示，蔡英文第2任，需要做的事情包含去除台灣中國的「特殊國與國關係」，達成國家正常化、制定半總統制與權責相符、國民主權和國會改造、政府改造和考監獨立、重新檢討臺灣行政區劃與地方自治制度、以及基本國策增訂新興人權，追求進步價值。

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核稿編輯：黃筱歡