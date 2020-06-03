運動員患上「武漢肺炎」後，如何恢復高強度訓練？

自「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）全球爆發，世界各地都有精英運動員感染相關病毒。當一般人在家工作，想出外緩步跑透透氣，都要考慮戴不戴口罩、保持多少距離才可以減低風險時，運動職業聯賽開始復操甚至閉門作賽，這些已經或將會康復的運動員恢復高強度訓練，會有何風險？

有很多運動員在他們的社交網站分享過，未感染過「武漢肺炎」，都以為這個病是一般的流感；直至他們親身經歷，才知道這不是一般的大病。現時還未有足夠的病人群組和時間去讓臨床和研究人員知道「武漢肺炎」病毒感染過的肺，在三、五、十年後的心肺功能和未受感染但同樣來自精英的心肺有無顯著差異。

亦因為這樣，有已經康復的運動員復操，其他同場練習的運動員在側目：「萬一他們身上還帶有病毒的話怎麼辦？」埋身肉搏的運動忽然間要因為感染控制要保持社交距離，除了無所悉從，也有事情的不確定所產生的不安和恐懼。

《刺針》（Lancet）和《美國醫學會心臟科雜誌》（JAMA Cardiology）最近分別發佈了精英運動員若感染「武漢肺炎」後的復操指引。兩篇文章的作者都不約而同地表示，就是因為「武漢肺炎」不是一般流感，醫生不可以用平常的「頸項測試」——如果症狀只在頸部以上就代表合格這回事，去決定運動員是否能復操。

首先，兩份報告都建議，所有運動員都要進行篩檢。因為帶病毒但無症狀的人比比皆是。另外，若果曾患上「武漢肺炎」，症狀消退後最少再等14日才能復操。因為就算無症狀，頭5至7日可以相安無事，但若身體仍然受病毒影響，可以在第7至第9日開始急速惡化，所以要拖長隔離期，以策安全。

另外一項重要發現，是「武漢肺炎」患者如果有中度至嚴重症狀，心肌或會有發炎情況，造成反映心臟健康的心肌鈣蛋白（troponin-I）水平會颷高，和心肌梗塞的水平類似。故此，兩份報告都建議，若運動員曾患「武漢肺炎」，為免日後因為高強度訓練會增加心肌梗塞的風險，都抽血檢驗心肌鈣蛋白、心肌酵素（CK-MB）、心電圖和超聲波等。如果長期因為肺炎症狀住院，兩份報告都建議運動員要通過所有心臟科測試，復操都要緊隨美國心臟醫學會有關心肌梗塞病人的康復指引。

對於運動員來說，患上「武漢肺炎」後的康復之路或許漫長；但相比於遙遙無期甚至隨時會取消的賽期、無止境的等待所造成的焦慮和抑鬱、無比賽無收入要去做外賣專員的壓力，連平常可以協助紓緩壓力心理咨詢都只可以變成遙距操作，這些事情或許更令他們煎熬。

精英運動員就算身體無穿無爛，也要確保自己抗壓的心臟要夠強大。然後，我們發現，對東京奧運熱切的期盼，可能就在這幾個月的封關開始出現微妙的變化。

參考文獻：

Hull, James H et al.（2020） Respiratory health in athletes: facing the COVID-19 challenge The Lancet Respiratory Medicine, published Online Apr 8, 2020. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30175-2

The Lancet Respiratory Medicine, published Online Apr 8, 2020. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30175-2 Phelan D, Kim JH, Chung EH. A Game Plan for the Resumption of Sport and Exercise After Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection. JAMA Cardiol. Published online May 13, 2020. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2020.2136

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex