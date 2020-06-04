六四前夕：美國將禁中國民航機入境美國，蓬佩奧推特秀與王丹合影

美國運輸部今日（台北／香港時間4日凌晨，美東時間3日）宣布，中國當局未能允許美國航空業者飛往中國的航線，川普（港譯「特朗普」）政府考慮在6月16日起，禁止中國的民航機飛進或飛出美國，藉此向北京施壓，讓美國各大航空公司的航班復飛中國。報導更指出，日期可能還更提前。

受影響的中國航空公司，包括了中國國際航空、北京航空、中國東方航空、中國南方航空、海南航空、四川航空和廈門航空等7家中國航空公司。

根據《紐約時報》，川普政府此舉是為了報復中國因為防堵疫情回流，在今年3月26日下令，限制外籍航空每周僅限一個航班入境。但當時，美國3家航空公司（聯合航空、達美航空、美國航空）已經因為疫情而暫停所有往來中國的航班，等同切斷兩國互通的飛機航班。

不過， 中國的航空公司現在已經可以飛往美國。 川普政府於5月22日指控 中國政府讓美國航空公司無法復飛中國，並命令上述的4家中國航空公司向美國政府提交航班時間表。

六四31周年前夕，美國務卿秀與王丹等人合照

六四天安門事件今年滿31週年，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間2日下午會晤六四參與者王丹、蘇曉康、李恒青和李蘭菊等人，並於台北／香港時間6月4日凌晨在推特上附上他與王丹一行人的合影。

1989年的六四事件後，香港支聯會1990年在維多利亞公園舉行燭光晚會，之後持續30年，每年都有紀念活動。去年正值香港政府修訂《逃犯條例》、香港反送中運動聲勢龐大，主辦方稱有超過18萬人參與。

不過今年香港政府以疫情為由，延長「限聚令」到6月18日，期間不准許8人以上的聚會活動，將面臨31年來首度停辦六四紀念晚會，外界質疑是變相在打壓六四紀念活動。而蓬佩奧本次會見王丹等人，更使得中、美兩國關係緊張。

美國國務卿蓬佩奧近期在不少議題上，展現對中國的強勢立場，不只公開質疑新冠病毒來自中國、要求追查病毒來源，在中國推動「港版國安法」立法後，蓬佩奧也向美國國會表示，香港不再有高度自治的地位，不再適用於美國法律賦予的特殊待遇。

雖然香港將無法舉辦大規模紀念晚會，但美國國務院將於美東時間3日（台灣時間4日）舉辦網上燭光晚會，悼念死難者。中國海外民運人士將舉辦全球規模的線上公祭及紀念大會，將於美東時間4日上午9時（台北／香港時間4日晚間9時）透過zoom平台舉行，提醒世人莫忘六四。將由原八九民運參與者王丹主持，吾爾開希、王超華、鄭旭光、張伯笠、程真及李恒青等原天安門學生代表，以及王軍濤、胡平、蘇曉康、呂京花及陳破空等原八九民運主要參與者將發言。

責任編輯：黃筱歡

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