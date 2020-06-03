家樂福斥資32億併購頂好和Jasons，對「超市一哥」全聯有何殺傷力？

連鎖量販業者家樂福昨（2）日宣布，將斥資約台幣32億元，併購頂好Wellcome超市、及Jasons Market Place，目標是成為台灣市佔率第二的超市通路。消息一出震驚各方，學者分析，對於市佔率最高的全聯將帶來一定殺傷力；而公平交易委員會審議時，也將遇上股東角色與市場界定的困難。

家樂福在2日的聲明中表示，和香港牛奶集團（Dairy Farm）達成協議，收購該集團在台灣的惠康百貨股份有限公司所有股份。此次交易包含 224間超市分店（199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place）及物流中心，總交易價高達9700萬歐元（約新台幣32億元）。交易案預計在今年年底完成。

搶生鮮市場，布局電商物流

家樂福集團目前在台灣有137家分店，其中69家為便利購超市。

《聯合報》指出，現今租金高漲、大坪數商業空間少，大賣場據點難找，社區型超市發展空間更大。台灣超市年度總營收共約2000億元，全聯市佔率第一，其次是美廉社和頂好；家樂福併購頂好後，接收銷售據點、生鮮系統和物流，彌補其現有通路的不足，將成為台灣第二大超市業者。

《鉅亨網》指出，全聯在台灣約1000家分店、美廉社逾700店；家樂福完成併購後，總店數增加至361家，雖然仍少於前兩者，但儼然形成「三強鼎立」局面。頂好過去幾個月積極與外送業者配合電商配送，而家樂福挑戰社區型經營，除導入新客源、降低採購成本外，很可能也是在為了打入電商市場做準備。

《數位時代》報導，據家樂福提供的頂好和Jasons營收數據，去年營收約129.9億元，小贏美廉社的去年營收121億元；而全聯營收高達1400億元，穩居第一。

《ETtoday》報導，有不願具名的通路業者分析，台灣家樂福在家電、五金和服飾，據價格和專業人員服務上的優勢，佔業績比例約達35%，是全球家樂福中非食品銷售佔比最高的市場。併購頂好，顯示進攻生鮮零售的決心。

此外，家樂福近年看好電商成長，除了增加新銷售據點之外，也決定要建立物流據點，先前宣佈在桃園興建北區物流中心；併購頂好物流中心後，將可加快電商送貨速度。

一邊打造中高端品牌，一邊深入社區

家樂福的聲明中提到，股權交割完成後12個月內，將全數更換頂好Wellcome品牌，而Jasons品牌則轉為家樂福頂級超市。

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《聯合報》引述高雄第一科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪看法，認為家樂福可藉由Jasons，打入中高端消費市場；併購頂好，則可打破全聯的地理優勢，對全聯「非常有殺傷力」。

吳師豪指出，家樂福是大型量販店，位置大多較偏遠，以小型店為主的全聯深入社區，消費者大多可在10分鐘內到達；全聯近10年來的展店布局，掐住了家樂福的咽喉，家樂福近年開設便利購，再加上頂好的據點和生鮮產品市場，可以突破劣勢。

量販、超市同質性漸高，市場界定困難

家樂福併購頂好，仍需通過公平交易委員會審議。《中央社》報導，輔仁大學法律學院教授、前公平會委員陳榮隆表示，從既定印象和數據來看，量販業者家樂福要併購頂好超市，由於量販、超市屬於不同市場，被併購對象頂好、Jasons加起來僅200多間，和超市龍頭全聯相比，仍有很大距離，併購案「蠻有機會通過」。

然而，現今消費環境和模式改變，量販、超市、超商的界線越來越模糊，且量販、超市商品重疊率高、價格相近，公平交易委員會在界定時，將會面臨困難。再加上，家樂福股東之中，統一企業持股約40%，如果統一企業能夠影響家樂福的人事和業務，公平會在審議時，還得考量統一的「超商」角色和市場影響。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡