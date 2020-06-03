「榮譽殺人」下的女性悲歌：印尼少女被疑發生婚外性行為，遭兄長殺害

5月，一名印尼女學生因被兄長懷疑與表親婚外性行為而遭到殺害，人權團體指出，此案是印尼第一起紀錄在案的榮譽殺人。少女之死引發社會譁然，反映宗教極端保守主義的興起以及性別不平等的問題。

《路透社》報導，印尼警方2日表示，這起榮譽殺人（honour killing）案件中殺害16歲妹妹的兩名兄長，將在下個月（7月）接受審判。根據警方描述，男子被控以彎刀和木棒謀殺妹妹，因為認為她和表親發生婚外性行為。一旦確認這起案件是預謀殺人，這對兄弟可能會面臨死刑。

「這場審判預定在7月初進行。」當地警局局長Wawan Sumantri表示，「初步調查結果，殺人動機是家族感到蒙羞。」

印尼作為全球最大穆斯林國家，向來以溫和派宗教路線為主。榮譽殺人經常發生於中東和南亞，在印尼的案例極為稀少。據聯合國（UN）數據，每年約有5000名女人死於榮譽殺人，原因可能是女性有了男朋友、尋求離婚或做出任何被認定為「不適當」的行為，致使她們的家人認為名譽受損。

《南華早報》報導，據警方說法，蘇拉維西（Sulawesi）班塔恩縣（Bantaeng）這名受害少女名為Rosmini binte Darwis，她從5月9日開始，因為疫情而沒有上學並待在家中，出現嘔吐和暈眩的症狀長達數週，其家人認為她被附身，並送她到巫醫那裡接受治療。

Rosmini的表哥Usman聞訊前來探望，Rosmini和家人坦承，自己和表哥正在交往。她30歲的大哥Rahman 和20歲的哥哥Surianto追打Usman，而他則否認此事並逃走。兩兄弟在回家的路上，隨手抓起一名鄰居男孩逼他娶 Rosmini，但男孩拒絕了。

兩兄弟召集家人聚集房內，以木棍與彎刀將妹妹當場殺害。警方描述，Rosmini遇害時全無反抗，彷彿「屈服於自己的命運」一樣。《雅加達郵報》報導，「那個鄰居男孩報警時說，有人要在家裡被謀殺了。我們趕到現場逮捕嫌犯和其他家庭成員。」爾後，兩兄弟雙雙以謀殺罪被捕。

「調查顯示她（Rosmini）被殺害的原因是，她的家人因為她身體久未好轉以及坦承自己和表哥Usman在交往。」警局局長Wawan Sumantri說，「這是一起榮譽殺人。」但他也補充，Rosmini和表哥究竟有沒有發生性關係，無法被證實。

控制頭髮到陰道

Rosmini 之死震驚印尼社會，其浴血屍體的照片在網路上流傳。印尼人權觀察（Human Rights Watch Indonesia）研究員Andreas Harsono表示，這起案件為印尼第一起紀錄在案的榮譽殺人。

Andreas Harsono指出，他很擔心這件事的後續影響，「可能會導致其他家族也做出一樣的事。」他分析，印尼社會的政治伊斯蘭（political Islam）勢力正在崛起，許多法律具有伊斯蘭教義色彩，包括強制規定婦女戴頭巾、給女人立定宵禁等。「這是一種對於女人身體的控制的迷戀，這些婦女從頭髮到陰道都要被控管。」

心理學家、草根組織印尼古斯都爾網絡（Gusdurian Network Indonesia）主席Alissa Wahid說，近來有一股往奠基於基本價值（primordial values）的極端保守主義傾向的趨勢。「這令人擔憂，不只是一種謀殺形式，也危及人類福祉，尤其是女兒們。」Alissa Wahid指出，在她自己的研究中，女人在一些印尼家庭裡被視為負擔、不需要受教育，甚至也沒有結婚會被指責為家族恥辱

即使很多印尼人都譴責這起謀殺，但模仿效應還是可能發生，伊斯蘭教士覺醒大學（Nahdlatul Ulama University）社會心理學講師Any Rufaedah指出，「一起意外若是源於文化，引發更多人模仿的可能性就更高。」

Any Rufaedah分析，這起謀殺也反映父權體制的雙重標準，婚外性行為若是發生在男人身上通常被容許，而女人是被指責的對象。

「受害者應該得到正義的平反。」政府國家人權委員會（ National Commission on Human Rights）委員Beka Ulung Hapsara指出，「當地政府和執法機關應該針對既存的傳統，提供大眾教育並致力於消除它。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒