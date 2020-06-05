外國人到泰國創業要注意的事？注意股份分配，即便是好友也要「明算帳」

哲哲是在曼谷工作的台灣人，頻道以介紹泰國旅遊、美食、文化為主，繼上集哲哲將與好友Dylan分享在泰國的工作經驗後，這集兩人要接續談的主題是如何在泰國創業，

在影片中，都有泰國創業經驗的兩人，除了提醒身為外國人要如何避開在泰國創業的風險外，也討論到以下主題：

開公司的基本條件？

如何成為公司負責人？

申請簽證要注意什麼？

到泰國創業一定要知道的事

而身為外國人在泰國創業，要注意的是起初是無法擔任公司當負責人，只能是股東，而外國人做股東，股份又不能超過49%，另外公司必須要在申請簽證前就已成立，這樣才能拿到邀請函，並在收集好其它文件後才能辦理。哲哲也在影片中，以自身過去創業所遇到的挫折，告訴大家外國人在泰創業一定要注意股份分配，即便是好朋友也要明算帳。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒